Lần đầu tiên Viettel công bố báo cáo phát triền bền vững ESG

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Tập đoàn Công nghiệp– Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa chính thức công bố Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2024, một minh chứng cho cam kết phát triển kinh doanh gắn liền với trách nhiệm môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG). Đây là dấu mốc quan trọng hướng tới tương lai xanh trong kỷ nguyên số của doanh nghiệp.
Báo cáo được xây dựng dựa trên các chuẩn mực quốc tế được áp dụng rộng rãi như GRI (Global Reporting Initiative) và SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Đây là hai khung tiêu chuẩn được các tập đoàn hàng đầu thế giới như Samsung, Microsoft hay Toyota sử dụng trong công bố ESG. Báo cáo phản ánh cách Viettel hiện thực hóa triết lý “Công nghệ từ trái tim” thông qua ba trụ cột chiến lược: Công nghệ vì con người, Công nghệ vì môi trường và Công nghệ có trách nhiệm.
Trong năm đầu tiên công bố báo cáo phát triển bền vững, doanh nghiệp này đã thể hiện nỗ lực góp phần hoàn thành 8/17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (UN SDG), bao gồm: SDG 1 - Xóa nghèo, SDG 2 – Không còn nạn đói, SDG 3 – Sức khỏe và cuộc sống tốt, SDG 4 – Giáo dục chất lượng, SDG 8 – Việc làm và tăng trưởng kinh tế, SDG 9 – Công nghiệp, sáng tạo và hạ tầng, SDG 10 – Giảm bất bình đẳng, và SDG 13 – Hành động vì khí hậu.
Ở trụ cột công nghệ vì con người, năm 2024, Viettel tiếp tục mở rộng hạ tầng số, phủ sóng 4G tới 98% dân số và triển khai mạng 5G thương mại đầu tiên tại Việt Nam, phục vụ 148 triệu khách hàng trên 11 quốc gia.
Ở trụ cột công nghệ vì môi trường, cùng với mục tiêu xã hội, Viettel xác định công nghệ vì môi trường là nền tảng cho tương lai bền vững. Năm 2024, Tập đoàn đưa vào vận hành Trung tâm Dữ liệu lớn nhất Việt Nam tại Hòa Lạc, một biểu tượng cho hạ tầng số xanh.
Trung tâm đạt chỉ số hiệu quả năng lượng (PUE) 1,4–1,5, tức là chỉ cần 1,4–1,5 kWh điện tổng để cung cấp 1 kWh điện thực cho máy chủ- mức hiệu suất hàng đầu thế giới (so với trung bình toàn cầu 1,6–1,8). Công trình sử dụng 30% năng lượng tái tạo, giúp giảm tới 30% điện năng tiêu thụ so với mô hình truyền thống.
Cũng trong năm 2024, Công viên Logistics Viettel được khánh thành- công trình logistics hiện đại nhất Việt Nam, đạt chuẩn LEED quốc tế với hơn 3.300 cây xanh, hệ thống vận hành ứng dụng IoT, AI, 5G và Digital Twin, qua đó giảm đáng kể chi phí vận hành và phát thải CO₂.
Bên cạnh đó, các nền tảng công nghệ quản lý năng lượng như PCTT 3.0 giúp kéo dài tuổi thọ pin trạm phát sóng thêm 20%, đồng thời giảm gần 1 triệu tấn khí thải CO₂ mỗi năm, đóng góp vào mục tiêu NetZero 2050 của Việt Nam. Tập đoàn cũng đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ xanh như biến tần điện mặt trời, tuabin gió mini và pin Vanadium tái chế, nhằm tối ưu năng lượng và giảm tác động môi trường trong toàn bộ chuỗi vận hành.
Phát biểu trong báo cáo, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel nhấn mạnh “Nền tảng cho một doanh nghiệp phát triển là xã hội. Viettel cam kết tái đầu tư cho cộng đồng thông qua việc gắn kết hoạt động sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.”
Trong giai đoạn 2025–2030, tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng các sáng kiến ESG, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch, số hóa toàn diện hoạt động và phổ cập công nghệ đến mọi người dân, góp phần kiến tạo một tương lai bền vững vì con người và hành tinh xanh.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
