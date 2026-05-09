Việt Nam xuất khẩu 1,1 triệu liều vaccine viêm da nổi cục đầu tiên sang Hàn Quốc
Chu Khôi
09/05/2026, 06:45
Lô vaccine viêm da nổi cục trên trâu bò đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu sang Hàn Quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành vaccine thú y nước ta…
Chiều
8/5/2026, tại Hưng Yên, Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam tổ chức lễ xuất khẩu lô hàng
1,1 triệu liều vaccine viêm da nổi cục AVAC LSD LIVE sang thị trường Hàn Quốc. Đơn
vị nhập khẩu và phân phối là Dongwon Pharma Co., Ltd.
Đây là lô vaccine viêm da
nổi cục trên trâu bò đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu ra nước ngoài. AVAC
LSD LIVE là vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò do Công ty Cổ phần
AVAC Việt Nam nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Sản phẩm được kiểm nghiệm
nghiêm ngặt về chất lượng, độ an toàn và hiệu lực trước khi xuất khẩu.
TS Nguyễn Văn Điệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam cho biết, Hàn Quốc hiện
có nhu cầu lớn về vaccine viêm da nổi cục để phục vụ chương trình tiêm phòng quốc
gia, do dịch bệnh này xuất hiện trong khoảng 2 - 3 năm gần đây. Trong đợt đấu
thầu cung ứng vaccine do Chính phủ Hàn Quốc tổ chức lần này, có khoảng 5 nhà sản xuất đến từ nhiều quốc gia
cùng 14 - 15 công ty tham gia dự thầu. Tuy nhiên, với lợi thế về chất lượng và giá thành cạnh
tranh, AVAC đã vượt qua các đối thủ để giành quyền cung cấp vaccine cho thị trường
Hàn Quốc.
"AVAC đã chuẩn bị cho kế hoạch xuất khẩu vaccine viêm
da nổi cục trong khoảng hai năm qua. Trước đó, doanh nghiệp đã đầu tư quá trình
nghiên cứu, phát triển sản phẩm và kiểm định chất lượng tại các phòng thí nghiệm
tham chiếu của Tổ chức Thú y Thế giới tại châu Phi và châu Âu", TS Điệp nhấn mạnh
AVAC
LSD LIVE là vaccine nhược độc đông khô, dùng tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục
cho trâu, bò khỏe mạnh. Sau khoảng 3 tuần tiêm phòng, vật nuôi có khả năng tạo
miễn dịch với virus viêm da nổi cục và thời gian bảo hộ kéo dài tối thiểu 12
tháng. Vaccine được đóng gói dạng lọ 5 liều, 10 liều và 25 liều, phù hợp với
nhiều quy mô chăn nuôi khác nhau. Sản phẩm cần được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 -
8 độ C, tránh ánh sáng trực tiếp và có hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
