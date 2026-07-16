Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ, xả nhiều nhất hai cổ phiếu "nóng"

Những con số lạm phát dịu lại đã phả vào thị trường chứng khoán Mỹ một làn gió xanh mát, nhưng không tác động tâm lý đáng kể lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tâm lý thị trường vẫn dè chừng khi cuộc xung đột tại khu vực Trung đông có dấu hiệu quay lại căng thẳng hơn và kết quả kinh doanh quý 2 đang đến sát gần, nhiều công ty chứng khoán đang cho thấy margin tiếp tục cao kỷ lục.
VN-Index đóng cửa giảm mạnh 24,51 điểm lùi về vùng giá 1.782,12 với độ rộng vẫn cực kỳ xấu 240 mã giảm điểm gấp hơn 3 lần số 70 mã tăng. Nhóm tăng điểm hiếm hoi hôm nay gồm có ACB, MSB, BVH, VNM, nhóm hàng hóa như đường...
Trong khi đó, toàn bộ thị trường chìm trong màu đỏ từ nhóm vốn hóa lớn đến nhóm nhỏ, từ ngân hàng bất động sản, chứng khoán đến bán lẻ tiêu dùng. Nhóm ngân hàng nhiều mã bốc hơi trung bình 2% như TCB, BID, MBB, VIB, HDB. Chứng khoán mất giá sâu hơn như SSI -3,31%; VIX mất giá hơn 5%, VND, HCM.
Bất động sản cũng tương tự, VHM bay 3,41% thị giá, VIC giảm 0,91%, VRE giảm 3,13% hàng loạt cổ phiếu khác cùng chung số phận. Nhóm phi tài chính hôm nay bay màu nặng ở đầu tư công như TDH, CTD, CII. Dầu khí sau hai phiên lội ngược dòng nhờ triển vọng giá dầu hồi phục hôm nay cũng quay trở lại điều chỉnh sâu như BSR, GAS, PLX, PVS.
Đặc biệt là công nghệ thông tin, cổ phiếu FPT giảm 4,98% bất chấp làn sóng cổ phiếu công nghệ toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tâm lý nhà đầu tư thận trọng khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 đang sát gần.
Ba sàn hôm nay khớp lệnh chưa đến 17.000 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại bán ròng gần 1000 tỷ đồng chủ yếu bán ra FPT, PNJ, SSI, VIC, TCB và mua nhiều nhất ở HPG. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 989,6 tỷ đồng.
Nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất theo phương thức khớp lệnh là Tài nguyên cơ bản và Thực phẩm và đồ uống. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: HPG, BMP, STB, MSN, VNM, HVN, VCG, MSB, E1VFVN30, LPB.
Ở chiều ngược lại, nhóm bị bán ròng mạnh nhất là Công nghệ thông tin. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: FPT, PNJ, SSI, VIC, TCB, CTG, VPB, MBB, BSR.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 922 tỷ đồng, trong đó giá trị mua ròng qua giao dịch khớp lệnh đạt 925,2 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 12/18 nhóm ngành, chủ yếu ở ngành Ngân hàng. Các mã được mua ròng tập trung gồm: FPT, PNJ, VPB, MBB, VHM, CTG, VIX, TCB, HCM, VIB.
Ở chiều bán, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 6/18 nhóm ngành, chủ yếu thuộc Thực phẩm và đồ uống và Du lịch và giải trí. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: VIC, STB, EIB, HDB, VNM, VND, BMP, MSN, SHB.
Khối tự doanh bán ròng 329,6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 352,5 tỷ đồng.
Xét riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 3/18 nhóm ngành, mạnh nhất là Hàng cá nhân và gia dụng và Dầu khí. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: PNJ, BSR, VTP, NVL, GEL, MCH, SSI, FUEMAVND, IJC, FRT.
Ở chiều ngược lại, Ngân hàng là nhóm bị bán ròng mạnh nhất. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: FPT, MWG, VIC, MBB, TCB, VHM, HDB, HPG, ACB, LPB.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 377,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 416,8 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 8/18 nhóm ngành, trong đó giá trị lớn nhất thuộc Tài nguyên cơ bản. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: HPG, PNJ, HCM, CTG, VPB, VIX, GMD, MBB, VSC, VHM.
Ở chiều mua, Công nghệ thông tin là nhóm được mua ròng mạnh nhất. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: FPT, VIC, SSI, EIB, HDB, VND, VJC, SHB, STB, MWG.
Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.295,7 tỷ đồng, tăng 14,7%, chiếm 13,7% tổng giá trị giao dịch.
Trong phiên, đáng chú ý có giao dịch thỏa thuận tại cổ phiếu HCM với hơn 16,6 triệu cổ phiếu, tương đương 450 tỷ đồng, được trao tay giữa các nhà đầu tư cá nhân trong nước.
Bên cạnh đó, POW cũng ghi nhận giao dịch thỏa thuận trị giá 240 tỷ đồng, được trao tay giữa các tổ chức trong nước.
Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Chứng khoán, Thép, Thực phẩm, Công nghệ thông tin, Xây dựng và vật liệu, Hàng cá nhân; trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Hóa chất, Bán lẻ, Thiết bị điện, Dầu khí, Kho bãi, Vận tải thủy, Khai khoáng và Hàng không.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.
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