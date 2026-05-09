Việt Nam xuất khẩu 1,1 triệu liều vaccine viêm da nổi cục đầu tiên sang Hàn Quốc

Chiều 8/5/2026, tại Hưng Yên, Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam tổ chức lễ xuất khẩu lô hàng 1,1 triệu liều vaccine viêm da nổi cục AVAC LSD LIVE sang thị trường Hàn Quốc. Đơn vị nhập khẩu và phân phối là Dongwon Pharma Co., Ltd.

Đây là lô vaccine viêm da nổi cục trên trâu bò đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu ra nước ngoài. AVAC LSD LIVE là vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò do Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Sản phẩm được kiểm nghiệm nghiêm ngặt về chất lượng, độ an toàn và hiệu lực trước khi xuất khẩu.

TS Nguyễn Văn Điệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam cho biết, Hàn Quốc hiện có nhu cầu lớn về vaccine viêm da nổi cục để phục vụ chương trình tiêm phòng quốc gia, do dịch bệnh này xuất hiện trong khoảng 2 - 3 năm gần đây. Trong đợt đấu thầu cung ứng vaccine do Chính phủ Hàn Quốc tổ chức lần này, có khoảng 5 nhà sản xuất đến từ nhiều quốc gia cùng 14 - 15 công ty tham gia dự thầu. Tuy nhiên, với lợi thế về chất lượng và giá thành cạnh tranh, AVAC đã vượt qua các đối thủ để giành quyền cung cấp vaccine cho thị trường Hàn Quốc.

Lô hàng 1,1 triệu liều vaccine được đưa ra khỏi kho lạnh. Ảnh: Chu Khôi.

"AVAC đã chuẩn bị cho kế hoạch xuất khẩu vaccine viêm da nổi cục trong khoảng hai năm qua. Trước đó, doanh nghiệp đã đầu tư quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm và kiểm định chất lượng tại các phòng thí nghiệm tham chiếu của Tổ chức Thú y Thế giới tại châu Phi và châu Âu", TS Điệp nhấn mạnh

AVAC LSD LIVE là vaccine nhược độc đông khô, dùng tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục cho trâu, bò khỏe mạnh. Sau khoảng 3 tuần tiêm phòng, vật nuôi có khả năng tạo miễn dịch với virus viêm da nổi cục và thời gian bảo hộ kéo dài tối thiểu 12 tháng. Vaccine được đóng gói dạng lọ 5 liều, 10 liều và 25 liều, phù hợp với nhiều quy mô chăn nuôi khác nhau. Sản phẩm cần được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 - 8 độ C, tránh ánh sáng trực tiếp và có hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.