Công ty chứng khoán đánh giá gì về rủi ro điều chỉnh của VN-Index?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 26-30/1/2026.

Trong tuần, VN-Index giảm 8,34 điểm, tương đương 0,44% xuống 1.870,79 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 0,68 điểm, tương đương 0,27% lên 252,96 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp dưới vùng 1.900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tiếp tục thử thách vùng kháng cự mạnh quanh 1.900 điểm nhưng không thành công. Thanh khoản suy giảm cùng áp lực bán ròng từ khối ngoại khiến chỉ số không thể giữ được đà tăng và quay đầu giảm điểm vào cuối phiên. VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp dưới vùng 1.900 điểm.

Với chuyển động giá như hiện tại, thị trường nhiều khả năng sẽ còn duy trì trạng thái dao động tích lũy nhỏ trong vùng từ 1.840-1.850 điểm đến quanh 1.900 điểm trong đoạn cuối tháng 01. Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ và nâng dần ngưỡng trailing stop để bảo toàn lợi nhuận. Chủ động chốt lời các cổ phiếu đạt giá kỳ vọng khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự đỉnh cũ”.

VN-Index chưa có dấu hiệu cụ thể xác định xu hướng ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"Sau một ngày giằng co, VN-Index đóng cửa tại mốc 1.870,79 điểm, giảm gần 12 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Hóa chất, Bảo hiểm,… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên hai sàn còn lại. Diễn biến giằng co vẫn chiếm vị thế chủ đạo; VN-Index chưa có dấu hiệu cụ thể xác định xu hướng ngắn hạn".

VN-Index có thể sẽ còn chịu áp lực rung lắc khi gặp kháng cự mạnh quanh 1.920 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.850 điểm, hỗ trợ mạnh hơn 1.800 điểm. VN-Index rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn vùng 1.900 điểm -1.920 điểm khi có 03 phiên liên tiếp chịu áp lực điều chỉnh. VN-Index chịu áp lực kiểm định lại vùng đỉnh giá năm 2025 sau khi vượt qua và có thể chuyển sang giai đoạn tích lũy ngắn hạn sau 05-06 tuần tăng điểm liên tiếp.

Thị trường, VN-Index đã có giai đoạn tăng mạnh 05 tuần liên tiếp từ vùng giá 1.630 điểm lên quanh 1.920 điểm. Áp lực bán tăng mạnh trong phiên cuối tuần đến từ nhóm cổ phiếu Nhà nước sau giai đoạn tăng giá rất mạnh trước kỳ vọng của nghị quyết 79-NQ/TW. Bên cạnh thông tin cuối quý 4/2025, dư nợ cho vay tại các công ty chứng khoán ước tính vào khoảng 406.000 tỷ đồng, là mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Trong bản tin cuối tuần trước chúng tôi đã khuyến nghị các vị thế đầu cơ, tỉ lệ đòn bẩy cao, nên xem xét cơ cấu, giảm tỉ lệ dư nợ khi thông tin tổng dư nợ quý 4 của các công ty chứng khoán công bố. Thị trường cũng trong giai đoạn công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025. Qua đó có thể đánh giá toàn diện tình hình kinh doanh năm 2025 và triển vọng 2026 của doanh nghiệp. Nhà đầu tư có thể xem xét các cơ hội đầu tư tốt ở các vùng giá có mức rủi ro được kiểm soát tốt hơn khi thị trường giảm điểm.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”.

Nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp cận khu vực 1.860 (+/-10) điểm trong phiên 26/01

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt)

“Quán tính giảm ngắn hạn đang được hình thành trên VN-Index và nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp cận khu vực 1.860 (+/-10) điểm trong phiên 26/01. Chúng tôi duy trì dự báo chỉ số có biên độ điều chỉnh không cao bởi áp lực bán thấp. Tuy nhiên, việc lực cầu ở trạng thái do dự sẽ khiến các hoạt động hồi phục (nếu có) bị cản trở tại khu vực 1.885 điểm. Khuyến nghị giảm tỷ trọng hoặc ngưng mở mới các vị thế ngắn hạn đến khi xuất hiện sự cải thiện từ lực mua trên sàn HOSE”.

VN-Index tiếp tục chịu sự chi phối bởi trạng thái tích lũy – giằng co trong biên độ 1.850 – 1.920

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Diễn biến ngắn hạn của chỉ số VN-Index tiếp tục chịu sự chi phối bởi trạng thái tích lũy – giằng co trong biên độ 1.850 – 1.920.

Xu hướng kế tiếp sẽ được xác lập khi chỉ số có phản ứng rõ nét hơn tại các vùng biên, đi kèm sự đồng thuận của dòng tiền”.

Xác suất cao các nhịp giằng co rung lắc sẽ tiếp diễn trong phiên tiếp theo

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến đỏ điều chỉnh giảm và lùi về dưới 1875 dưới áp lực chốt lời gia tăng ở cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo RSI và MACD đều tiếp tục hướng xuống cho thấy áp lực điều chỉnh đang tiếp diễn và chưa có tín hiệu dừng lại. Do đó, xác suất cao các nhịp giằng co rung lắc sẽ tiếp diễn trong phiên tiếp theo và mốc hỗ trợ gần nhất là quanh vùng 1840 tương đương đường MA20.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung lùi về chạm biên dưới của dải Bollinger Band với áp lực bán gia tăng cuối phiên chiều nên có thể sẽ có thêm những nhịp rung lắc nữa trước khi xuất hiện xu hướng mới. Hỗ trợ ngắn hạn gần nhất của chỉ số là vùng đáy cũ quanh 1.850 điểm.

Thị trường trong phiên giao dịch hôm nay chịu áp lực chốt lời gia tăng từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số chung chịu áp lực rung lắc ở vùng điểm 1875. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các mã trong cùng một ngành khi, tập trung phần lớn vào các cổ phiếu có câu chuyện riêng và kết quả kinh doanh quý 4 tích cực.

Trước diễn biến hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới, đồng thời cần thận trọng hơn khi mở mua mới và ưu tiên tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên cho mục tiêu giao dịch lướt sóng ngắn hạn đối với các cổ phiếu đã có sẵn trong danh mục”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.