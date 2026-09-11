Vietjet và CFM International sẵn sàng phát triển năng lực bảo dưỡng động cơ thế hệ mới nhất tại Việt Nam

Theo Ý định thư, CFM dự kiến đề xuất một thỏa thuận tư vấn, hỗ trợ Vietjet đánh giá toàn diện nhu cầu bảo dưỡng động cơ, năng lực kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết để xem xét phát triển giải pháp MRO cho dòng động cơ LEAP tại Việt Nam.
Đây là bước đi có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Vietjet đang phát triển đội tàu thế hệ mới với quy mô lớn. Việc nghiên cứu hình thành năng lực MRO động cơ LEAP trong tương lai không chỉ phục vụ nhu cầu khai thác lâu dài của hãng mà còn mở ra cơ hội phát triển một lĩnh vực công nghiệp hàng không công nghệ cao tại Việt Nam, đào tạo đội ngũ kỹ sư đạt chuẩn quốc tế và từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị hàng không toàn cầu.
Ông Gaël Méheust, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CFM International, cho biết: “Việt Nam là một trong những thị trường hàng không năng động nhất thế giới. Chúng tôi vui mừng tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác thành công với Vietjet thông qua việc đánh giá khả năng phát triển năng lực bảo dưỡng động cơ tại Việt Nam. CFM sẽ phát huy kinh nghiệm toàn cầu để cung cấp cho Vietjet một đánh giá toàn diện, góp phần hỗ trợ tầm nhìn phát triển lâu dài và bền vững của ngành công nghiệp hàng không Việt Nam.”
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng giám đốc Vietjet, chia sẻ: “Một nền hàng không mạnh không chỉ cần đội tàu hiện đại và mạng bay rộng khắp, mà còn cần năng lực làm chủ công nghệ, kỹ thuật và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hợp tác với CFM là bước đi quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái hàng không toàn diện của Vietjet tại Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng sáng kiến này sẽ tạo nền tảng phát triển năng lực bảo dưỡng động cơ thế hệ mới nhất, đào tạo các thế hệ kỹ sư trình độ quốc tế và đưa Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị hàng không toàn cầu.”
CFM International đã đồng hành cùng Vietjet từ năm 2014, khi hãng tiếp nhận tàu bay Airbus A320ceo đầu tiên sử dụng động cơ CFM56. Hiện Vietjet khai thác 50 tàu bay Airbus A320ceo và A321ceo trang bị động cơ CFM56-5B. Quan hệ giữa hai bên đang bước sang một giai đoạn mới với chương trình 200 tàu bay Boeing 737-8 của Vietjet, bao gồm các phiên bản 737-8 và 737-8-200, sử dụng động cơ CFM LEAP-1B.
Nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm nội địa, ngày 11/9, chương trình “Sức sống hàng Việt” số 13 với chủ đề “Cao Bằng – Hương vị biên cương” chính thức khai mạc tại số 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội)...
Từ một nghề gắn với những chum mắm, sân phơi và mùa cá của làng biển, nước mắm Ba Làng đang bước vào một nhịp phát triển mới. Những người trẻ trở về, tiếp nối nghề ông cha, đồng thời tận dụng mạng xã hội và thị trường trực tuyến để tìm thêm đầu ra cho sản phẩm.
Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chú trọng nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, Na Uy tiếp tục giữ vững vị thế là nguồn cung cá hồi Đại Tây Dương lớn nhất tại thị trường Việt Nam...
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.
Với chủ đề “Gắn kết ngành Chế tạo - Vững chắc tương lai xanh”, Triển lãm Giao thương Quốc tế ngành Chế tạo lần thứ 10 ((FBC ASEAN 2026) hướng tới xây dựng một hệ sinh thái kết nối toàn diện cho ngành sản xuất, nơi doanh nghiệp không chỉ giới thiệu sản phẩm và năng lực mà còn trực tiếp tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp, công nghệ, giải pháp sản xuất và các cơ hội hợp tác lâu dài.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...