The Global City khuấy động mùa hè với hàng loạt trải nghiệm lần đầu có mặt tại TP.HCM

Không cần đi xa khỏi TP.HCM, giới trẻ và các gia đình vẫn có thể tận hưởng loạt hoạt động giải trí mang tinh thần quốc tế tại The Global City - khu đô thị trung tâm, biểu tượng toàn cầu của TP.HCM. Bên cạnh không khí sôi động từ chuỗi sự kiện mùa hè, nơi đây còn gây chú ý với những mô hình mới lạ lần đầu xuất hiện như xe đạp bia Beer Bike hay rạp chiếu phim ngoài trời Drive-in Theater.

Đông đảo du khách và các gia đình đổ về The Global City, hòa mình vào không khí lễ hội mùa hè náo nhiệt. Ảnh: The Global City.

Chỉ mất 15-20 phút di chuyển từ trung tâm phường Sài Gòn, tổ hợp giải trí - thể thao City Park tại The Global City mang đến lựa chọn “đổi gió” lý tưởng với không gian rộng mở, hệ thống bãi đỗ xe thuận tiện cùng khung cảnh ngắm hoàng hôn ấn tượng.

HÒA MÌNH TRONG CHUỖI SỰ KIỆN MÙA HÈ SÔI ĐỘNG TẠI THE GLOBAL CITY

Mùa hè này, The Global City tiếp tục tạo dấu ấn với loạt hoạt động lần đầu xuất hiện tại TP.HCM, từ không khí lễ hội sôi động, các trò chơi tương tác đến những mô hình giải trí mới như Beer Bike (vừa đạp xe vừa thưởng thức bia) và Drive-in Theater (rạp chiếu phim ngoài trời phong cách mới).

Trong đó, chuỗi sự kiện hàng tuần mang tên Suntopia đã mở màn cho không khí mùa hè sôi động trong tháng 6, góp phần thể hiện tinh thần của một khu đô thị biểu tượng, luôn có những trải nghiệm mới mẻ dành cho cư dân và du khách.

Diễn ra xuyên suốt 4 tuần, Suntopia liên tục đổi mới chủ đề như “Bắt trọn hoàng hôn”; “Rhythm of World Cup”; “City of Joy” và “The Global Pulse”, mang đến loạt hoạt động gắn kết ý nghĩa cho các gia đình. Sự kiện biến The Global City thành một lễ hội mùa hè rộn ràng với âm nhạc, trò chơi tương tác, khu check-in và các xe đồ ăn lưu động náo nhiệt dành cho mọi lứa tuổi.

Những khoảnh khắc vui chơi tràn đầy năng lượng mùa hè của du khách tại City Park. Ảnh: The Global City.

Sự góp mặt của loạt nghệ sĩ như Chillies, Gigi Hương Giang, Vũ Thảo My, Juky San đã mang đến những màn trình diễn trẻ trung, kết nối hàng ngàn khán giả. Trong thời gian tới, The Global City dự kiến tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động cùng những trải nghiệm mới, góp phần kiến tạo một điểm đến luôn sôi động và giàu sức sống.

Bên cạnh, City Park tại The Global City còn là điểm đến “tất cả trong một” lý tưởng cho các gia đình và nhóm bạn nhờ hệ thống vui chơi, giải trí và thể thao đa dạng, như đường đua Go-Kart hybrid dài 1.464 m, Royal Horse Vietnam, Mật Pet Farm, khu VR & AR Games cùng hệ thống sân thể thao đạt chuẩn quốc tế TGC Sports Arena.

Sau khi vui chơi, thực khách có thể nạp lại năng lượng tại The Dark Horse - không gian ẩm thực theo phong cách cao bồi Mỹ. Sự cộng hưởng giữa các hoạt động thể thao, giải trí công nghệ cao và ẩm thực đã giúp City Park trở thành điểm hẹn cuối tuần không thể bỏ qua tại TP.HCM.

BEER BIKE: KHI VĂN HÓA ĐƯỜNG PHỐ CHÂU ÂU LẦN ĐẦU “LĂN BÁNH” TẠI TP.HCM

Bên cạnh Suntopia, The Global City còn mang đến trải nghiệm Beer Bike mới lạ dành cho người trẻ và nhóm bạn. Khởi nguồn từ châu Âu, mô hình “xe đạp bia” gắn với tinh thần phóng khoáng, tự do và những cuộc gặp gỡ rộn ràng trên phố, nay lần đầu được tái hiện tại TP.HCM thông qua Beer Bike Station.

Khách tham quan hào hứng trải nghiệm mô hình Beer Bike & Drive-in theater tại The Global City. Ảnh: The Global City.

Thay vì ngồi cố định tại quán quen, nhóm 10-15 người có thể cùng thưởng thức bia, đạp xe dạo quanh các tuyến phố trong khu đô thị trên chiếc Beer Bike. Xe chuyển động bằng lực đạp của cả nhóm, trong đó một người điều khiển chuyên nghiệp đảm nhận việc lái và kiểm soát an toàn. Hoạt động diễn ra hằng ngày từ 16:00 đến 22:00.

Trong suốt hành trình, người chơi vừa trò chuyện, nghe nhạc, thưởng thức đồ uống và tận hưởng không khí mùa hè, tạo nên hình thức “chill” mới mẻ, năng động, trẻ trung và mang màu sắc quốc tế ngay giữa TP.HCM.

THƯỞNG THỨC ĐIỆN ẢNH KIỂU MỸ DƯỚI BẦU TRỜI ĐÊM

Khi hoàng hôn buông xuống, buổi tối tại The Global City lại mang đến mô hình Drive-in Theater, rạp chiếu phim di động gợi cảm hứng từ văn hóa xem phim ngoài trời tại Mỹ.

Điểm độc đáo của Drive-in Theater chính là việc khán giả ngồi ngay trên chính chiếc xe hơi của mình, thưởng thức phim trên màn hình lớn, với hệ thống âm thanh được truyền phát qua tần số radio nội bộ của xe, đảm bảo sự riêng tư và chất lượng âm thanh sống động. Vị trí đỗ xe được tính toán và sắp xếp một cách logic, giúp mọi vị trí đều có tầm nhìn đẹp. Các xe đồ ăn lưu động xung quanh khu vực chiếu phim giúp hoàn thiện trải nghiệm thư giãn, hẹn hò cuối tuần khác biệt giữa lòng thành phố.

Sự thành công của chuỗi sự kiện mùa hè và loạt trải nghiệm độc đáo tại đây là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của The Global City - khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế được Masterise Homes phát triển theo triết lý “đô thị vị nhân sinh”. Chuỗi sự kiện cùng những trải nghiệm sẽ tiếp tục được làm mới trong thời gian tới, góp phần kiến tạo một điểm đến luôn sôi động và giàu sức sống.

Trong tương lai gần, The Global City tiếp tục hoàn thiện hệ tiện ích “all-in-one” chuẩn quốc tế như trường quốc tế King’s College Wimbledon School, trung tâm thương mại hạng A quy mô 123.000 m2 và bệnh viện quốc tế,... đồng thời hiện thực hóa khu đô thị phức hợp khi liên tục ra mắt các sản phẩm đa dạng dành cho mọi đối tượng, từ phân khu cao tầng như Masteri Grand View, Masteri Park Place, Masteri Cosmo Central, Lumière Midtown cho đến bán đảo SOLA và khu nhà phố thương mại SOHO. Đây là bảo chứng cho tầm nhìn dài hạn và quy hoạch bài bản mà Masterise Homes đã và đang kiến tạo cho The Global City, mở ra tiềm năng tăng trưởng bền vững cho cư dân, nhà đầu tư.