VN-Index mất mốc 1.500, cổ phiếu penny tăng tốt

Đến giây cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index “hạ cánh” xuống mốc 1.500,4 điểm. Một chút “hích” nhẹ ở VHM, VCB, NVL là đủ đẩy chỉ số rơi qua ngưỡng này. Tuy vậy thị trường không xấu, khi độ rộng cân bằng, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng tốt.

VN-Index kết phiên mất 4,08 điểm, rơi xuống 1.498,26 điểm, tương đương giảm 0,27% so với tham chiếu. VN30-Index giảm 0,54% và chỉ còn 7 mã tăng so với 21 mã giảm. Các blue-chips là “tội đồ” khiến VN-Index mất ngưỡng tâm lý.

Trong hơn 4 điểm mất đi của VN-Index cuối phiên thì tới 3,4 điểm là do VHM và VCB. Hai mã này vốn đã giảm mạnh ngay trong phiên, nhưng ATC bị ép thêm vài bước giá nữa và dưới ảnh hưởng vốn hóa rất lớn, điểm số mất đủ nhiều để bẻ gãy ngưỡng tâm lý. VHM cuối phiên lùi thêm 2 bước giá, giảm 1,94% so với tham chiếu. VCB bị ép tới 11 bước giá, giảm 1,65%.

Ngoài hai trụ chính nói trên, một số blue-chips khác cũng yếu thêm 1-2 bước giá cuối ngày như NVL, HPG, CTG, BID, VPB... Về biến động giá thì các blue-chips cũng giảm không nhiều, cả rổ chỉ có 5 mã rơi hơn 1%. Trong khi đó 7 mã tăng giá không cổ phiếu nào thuộc Top 10 vốn hóa thị trường, thậm chí chỉ thuộc nhóm vốn hóa nhỏ của rổ VN30 như PDR, PNJ, VJC, KDH...

Tuy nhiên đây cũng là đặc điểm chung của biến động phiên hôm nay: Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ được “cách ly” khỏi ảnh hưởng của VN-Index. Chỉ số Midcap đóng cửa tăng 0,13%, Smallcap tăng 1,11%. Cả sàn HoSE vẫn có 222 mã tăng/228 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh tại nhóm giảm đạt 10.646,8 tỷ đồng còn tổng giao dịch tại nhóm tăng là 12.371 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ hầu hết vẫn tăng giá tốt hôm nay.

HoSE cũng ghi nhận 19 cổ phiếu tăng giá kịch trần, với 15 mã mất thanh khoản chiều mua. BCG, REE, AAA, APH, VGC là những mã khớp lệnh hàng trăm tỷ đồng thanh khoản hôm nay và giá tăng kịch trần. Nhóm tăng giá trên 3% cũng có rất nhiều cổ phiếu thanh khoản rất lớn như HQC khớp 505,8 tỷ đồng, giá tăng 5,67%; GMD khớp 319 tỷ đồng, giá tăng 4,1%; PDR khớp 501,5 tỷ, giá tăng 3,99%... Các mã như VHC, FCN, HAH, IJC, DPG, PC1... cũng thu hút hàng trăm tỷ đồng giao dịch và giá rất mạnh.

Thanh khoản sàn HoSE hôm nay chỉ giảm nhẹ 3% so với hôm qua, đạt 23.654 tỷ đồng, trong đó thanh khoản VN30 tiếp tục co lại còn 24,6% giá trị sàn và giảm hơn 5% so với phiên trước. Midcap giảm chỉ hơn 1% còn Smallcap tương đương. Nói cách khác, hôm nay nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ lại đang là trụ cột duy trì thanh khoản cho thị trường chung.

Các nhóm cổ phiếu ngành cũng bị chi phối bởi yếu tố vốn hóa, dẫn đến sự phân hóa về giá chứ không tăng cả loạt theo ngành như những phiên trước. Dầu khí chẳng hạn, PVD, PVT giảm, GAS không tăng nhưng PVC, PVO, PVB vẫn tăng trên 2%. Nhóm thép, phân bón hay như bất động sản cũng có nhiều mã tăng giảm khác nhau.

VN-Index trước xu hướng dòng tiền như vậy đang chịu tác động từ blue-chips. Nhóm này không hút được tiền nhiều nên lực đỡ có phần yếu. Các mã VN30 tiếp tục “mất hút” trong danh sách 20 cổ phiếu thanh khoản lớn nhất thị trường: Chỉ có HPG, NVL, VPB, VHM là 4 mã duy nhất. Nhóm Midcap chiếm ưu thế tuyệt đối trong Top 20 này. Thậm chí giá trị khớp lệnh của Midcap hôm nay còn cao gần gấp đôi VN30, còn Smallcap chỉ kém VN30 khoảng 12%.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng chủ đạo ở VN30 và mua các mã ngoài rổ này. VNM, HPG, VHM, NVL, SSI, CTG là những cổ phiếu bị bán ròng lớn nhất. Tính chung rổ blue-chips này bị rút ròng 295,1 tỷ đồng. Phía mua ròng, DGC vẫn là mã lớn nhất với 357,9 tỷ đồng, VHC với 50,5 tỷ, VGC với 41,7 tỷ, NLG với 30,7 tỷ. MSN là mã duy nhất thuộc VN30 được mua đáng kể, với 26,4 tỷ đồng ròng.