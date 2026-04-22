Thứ Tư, 22/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Vietnam Airlines nâng tần suất khai thác đường bay Hà Nội – Moscow từ 1/7/2026

Dũng Huỳnh

22/04/2026, 16:04

Vietnam Airlines sẽ nâng tần suất khai thác đường bay Hà Nội – Moscow lên 4 chuyến mỗi tuần từ ngày 1/7/2026, trong bối cảnh nhu cầu đi lại giữa Việt Nam và Nga phục hồi mạnh...

Máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines. Ảnh minh hoạ

Vietnam Airlines cho biết sẽ tăng tần suất khai thác đường bay Hà Nội – Moscow từ 3 lên 4 chuyến/tuần kể từ ngày 1/7/2026. Bên cạnh các chuyến bay vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, hãng bổ sung thêm một chuyến bay vào Chủ Nhật, sử dụng tàu bay thân rộng Boeing 787.

Việc điều chỉnh tần suất được triển khai linh hoạt theo diễn biến thị trường, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng và duy trì kết nối hàng không giữa Việt Nam với Nga.

Theo số liệu thị trường, năm 2025 lượng khách Nga đến Việt Nam đạt khoảng 690.000 lượt, gần gấp ba lần so với năm trước. Hai tháng đầu năm 2026 ghi nhận khoảng 246.000 lượt khách, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ. Tổng lượng khách hàng không giữa hai nước cũng đã vượt mức trước dịch.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết hãng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành kế hoạch khai thác phù hợp, đồng thời bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn bay. Việc điều chỉnh tần suất trên các đường bay quốc tế góp phần duy trì hiệu quả khai thác và bảo đảm kết nối trên các thị trường trọng điểm.

Hiện Vietnam Airlines đang khai thác 11 đường bay thẳng kết nối Việt Nam với châu Âu bằng đội tàu bay thân rộng Airbus A350 và Boeing 787. Dự kiến từ ngày 16/6/2026, hãng sẽ khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Amsterdam, tiếp tục mở rộng mạng bay tại khu vực Tây Âu.

Việc tăng tần suất đường bay Hà Nội – Moscow cùng với mở rộng mạng bay châu Âu cho thấy định hướng duy trì và phát triển các đường bay quốc tế trọng điểm, góp phần hỗ trợ giao thương, du lịch và hội nhập quốc tế.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga 2026: Thúc đẩy hợp tác kinh tế trong bối cảnh mới

Chính thức nối lại đường bay thẳng kết nối Hà Nội với Moscow (Nga)

Nới trần vốn ngoại ngành hàng không: Cần cân bằng bài toán hút vốn và lợi ích quốc gia

Từ khóa:

đầu tư hạ tầng - giao thông hàng không

Đọc thêm

Với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế, thương mại và logistics hàng đầu ở miền Trung, chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo thành phố đến Cảng Tanjung Pelepas (PTP) tại Malaysia không chỉ là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm mà còn là bước đi chiến lược trong việc định hướng phát triển Khu thương mại tự do gắn với cảng Liên Chiểu...

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất miễn phí toàn bộ vé xe buýt trợ giá và đường sắt đô thị trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5/2026, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao và giảm áp lực giao thông...

Khảo sát Doanh nghiệp nhỏ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2025 - 2026 của CPA Australia cho thấy có tới hơn 84% doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng tích cực và là mức cao nhất trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương...

Áp lực năng lượng toàn cầu chưa hạ nhiệt khiến "vùng đệm chính sách" tiếp tục được nới rộng, với việc Quốc hội áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với xăng từ ngày 16/4 đến hết 30/6/2026. Tuy nhiên, giải pháp ngắn hạn này không thay đổi bài toán cốt lõi: tự chủ năng lượng dài hạn phải dựa trên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Lãnh đạo Quỹ Roscongress nhấn mạnh vai trò của các nền tảng kinh doanh quốc tế như SPIEF trong việc củng cố hợp tác kinh tế giữa Nga và Việt Nam, trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục mở rộng...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy