MIK Group khởi công khu đô thị Forestia Park và khai trương Văn phòng bán hàng

Ngày 15/7/2026, MIK Group chính thức khởi công khu đô thị Forestia Park và đưa Văn phòng Bán hàng vào hoạt động tại phường Mỹ Hào (Hưng Yên). Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình phát triển thương hiệu khu đô thị Forestia, lấy cảm hứng từ những giá trị văn hóa Việt và được thể hiện bằng ngôn ngữ của đô thị đương đại.

Lễ khởi công dự án Forestia Park đánh dấu bước đầu hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị mà MIK Group chia sẻ tại sự kiện “In Motion with MIK” được tổ chức vừa qua. Forestia hướng tới việc tạo dựng những không gian sống hiện đại, hài hòa giữa thiên nhiên, cộng đồng và đời sống con người, đồng thời tiếp nối những giá trị văn hóa đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Tọa lạc tại phường Mỹ Hào (Hưng Yên), Forestia Park có quy mô hơn 283 ha, phát triển các loại hình sản phẩm gồm biệt thự, liền kề và chung cư. MIK Group lựa chọn Phố Nối bởi khu vực này đang giữ vai trò cửa ngõ kinh tế công nghiệp, logistics và công nghệ cao phía Đông Nam của Hà Nội theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Cùng với sự hoàn thiện của hạ tầng liên vùng, Phố Nối được kỳ vọng trở thành điểm đến của các doanh nghiệp, chuyên gia và lực lượng lao động chất lượng cao, kéo theo nhu cầu về những không gian sống đồng bộ, hiện đại.

Ông Nguyễn Dũng Minh - Phó Tổng giám đốc MIK Group chia sẻ về triết lý phát triển và concept khu đô thị Forestia Park. Ảnh: MIK Group.

Với MIK Group, phát triển đô thị là quá trình tạo dựng những môi trường sống để con người kết nối, gắn bó và phát triển cùng cộng đồng. Một khu đô thị được hình thành từ sự hài hòa giữa quy hoạch, cảnh quan, tiện ích và đời sống cư dân, từ đó tạo nên những giá trị sống được bồi đắp theo thời gian.

Tư duy này được thể hiện xuyên suốt trong quy hoạch dự án Forestia Park. Toàn bộ khu đô thị được tổ chức theo cấu trúc “hệ ốc đảo đô thị”, lấy mặt nước làm trục cảnh quan trung tâm, kết nối các phân khu chức năng với hệ thống công viên, không gian cộng đồng và những tuyến đi bộ liên hoàn. Khoảng 20% diện tích dự án được dành cho cây xanh, mặt nước và công viên, góp phần tạo nên sự cân bằng giữa thiên nhiên và không gian đô thị.

Nghi thức trồng cây đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình kiến tạo khu đô thị Forestia Park. Ảnh: MIK Group.

Forestia Park kế thừa tinh thần sống đã được vun đắp qua nhiều thế hệ trong văn hóa Việt, từ sự gần gũi với thiên nhiên đến nhu cầu gặp gỡ, kết nối giữa con người trong cộng đồng. Những giá trị ấy được chuyển tải vào quy hoạch dự án thông qua hệ thống mặt nước hồ trung tâm, không gian mở quảng trường, tuyến phố thương mại và các khu vực sinh hoạt chung, tạo nên một môi trường sống gần gũi, hài hòa với nhịp sống hiện đại.

Để hiện thực hóa định hướng đó, MIK Group đồng hành cùng các đối tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực. Gensler đảm nhiệm tư vấn thiết kế kiến trúc cao tầng; Design Worldwide Partnership (DWP) phụ trách thiết kế kiến trúc thấp tầng; COEN Design International đảm nhiệm thiết kế cảnh quan; Turner Construction tham gia quản lý dự án, góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng và các tiêu chuẩn triển khai.

Sự đồng hành của các đối tác giúp MIK Group hiện thực hóa triết lý Forestia, từ việc tạo dựng những không gian sống hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và cộng đồng đến việc bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn triển khai của dự án, để giá trị của nơi chốn được vun đắp theo thời gian.

Văn phòng Bán hàng Forestia Park mang đến không gian trải nghiệm và tư vấn cho các khách hàng quan tâm tới dự án. Ảnh: MIK Group.

Ngay sau lễ khởi công, MIK Group cũng chính thức đưa Văn phòng Bán hàng Forestia Park vào hoạt động trong khu đô thị. Không gian này giúp khách hàng tiếp cận những thông tin đầu tiên về quy hoạch, sản phẩm và định hướng phát triển của dự án, đồng thời có những cảm nhận ban đầu về tinh thần mà Forestia theo đuổi.

Việc khởi công dự án Forestia Park và đưa Văn phòng Bán hàng vào hoạt động mở ra chặng đường hiện thực hóa một khu đô thị được hình thành từ sự kết nối giữa giá trị văn hóa, tư duy quy hoạch hiện đại và nhu cầu sống của con người hiện đại. Theo thời gian, chính những trải nghiệm thường ngày, những cuộc gặp gỡ và sự gắn bó của cộng đồng cư dân sẽ tạo nên bản sắc riêng của khu đô thị Forestia Park.