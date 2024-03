Vietcombank phối hợp cùng Bộ Công an hướng dẫn triển khai thu phí, lệ phí trực tuyến

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Văn Tuấn nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc thúc đẩy hiệu quả hoạt động thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, đồng thời nhấn mạnh những thành tựu đáng tự hào mà Bộ Công an đã đạt được thông qua việc sử dụng dịch vụ thanh toán song phương với Vietcombank.

Cụ thể, chỉ trong gần 2 tháng sử dụng dịch vụ, số lượng hồ sơ giấy tờ mà các đơn vị Công an cần phải xử lý trên toàn quốc đã giảm đi đáng kể, các giao dịch của người dân được quản lý thông minh, hiệu quả, nhanh chóng, an toàn… Đ/c Đại tá nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng triển khai nhanh, mạnh và quyết liệt dịch vụ thanh toán song phương với Vietcombank đối với những dịch vụ khác của Bộ Công an.

Tại nội dung hướng dẫn chi tiết, đại diện lãnh đạo và cán bộ các đơn vị: Trung tâm thanh toán, Phòng Quản lý các đề án công nghệ, Phòng phát triển kênh số và đối tác lần lượt trình bày rõ các nội dung: Giới thiệu về mô hình, cách thức vận hành và các ưu điểm vượt trội của hệ thống thanh toán song phương; Hướng dẫn thao tác nộp phí, lệ phí chi tiết từ bước khởi tạo hồ sơ trên cổng dịch vụ công Bộ Công an; Hướng dẫn sử dụng chương trình đối soát tự động VCBPortal do Vietcombank cung cấp để chủ động tìm hồ sơ, xuất dữ liệu, quản lý giao dịch, chủ động trong công tác kết chuyển.

Đoàn cán bộ Vietcombank tham gia hội nghị.

Đại diện Vietcombank, bà Nguyễn Thị Thu Dung - Phó trưởng phòng Chính sách và Quản lý hệ thống thanh toán - Trung tâm thanh toán TSC Vietcombank đã trao đổi và giải đáp các câu hỏi của các đơn vị công an toàn quốc đối với hệ thống thanh toán song phương với Vietcombank.

Các nội dung trao đổi, phản hồi đã cung cấp kiến thức, giúp cho các cán bộ công an nắm được các kỹ năng cần thiết để ứng dụng hệ thống thanh toán song phương hiệu quả, từ đó nâng cao sự hài lòng cho người dân khi sử dụng dịch vụ công, góp phần nâng cao uy tín của các đơn vị trong hoạt động thu ngân sách nhà nước.

Đại diện Vietcombank trao đổi và giải đáp thắc mắc của các đơn vị công an.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đại tá Phạm Văn Tuấn một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai hệ thống thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công Bộ Công an, bảo đảm phục vụ công tác cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và thực hiện các nghĩa vụ tài chính của cơ quan thu phí, lệ phí, góp phần thay đổi phương thức làm việc từ môi trường truyền thống sang môi trường điện tử.