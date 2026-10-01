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Giá xăng tăng nhẹ, dầu điêzen giảm mạnh

H Huyền Vy

Trước biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 1/10 đã được điều chỉnh tăng nhẹ, riêng dầu điêzen giảm mạnh 780 đồng/lít. Kỳ này, cơ quan điều hành quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với dầu điêzen…

Giá các mặt hàng xăng được điều chỉnh tăng nhẹ từ chiều 1/10/2026. Ảnh: Huyền Vy
Giá các mặt hàng xăng được điều chỉnh tăng nhẹ từ chiều 1/10/2026. Ảnh: Huyền Vy

Chiều 1/10/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với dầu điêzen, đồng thời không chi sử dụng quỹ đối với tất cả mặt hàng xăng dầu theo Quyết định số 2470/QĐ-BCT ngày 1/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)

Xăng sinh học: 0 đồng/lít;

Dầu điêzen: 200 đồng/lít;

Dầu madút: 0 đồng/kg.

Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)

Xăng sinh học: 0 đồng/lít;

Dầu điêzen: 0 đồng/lít;

Dầu madút: 0 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 26.569 đồng/lít (tăng 172 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 620 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III: không cao hơn 27.189 đồng/lít (tăng 102 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 29.717 đồng/lít (giảm 780 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 20.391 đồng/kg (tăng 919 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 01/10/2026. Nguồn: MOIT.
Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 01/10/2026. Nguồn: MOIT.

Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột; xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia có diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 24/9/2026 và kỳ điều hành ngày 01/10/2026 là: 140,898 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,064 USD/thùng, tương đương tăng 0,05 %); 147,248 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 0,044 USD/thùng, tương đương tăng 0,03 %); 167,002 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 6,326 USD/thùng, tương đương giảm 3,65 %); 693,690 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 36,072 USD/tấn, tương đương tăng 5,49 %).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 30/9/2026. Nguồn: MOIT.
Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 30/9/2026. Nguồn: MOIT.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, việc thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Như vậy, tính đến ngày 1/10/2026, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, về giá xăng: Thái Lan: 31.296 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.975 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 52.500 VNĐ/lít; Trung Quốc: 35.017 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 27.189 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 33.059 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 36.176 VNĐ/lít; Lào: 41.040 VNĐ/lít; Trung Quốc: 31.924 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 29.717 VNĐ/lít.

Ngày 30/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026).

Theo đó, kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu theo Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 09/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 31/12/2026; kéo dài thời hạn áp dụng về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội đến hết ngày 31/12/2026; thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

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