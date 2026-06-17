Vietbank tài trợ phòng thực hành mô phỏng nghiệp vụ ngân hàng cho UEF

Việc tài trợ phòng thực hành mô phỏng nghiệp vụ ngân hàng cho UEF không chỉ là khoản hỗ trợ về vật chất, mà còn thể hiện cam kết dài hạn của Vietbank trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhóm ngành tài chính - ngân hàng…

Ngày 16/6 vừa qua, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) và Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và tài trợ phòng thực hành mô phỏng nghiệp vụ ngân hàng, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao của Vietbank.

Theo đó, Vietbank tài trợ chi phí 1,245 tỷ đồng nhằm xây dựng phòng thực hành mô phỏng nghiệp vụ ngân hàng phục vụ công tác đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF). Đây không chỉ là khoản hỗ trợ về vật chất, mà còn thể hiện cam kết dài hạn của Vietbank trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhóm ngành tài chính - ngân hàng.

Theo định hướng triển khai, phòng thực hành sẽ đáp ứng quy mô khoảng 40 sinh viên và 1 giảng viên mỗi buổi học với không gian mô phỏng được thiết kế sát với quy trình vận hành thực tế tại các ngân hàng thương mại. Đồng thời, hệ thống phần mềm nghiệp vụ hiện đại dự kiến được trang bị, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng xử lý hồ sơ, chứng từ, quản lý dữ liệu khách hàng và thực hiện các quy trình nghiệp vụ…

Khi chính thức đi vào hoạt động, phòng thực hành mô phỏng nghiệp vụ ngân hàng được kỳ vọng sẽ cụ thể hóa định hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn của UEF, tạo điều kiện cho sinh viên chuyển hóa kiến thức lý thuyết thành năng lực nghề nghiệp ngay từ trên ghế nhà trường, tiếp cận và làm quen sớm với quy trình, biểu mẫu, dữ liệu cùng môi trường làm việc thực tế tại ngân hàng.

Không dừng lại ở hoạt động tài trợ, Vietbank cam kết đồng hành cùng UEF nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo thông qua các chương trình kiến tập, thực tập, hội thảo chuyên đề, định hướng nghề nghiệp và kết nối cơ hội việc làm cho sinh viên.

Ông Lê Thanh Quý Ngọc - Quyền Tổng giám đốc Vietbank (bìa phải) trao bảng tài trợ Phòng mô phỏng thực hành nghiệp vụ ngân hàng cho TS. Hà Thị Thủy - Trưởng khoa Tài chính - Kế toán UEF. Ảnh: Vietbank.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác và tài trợ cho UEF tiếp tục nối dài chuỗi hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa mà Vietbank đã bền bỉ triển khai trong suốt nhiều năm qua, khẳng định vai trò và trách nhiệm của ngân hàng đối với cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, hướng tới mục tiêu chung tay xây dựng một xã hội phát triển, bền vững và thịnh vượng.

Bên cạnh UEF, Vietbank cũng đang đẩy mạnh hợp tác với nhiều trường Đại học uy tín trên cả nước như Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB), Đại học Hoa Sen nhằm tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong ngành, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Toàn cảnh buổi Lễ ký kết hợp tác giữa Vietbank và UEF. Ảnh: Vietbank.

Đầu năm 2026, Vietbank đã phối hợp cùng các ngân hàng thương mại thuộc Cụm Thi đua Khối các Công đoàn Cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khu vực phía Nam trao 62 suất học bổng 100% học phí cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tham gia khóa học “Chứng nhận năng lực AI” do Trung tâm Đào tạo từ xa và Tư vấn chuyển giao công nghệ - Đại học Ngân hàng TP.HCM đào tạo. Trước đó, Vietbank cũng đã trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" cho các sinh viên tiêu biểu của HUB.

Thông qua các chương trình hợp tác đào tạo và hỗ trợ sinh viên, Vietbank mong muốn góp phần chắp cánh cho thế hệ trẻ tự tin lập nghiệp, phát huy năng lực và đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội.