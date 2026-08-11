Viettel lần đầu áp dụng bộ chỉ tiêu đo dấu chân carbon, tăng trưởng điện mặt trời gần 25%

Năm 2025, tổng sản lượng điện mặt trời tự sản xuất toàn Tập đoàn Viettel đạt 50.404 MWh, tương đương 2,0% tổng điện tiêu thụ, tăng 24,8% so với năm 2024. Bên cạnh đó, lần đầu tiên Viettel cũng áp dụng đồng bộ bộ chỉ tiêu GSMA ESG Metrics for Mobile để đo lường dấu chân carbon trên quy mô toàn tập đoàn, từng bước hoàn thiện hệ thống dữ liệu phát thải…

Viettel tự sản xuất điện mặt trời, giảm 3% lượng điện lưới tiêu thụ. Ảnh: Viettel Construction

Những thông tin này được đưa ra trong Báo cáo Phát triển bền vững 2025 với chủ đề “Vì một tương lai bền vững” được Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố chiều 10/8. Đây là năm thứ hai liên tiếp báo cáo về các hoạt động phát triển bền vững được công bố.

Báo cáo cho thấy đơn vị này đang chú trọng đo lường chặt chẽ các tác động môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng sử dụng năng lượng tái tạo và triển khai các giải pháp nhằm đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Báo cáo cũng phản ánh bước chuyển trong cách tiếp cận phát triển bền vững: từ việc thực hiện các hoạt động riêng lẻ sang đo lường, theo dõi và đưa các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào quá trình đầu tư, vận hành và ra quyết định. Báo cáo tham chiếu các chuẩn mực quốc tế gồm GRI, các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, SASB và bộ chỉ số ESG dành cho ngành di động của GSMA.

ĐO LƯỜNG DẤU CHÂN CARBON, KIỂM SOÁT PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Việc mở rộng hạ tầng số, 5G, trung tâm dữ liệu và các nền tảng AI làm gia tăng nhu cầu năng lượng, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về quản trị môi trường. Vì vậy, phát triển xanh và giảm phát thải carbon tiếp tục là ưu tiên chiến lược của doanh nghiệp trong năm 2025.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng và yêu cầu minh bạch dữ liệu môi trường ngày càng trở thành chuẩn mực đối với doanh nghiệp công nghệ – viễn thông toàn cầu, tập đoàn xác định bảo vệ môi trường không chỉ là yêu cầu tuân thủ, mà là một phần trong trách nhiệm phát triển dài hạn.

Với mạng lưới hoạt động tại 10 thị trường toàn cầu, báo cáo nhấn mạnh ngành viễn thông tiêu thụ năng lượng rất lớn. Chuyển đổi xanh không chỉ là trách nhiệm với hành tinh mà còn là bài toán tối ưu hóa chi phí vận hành hạ tầng, Tập đoàn xác định mục tiêu tối ưu hiệu suất vận hành, kiểm soát phát thải và thúc đẩy sử dụng năng lượng theo hướng hiệu quả, bền vững hơn.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong quản trị ESG khi lần đầu tiên đơn vị áp dụng đồng bộ các khung đo lường GRI 302-1, GRI 305-1/2 và bộ chỉ tiêu GSMA ESG Metrics for Mobile trên quy mô toàn Tập đoàn. Dữ liệu được thu thập từ 20/28 đơn vị trong nước và 9 thị trường nước ngoài, tạo nền dữ liệu cơ sở để đánh giá dấu chân carbon, so sánh với chuẩn ngành viễn thông quốc tế và xây dựng mục tiêu giảm phát thải cho giai đoạn tiếp theo.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Trong thông điệp của Báo cáo Phát triển bền vững 2025, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel nhấn mạnh: “Trên hành trình trở thành Tập đoàn công nghệ toàn cầu, Viettel kiên định với phương châm phát triển một cách bền vững. Đây là nền tảng dẫn dắt cách Viettel đầu tư, quản trị, đổi mới sáng tạo và lựa chọn những vấn đề cần giải quyết – từ đầu tư năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu xanh, kinh tế tuần hoàn thiết bị đén từng bước xây dựng nền tảng quản trị ESG theo chuẩn quốc tế, tiệm cận các tiêu chuẩn báo cáo GRI và SASB”.

Tổng phát thải khí nhà kính của tập đoàn trong năm 2025 đạt 3.563.627 tCO2e, trong đó phát thải Scope 1 là 1.916.501 tCO₂e (chiếm khoảng 53,8% tổng phát thải, chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất xi măng), phát thải Scope 2 là 1.647.126 tCO₂e (chiếm khoảng 46,2% tổng phát thải).

Cơ cấu trên phản ánh một đặc điểm riêng của đơn vị so với nhiều doanh nghiệp viễn thông khác: phát thải không chỉ đến từ hạ tầng số mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ hoạt động sản xuất công nghiệp. Điều này khiến bài toán giảm phát thải của Viettel không đơn thuần là tối ưu năng lượng, mà đòi hỏi cách tiếp cận đa ngành, gắn với đặc thù từng lĩnh vực.

Để giảm tiêu thụ năng lượng và kiểm soát phát thải khí nhà kính, tập đoàn triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, tập trung vào những khu vực có mức tiêu thụ lớn như hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu, tòa nhà và hoạt động vận hành thường xuyên. Cách tiếp cận của Viettel không chỉ là tiết kiệm điện đơn lẻ, mà hướng tới tối ưu toàn bộ vòng đời công trình, thiết bị và hệ thống vận hành.

SẢN LƯỢNG ĐIỆN MẶT TRỜI TỰ SẢN XUẤT TĂNG GẦN 25%

Trong bối cảnh mạng 5G, trung tâm dữ liệu và các nền tảng số tiếp tục được mở rộng, việc kiểm soát tiêu thụ năng lượng và tác động tới môi trường là một trong những ưu tiên.

Báo cáo cho biết năm 2025, sản lượng điện mặt trời tự sản xuất tăng 24,8% so với năm trước. Tổng sản lượng đạt 50.404 MWh, tiếp tục nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu điện tiêu thụ của Tập đoàn năm thứ hai liên tiếp. Điện mặt trời được triển khai tại các tòa nhà, trung tâm dữ liệu, trạm phát sóng ở Việt Nam và đặc biệt phát huy hiệu quả tại những khu vực có nguồn điện lưới chưa ổn định ở các thị trường quốc tế.

Tại Việt Nam, các dự án điện mặt trời tiếp tục được triển khai chủ yếu theo mô hình điện mặt trời mái nhà, tận dụng hạ tầng sẵn có của các tòa nhà và trung tâm dữ liệu. Hệ thống được lắp đặt tại nhiều địa phương như Quảng Bình, Huế, Bến Tre, Vĩnh Long, Bình Phước và Bình Dương, góp phần bổ sung nguồn điện tại chỗ và giảm áp lực lên lưới điện quốc gia.

Cùng với tăng sử dụng năng lượng tái tạo, lượng điện lưới tiêu thụ tại Việt Nam giảm 3%, dù nhà mạng tiếp tục mở rộng mạnh mẽ hạ tầng 5G trong năm.

Hệ thống điện mặt trời lắp đặt tại các trạm mạng lưới đóng góp 1.350 MWh, Trung tâm dữ liệu Bình Dương duy trì hệ thống điện mặt trời công suất 182 kWp, sản xuất khoảng 19.200 kWh mỗi tháng, hệ thống mái nhà các tòa nhà văn phòng đóng góp 201 MWh… cho thấy tiềm năng ứng dụng năng lượng tái tạo trong vận hành hạ tầng số.

Song song đó, Viettel Construction tiếp tục phát triển các hệ thống điện mặt trời tại 25 tỉnh, thành phố theo mô hình bán điện cho ngành điện, mở rộng vai trò từ đơn vị sử dụng sang nhà cung cấp năng lượng sạch.

Tại các thị trường quốc tế, năng lượng tái tạo đóng vai trò thiết thực hơn trong vận hành hạ tầng. Các đơn vị tại châu Phi và châu Á như Movitel, Halotel, Lumitel, Mytel và Unitel tiếp tục mở rộng sử dụng pin mặt trời cho các trạm BTS tại khu vực không có điện lưới hoặc nguồn điện không ổn định.

Tổng sản lượng điện mặt trời tại các thị trường này đạt 48.651 MWh, chiếm tới 96,5% tổng sản lượng điện mặt trời của toàn Tập đoàn. Điều này phản ánh đặc thù vận hành tại các quốc gia đang phát triển, nơi năng lượng tái tạo không chỉ là giải pháp môi trường mà còn là lựa chọn tối ưu về chi phí và độ ổn định.

Trong năm 2025, tiêu thụ năng lượng quy đổi tại thị trường trong nước giảm 15,7%. Nhờ đó, tổng phát thải khí nhà kính của Tập đoàn gần như đi ngang so với năm 2024, trong khi nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới ghi nhận mức tăng hai con số giữa làn sóng đầu tư hạ tầng AI.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết doanh nghiệp thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn đối với thiết bị viễn thông. Trong năm 2025, tỷ lệ thiết bị đầu cuối thu hồi từ khách hàng đạt 53,67%; các thiết bị đủ điều kiện được sửa chữa, tái sử dụng hoặc đưa vào quy trình xử lý có kiểm soát, qua đó hạn chế rác thải điện tử và kéo dài vòng đời sản phẩm.

Việc đo lường đồng bộ dữ liệu môi trường trên quy mô toàn tập đoàn giúp nhận diện rõ hơn nguồn phát thải, từ đó xây dựng các biện pháp kiểm soát và mục tiêu cải thiện trong những năm tiếp theo. Đây cũng là cách góp phần thực hiện định hướng tăng trưởng xanh và mục tiêu đưa phát thải ròng của Việt Nam về “0” vào năm 2050.

Báo cáo cũng nhấn mạnh việc phát triển bền vững không chỉ là giảm tác động tới môi trường mà còn là bảo đảm thành quả của công nghệ được tiếp cận rộng rãi hơn trong xã hội.

Năm 2025, Viettel nâng tổng số trạm 5G lên 30.000 trạm, với vùng phủ đạt khoảng 90% ngoài trời và 70% trong nhà. Gần 10 triệu khách hàng được hỗ trợ chuyển đổi từ 2G lên 4G và 800.000 thiết bị 4G được hỗ trợ miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn...