Vietnam Airlines và Safran Seats hợp tác lắp đặt hệ thống kết nối internet trên máy bay

Đây là bước tiến mới trong 30 năm hợp tác giữa Vietnam Airlines và Tập đoàn Safran, khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược bền vững giữa hai bên.

Theo thỏa thuận, Safran Seats sẽ tiếp tục cung cấp cho các đội bay Airbus A350 và Boeing 787 của Vietnam Airlines phụ tùng phục vụ bảo dưỡng ghế hạng thương gia như dây đai an toàn, đệm chân, bộ điều khiển hành khách... đồng thời xem xét đưa ra các điều khoản ưu đãi cho Vietnam Airlines.

Hai bên cũng sẽ phối hợp thực hiện tái cấu hình ghế ngồi trên 23 máy bay Airbus A321, với thiết kế mới bao gồm 8 ghế hạng thương gia và 201 ghế hạng phổ thông.

Ngoài ra, Safran Seats sẽ cung cấp các thiết bị và chứng chỉ kỹ thuật để tích hợp hệ thống kết nối internet trên không (IFC) cho 20 máy bay A321neo và 17 máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines.

Máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines.

Trong suốt 30 năm cùng hợp tác, hỗ trợ và phát triển, Vietnam Airlines và Safran đang hợp tác trong các hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật về ghế, phanh bánh, càng đáp và các thiết bị điện tử trên tàu bay; cùng với đó là chương trình tiết kiệm nguyên liệu để hưởng ứng lời kêu gọi phát triển ngành hàng không xanh trên thế giới cũng như một phát kiến nằm lộ trình net zero của chính phủ Việt Nam.

Khoang thương gia máy bay thân rộng của Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines - Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - là lực lượng chủ lực trong vận tải hàng không Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Được thành lập từ năm 1993, Vietnam Airlines đã không ngừng lớn mạnh và vươn lên trở thành hãng hàng không uy tín trên thế giới với đội máy bay hiện đại, mạng đường bay rộng lớn và chất lượng dịch vụ xuất sắc.

Vietnam Airlines hiện cung cấp dịch vụ vận tải hàng không trên gần 100 đường bay nội địa và quốc tế, kết nối với 1.150 điểm đến toàn cầu trong mạng đường bay của Hãng và SkyTeam. Sở hữu đội máy bay hiện đại hơn 100 chiếc, Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên ở châu Á – Thái Bình Dương khai thác đồng thời hai loại máy bay thế hệ mới Boeing 787-9 và Airbus A350-900. Vietnam Airlines cũng là hãng đầu tiên ở Việt Nam khai thác máy bay Boeing B787-10 Dreamliner, máy bay lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Hành khách toàn cầu yêu thích dịch vụ của Vietnam Airlines bởi sự an toàn, đúng giờ cùng chất lượng dịch vụ đẳng cấp quốc tế, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã duy trì chất lượng dịch vụ 4 sao của Skytrax trong nhiều năm liên tiếp. Vietnam Airlines cũng được vinh danh là “Hãng hàng không quốc tế 5 sao” do tổ chức The Airline Passenger Experience Association (APEX) trao tặng.

Safran là tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực công nghệ cao tại thị trường hàng không (động cơ, thiết bị và nội thất), quốc phòng và vũ trụ. Mục tiêu chính của Safran là đóng góp vào công cuộc kiến tạo nên một thế giới an toàn hơn, bền vững hơn để việc vận tải hàng không trở nên thân thiện với môi trường, thoải mái và dễ tiếp cận hơn.

Hiện tập đoàn Safran có mặt trên toàn cầu với 92.000 nhân viên và doanh thu 23,2 tỷ euro vào năm 2023, giữ vị trí hàng đầu thế giới và trong các thị trường quan trọng của tập đoàn ở lĩnh vực hoạt động.