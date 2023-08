Viettel Cyber Security đưa giải pháp Make in Vietnam vươn tầm quốc tế với chứng chỉ CREST

Tháng 8/2023, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security - VCS) đã chính thức nhận chứng chỉ CREST cho Dịch vụ Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin (Penetration Testing) và Trung tâm giám sát và điều hành an toàn thông tin (Viettel SOC - Security Operation Center). Đây đều là những giải pháp do chính các kỹ sư VCS nghiên cứu phát triển và cung cấp trực tiếp tới khách hàng.

CREST (Council of Registered Ethical Security Testers) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ năm 2006, có trụ sở tại Anh Quốc là đại diện cho ngành An ninh mạng toàn cầu. Với quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, CREST đã và đang đặt ra một tiêu chuẩn vàng mới, trở thành một trong những chứng chỉ uy tín bậc nhất mà rất ít doanh nghiệp, tổ chức hiện nay đạt được, đó là thiết lập một khung tiêu chuẩn về trình độ, quy trình và hành vi đạo đức.

Quy trình này bao gồm việc đánh giá kỹ càng các thủ tục kinh doanh và chuyên môn nhân sự, các phương pháp tư vấn, công nghệ, quy trình, tiêu chuẩn cao nhất về việc cung cấp và triển khai dịch vụ,... Điều này giúp tăng độ tin cậy, tính nhất quán và hiệu quả của các dịch vụ đối với nhà cung cấp khi đã đạt được chứng nhận của CREST.

Sau vòng đánh giá nghiêm ngặt từ CREST với 6 nhóm tiêu chí chính và 27 tiêu chí phụ bổ trợ, Viettel SOC được CREST đánh giá đạt mức độ trưởng thành 4/5, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về năng lực chuyên gia, kinh nghiệm chuyên môn, khả năng công nghệ, các chính sách, quy trình, thủ tục và đạo đức nghề nghiệp liên quan đến việc cung cấp dịch vụ,… Việc đạt được chứng chỉ CREST không chỉ như một lời khẳng định về chất lượng dịch vụ của VCS mang tới cho khách hàng mà còn là tiền đề đưa VCS tới những bước tiến mới trong việc mở rộng và chinh phục thị trường quốc tế.

Ra đời từ năm 2006, đến nay CREST mới kết nạp thành viên và cấp chứng chỉ cho 300 công ty trên thế giới. Trong đó VCS là đơn vị duy nhất tại Việt Nam tự chủ công nghệ, các giải pháp bảo mật đạt chứng chỉ đều do chính đội ngũ kỹ sư của VCS nghiên cứu phát triển và cung cấp trực tiếp tới khách hàng. Với chứng chỉ CREST, VCS đã chứng minh được rằng giải pháp bảo mật “Make in Vietnam” hoàn toàn có đủ năng lực cạnh tranh với các sản phẩm quốc tế với tiêu chuẩn cao nhất.

Theo báo cáo thị trường nửa đầu năm của VCS, tổng chi tiêu cho giải pháp An toàn thông tin và Quản trị rủi ro trên toàn cầu năm 2023 dự kiến đạt 189,9 tỷ USD và có xu hướng liên tục tăng qua từng năm. Sự phát triển nóng của thị trường những năm qua kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt các cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ an ninh mạng tham gia vào thị trường, điều này cũng tạo ra thách thức cho các khách hàng khi cần tìm một nhà cung cấp an toàn thông tin có đủ năng lực chuyên môn và đáng tin cậy. Trong bối cảnh đó, chứng chỉ CREST trở thành một sự đảm bảo cho các nhà cung cấp có thể chứng minh được uy tín và năng lực của mình.

Việc trở thành một thành một thành viên của CREST cũng là cơ hội để các doanh nghiệp từ Việt Nam có thể kết nối và mang tới nhiều giá trị thiết thực hơn tới khách hàng toàn thế giới, đây cũng là mục tiêu mà VCS đặt ra sau nhiều năm đứng ở vị trí số 1 Nhà cung cấp dịch vụ an toàn thông tin tại Việt Nam.

VCS đã sẵn sàng bước vào giai đoạn mới, bước vào không gian phát triển mới, đó là vươn ra thế giới. Việc đạt chứng chỉ của CREST không chỉ chứng minh hướng đi đúng đắn của VCS, mà còn cho thấy các sản phẩm, giải pháp an toàn thông tin của người Việt sẵn sàng chinh phục các thị trường quốc tế.

https://www.crest-approved.org/membership/crest-membership/