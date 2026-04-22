Vietnam Airlines nâng tần suất khai thác đường bay Hà Nội – Moscow từ 1/7/2026

Vietnam Airlines sẽ nâng tần suất khai thác đường bay Hà Nội – Moscow lên 4 chuyến mỗi tuần từ ngày 1/7/2026, trong bối cảnh nhu cầu đi lại giữa Việt Nam và Nga phục hồi mạnh...

Vietnam Airlines cho biết sẽ tăng tần suất khai thác đường bay Hà Nội – Moscow từ 3 lên 4 chuyến/tuần kể từ ngày 1/7/2026. Bên cạnh các chuyến bay vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, hãng bổ sung thêm một chuyến bay vào Chủ Nhật, sử dụng tàu bay thân rộng Boeing 787.

Việc điều chỉnh tần suất được triển khai linh hoạt theo diễn biến thị trường, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng và duy trì kết nối hàng không giữa Việt Nam với Nga.

Theo số liệu thị trường, năm 2025 lượng khách Nga đến Việt Nam đạt khoảng 690.000 lượt, gần gấp ba lần so với năm trước. Hai tháng đầu năm 2026 ghi nhận khoảng 246.000 lượt khách, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ. Tổng lượng khách hàng không giữa hai nước cũng đã vượt mức trước dịch.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết hãng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành kế hoạch khai thác phù hợp, đồng thời bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn bay. Việc điều chỉnh tần suất trên các đường bay quốc tế góp phần duy trì hiệu quả khai thác và bảo đảm kết nối trên các thị trường trọng điểm.

Hiện Vietnam Airlines đang khai thác 11 đường bay thẳng kết nối Việt Nam với châu Âu bằng đội tàu bay thân rộng Airbus A350 và Boeing 787. Dự kiến từ ngày 16/6/2026, hãng sẽ khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Amsterdam, tiếp tục mở rộng mạng bay tại khu vực Tây Âu.

Việc tăng tần suất đường bay Hà Nội – Moscow cùng với mở rộng mạng bay châu Âu cho thấy định hướng duy trì và phát triển các đường bay quốc tế trọng điểm, góp phần hỗ trợ giao thương, du lịch và hội nhập quốc tế.