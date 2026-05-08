Trang chủ Chứng khoán

VN-Index bứt phá lên 1909 điểm, nhà đầu tư thận trọng chốt lời

Hà Anh

08/05/2026, 07:31

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 8/5/2026

Theo VCBS, với diễn biến hiện tại, VN-Index có tiềm năng vận động quanh mốc 1900 và tiếp tục lên cao tìm kiếm vùng đỉnh mới

Kết phiên 7/5, VN-Index tăng 17,81 điểm, tương đương 0,94% lên mức 1.909,01 điểm. Ngược chiều, HNX-Index giảm 0,7 điểm, tương đương 0,28% xuống mức 247,76 điểm.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index vượt lên trên mức 1900 điểm và quay lại vùng đỉnh cũ nhờ sự hỗ trợ tích cực của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Áp lực rung lắc, điều chỉnh có thể sẽ xuất hiện nhiều hơn khi thị trường neo cao trong bối cảnh thiếu vắng các thông tin hỗ trợ và các nhóm cổ phiếu vẫn đang phân hóa mạnh theo các thông tin riêng của từng doanh nghiệp.

Nhà đầu tư tiếp tục xem xét thực hiện bán chốt lời từng phần các vị thế ngắn hạn khi thị trường tiếp cận vùng đỉnh lịch sử.

Đối với hoạt động mua trading vẫn ưu tiên lợi thế T+, tập trung ở các nhóm cổ phiếu đã giảm sâu trước đó thuộc các ngành bất động sản, chứng khoán, dầu khí, phân bón, thép, cảng…”.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục tăng gần 18 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1909,01, với đóng góp chủ yếu từ nhóm cổ phiếu Vin. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 9/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp tăng mạnh nhất, theo sau là ngành Bất động sản. Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí dẫn đầu đà giảm.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và UPCOM trong khi mua ròng trên sàn HNX. Nhịp tăng của VN-Index hôm nay bị chặn lại khi vượt ngưỡng 1920; đồng thời chỉ báo RSI cũng đã đi vào vùng quá mua. Trong ngắn hạn, có thể thị trường sẽ xảy ra rung lắc trong vùng 1900 – 1920”.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.850 điểm. Dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index tiếp tục hướng đến vùng đỉnh lịch sử 1900 điểm -1920 điểm. VN30 tương tự vùng đỉnh 2100 điểm - 2120 điểm. Chưa có dự báo VN-Index sẽ vượt lên được vùng kháng cự này. Cần lưu ý, các chỉ số đang đi vào trạng thái quá mua ngắn hạn và áp lực bán giá cao sẽ gia tăng.

Với tâm lý lạc quan, tích cực khi Mỹ-Iran tiến gần thỏa thuận chấm dứt xung đột. Giá dầu giảm mạnh, áp lực lạm phát hạ nhiệt. Mở ra triển vọng chỉ số VN-Index có thể vượt đỉnh cũ lịch sử tương tự như các thị trường tài chính trên thế giới. Hiện tại, vốn hóa toàn thị trường khoảng 430 tỉ USD, tương ứng 84%/GDP 2025. Thị trường phân hóa mạnh, giao dịch tích cực tập trung ở số ít mã đầu ngành trong các nhóm ngành ngắn hạn đang tăng trưởng tốt như bất động sản, cảng biển, điện, cao su và các cổ phiếu nổi bật ở nhóm ngân hàng tư nhân. Nhà đầu tư có thể đánh giá, xem xét các cơ hội đầu tư ở những cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trong các nhóm ngành. Nhưng cần quản trị rủi ro khi định giá của thị trường không phải vùng quá hấp dẫn.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 17,8 điểm (+0,9%), đóng cửa tại mức 1909,1 điểm. Chỉ số tiếp tục xu hướng tăng điểm trong phiên hôm nay với động lực tập trung chủ yếu ở nhóm VN30 như các cổ phiếu nhóm Vingroup (gồm VIC và VHM) và Ngân hàng (STB, LPB và HDB). Thanh khoản tiếp tục được cải thiện trong phiên hôm nay với hơn 30,000 tỷ VND/phiên.

Chúng tôi duy trì quan điểm đà tăng của VN-Index sẽ tiếp diễn trong các phiên tới với động lực từ các cổ phiếu nhóm Vingroup cùng sự hỗ trợ từ nhóm Ngân hàng. Chúng tôi cũng cho rằng thanh khoản thị trường tiếp tục được cải thiện đi cùng đà tăng của VN-Index cho thấy tâm lý NĐT đang dần cải thiện và sẵn sàng giải ngân trở lại. Về kỹ thuật, VN-Index có thể hướng đến kiểm định biên trên của kênh tăng giá dài hạn, tương đương khoảng 1940 - 1950 trong các phiên tới. TVS Research đánh giá điểm mua mới phù hợp đã diễn ra trong phiên hôm nay. Nhà đầu tư đã giải ngân có thể tiếp tục nắm giữ với mục tiêu tại vùng 1940 - 1950”.

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp với thanh khoản tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, độ rộng thị trường thu hẹp cho thấy đà tăng đang tập trung ở một số mã trụ cột. Trong khi đó, chỉ báo tâm lý tiếp tục đi lên mạnh ở vùng trung tính cho thấy tâm lý thị trường cải thiện và vẫn chưa tới mức lạc quan quá mức. Đồng thời, chúng tôi đánh giá cao kịch bản sóng 5 đang hình thành.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu sẵn có và hạn chế mua mới. Đồng thời, nhà đầu tư quan sát diễn biến chỉ số ở vùng 1920 điểm để cơ cấu danh mục đã tích lũy trước đó”.

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên phía trên vùng 1900 điểm với lực cầu mạnh.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số sau khi mở rộng biên độ tăng đã vươn lên và tạo ra đỉnh cao mới cho thị trường chung. Chỉ báo RSI vẫn duy trì xu hướng tăng chưa cho thấy dấu hiệu đảo chiều dù đã chạm vào vùng quá bán. Chỉ báo MACD cũng duy trì xu hướng đi lên tuy vậy khoảng cách giữa 2 đường tín hiệu đã thu hẹp dần.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số đã chạm vào dải trên của Bollinger Band nhưng chưa thể đóng bên trên kênh giá. Chỉ báo MACD vẫn tiếp tục đi lên cùng với đó mở rộng biên độ Histogram dương cho thấy tiềm năng tăng điểm vẫn còn có thể tiếp diễn trong các phiên tiếp theo.

Với diễn biến hiện tại, VN-Index có tiềm năng vận động quanh mốc 1900 và tiếp tục lên cao tìm kiếm vùng đỉnh mới. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên để giải ngân từng phần vào các mã có nền tảng cơ bản tốt và thuộc các ngành dẫn đầu như Ngân Hàng và Tiêu dùng”.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index thu hẹp đà tăng tại vùng 1.920 điểm. Tuy nhiên, chỉ số vừa củng cố lại xu hướng tăng sau giai đoạn tích lũy ngắn từ 23/04 đến 05/05, do đó chúng tôi cho rằng quán tính tăng vẫn được duy trì trong thời gian tới. Kháng cự ngắn hạn phía trên vùng 1.920 điểm nằm tại 1.950 điểm, trong khi hỗ trợ gần là khu vực 1880 điểm”.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp đà bứt phá và đóng cửa xác lập mức đỉnh lịch sử mới, củng cố xu hướng tăng chủ đạo trong ngắn hạn. Động lực tích cực duy trì ưu thế tiếp tục mở ra dư địa hướng lên vùng mục tiêu 1920 – 1960, đồng thời, hỗ trợ gần cũng được nâng lên vùng 1880 – 1890”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Giá vàng suy yếu sau khi bùng nổ qua mốc 4.700 USD/oz

Giá vàng suy yếu sau khi bùng nổ qua mốc 4.700 USD/oz

“Nếu lệnh ngừng bắn duy trì, chiến tranh kết thúc và eo biển Hormuz mở cửa trở lại, giá vàng có thể tăng trở lại mốc 5.000 USD/oz", một chiến lược gia nhận định...

Cá nhân mua ròng gần 1.000 tỷ đồng, gom nhiều nhất FPT

Cá nhân mua ròng gần 1.000 tỷ đồng, gom nhiều nhất FPT

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 960.1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 119.6 tỷ đồng.

Giới đầu tư toàn cầu chuộng trái phiếu phát hành bằng tiền châu Á

Giới đầu tư toàn cầu chuộng trái phiếu phát hành bằng tiền châu Á

Thị trường trái phiếu phát hành bằng các đồng tiền châu Á đang nổi lên như một điểm sáng trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh do cuộc chiến tranh Mỹ - Iran...

Moody's sắp đánh giá tín nhiệm tiền số stablecoin

Moody’s sắp đánh giá tín nhiệm tiền số stablecoin

Moody's, một trong những tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới, đang chuẩn bị phát hành đánh giá tín nhiệm đối với tiền số stablecoin, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với các loại tài sản số...

Blog chứng khoán: Đẩy trụ vượt đỉnh, thị trường khó bùng nổ

Blog chứng khoán: Đẩy trụ vượt đỉnh, thị trường khó bùng nổ

VNI hôm nay tăng tốt và vượt mốc 1900 điểm nhưng thị trường chung lại yếu vì đa số cổ phiếu giảm giá. Nhóm chứng khoán bùng nổ được một nhịp rồi lại đuối sức ngay. Ngay cả khi chỉ số vượt hẳn vùng đỉnh lịch sử thì điều quan trọng hơn là có sự ủng hộ của số đông hay không.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

1

Số người siêu giàu ở châu Âu tăng 26% sau 5 năm, dẫn đầu là Đức

Thế giới

2

Nhiều nghiên cứu dược phẩm mới hướng tới chữa đột quỵ

Sức khỏe

3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp Ấn Độ

Tiêu điểm

4

Cá nhân mua ròng gần 1.000 tỷ đồng, gom nhiều nhất FPT

Chứng khoán

5

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Doanh nghiệp Việt cần tiên phong làm chủ AI, UAV chiến lược

Kinh tế số

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

