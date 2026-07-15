Hà Nội báo cáo tình hình triển khai 298 khu đất thí điểm theo Nghị quyết 171

Qua rà soát 298 khu đất thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15, Hà Nội xác định 46 dự án cơ bản hoàn thành; trong 252 dự án còn lại, 243 dự án tiếp tục được đôn đốc triển khai, còn 9 dự án được đề xuất đưa ra khỏi danh mục thí điểm. Thành phố cũng đang chuẩn bị danh mục dự án thí điểm đợt 3…

Nhiều dự án đang được đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Hoàng Bách

Theo Báo cáo số 325/BC-UBND ngày 13/7/2026 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất, hoặc đang có quyền sử dụng đất, UBND TP. Hà Nội cho biết HĐND Thành phố đã thông qua hai đợt danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm. Cụ thể, đợt 1 gồm 148 khu đất với tổng diện tích 840,36 ha; đợt 2 gồm 150 khu đất với tổng diện tích 690,04 ha.

Như vậy, sau hai đợt, Thành phố có 298 khu đất với tổng diện tích 1.530,4 ha được đưa vào danh mục thí điểm. Trong đó, 154 khu đất thuộc trường hợp thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất; 123 khu đất thuộc trường hợp đang có quyền sử dụng đất; 12 khu đất thuộc trường hợp đang có quyền sử dụng đất và nhận quyền sử dụng đất; cùng 9 khu đất thực hiện trên cơ sở di dời.

Qua rà soát, Hà Nội xác định 46 dự án đã cơ bản hoàn thành thực hiện theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 (đã được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư). Đối với 252 dự án còn lại, có 243 dự án đang triển khai và cần tiếp tục đôn đốc thực hiện.

Để đẩy nhanh tiến độ những dự án này, UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo, đôn đốc các tổ chức khẩn trương hoàn thiện thủ tục theo quy định. Trường hợp sau 3 tháng kể từ khi được thông báo mà nhà đầu tư không chủ động liên hệ với các sở, ngành, địa phương để thực hiện thủ tục, Sở sẽ tổng hợp, đánh giá nguyên nhân và đề xuất UBND Thành phố xem xét đưa dự án ra khỏi danh mục thí điểm.

Trong đó, đối với dự án thực hiện theo hình thức thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, Thành phố yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không quá 24 tháng, kể từ thời điểm được đưa vào danh mục thí điểm, đảm bảo hoàn thành dự án trong thời gian Nghị quyết thí điểm có hiệu lực. Còn dự án đang có quyền sử dụng đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát pháp lý từng hồ sơ khu đất có thời hạn sử dụng đất hàng năm, xin ý kiến tham vấn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và báo cáo UBND Thành phố xem xét.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ thẩm định, báo cáo UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư và đôn đốc nhà đầu tư đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư theo quy định; Sở Quy hoạch - Kiến trúc đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; UBND các xã, phường đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 theo quy định.

Bên cạnh những dự án nêu trên, Hà Nội cho biết có 9 dự án đề xuất đưa ra khỏi danh mục thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 là rà soát bước đầu, với căn cứ đã rõ ràng. Đó là Khu nhà ở Chúc Sơn Đồng Lực 6,2 ha, Dự án xây dựng khu nhà ở CIMIC Chúc Sơn 6 ha, Khu nhà ở sinh thái Chúc Sơn 4,8 ha cùng tại phường Chương Mỹ; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng 13,3 ha, Khu nhà ở Đông Hội kết hợp nhà ở cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng 13,7 ha tại xã Đông Anh; Khu nhà ở Nam Hồng 14,7 ha, Khu nhà ở 36,7 ha tại xã Phúc Thịnh; Khu nhà ở Greenland Tứ Hiệp 1,6 ha tại xã Thanh Trì và phường Yên Sở; một phần dự án Khu dân cư Bắc Đô Tây Tựu trùng 4,6 ha tại xã Hoài Đức…

Về việc đề xuất bổ sung danh mục dự án thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại (đợt 3), UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện quy trình, thủ tục lập, công bố danh mục dự án thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định và tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, trình HĐND Thành phố tại kỳ họp tiếp theo của HĐND Thành phố.