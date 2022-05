VN-Index sẽ vọt lên 1.610 điểm trong năm nay?

Đó là những thông số sáng sủa được đề cập tại hội thảo công bố: Báo cáo “Thị trường tài chính Việt Nam 2021 và triển vọng 2022” diễn ra sáng 25/5 do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức tại Hà Nội.

Theo ông Cấn Văn Lực, Kinh tế trưởng BIDV, kinh tế thế giới dự báo sẽ tiếp tục phục hồi nhưng sẽ chậm hơn (tăng trưởng 3,2-3,6%) bởi những lý do: diễn biến dịch bệnh còn phức tạp; chiến sự Nga – Ukraine nổ ra cùng với các lệnh trừng phạt; chuỗi cung ứng tiếp tục đứt gãy; giá cả hàng hóa và dịch vụ, lạm phát toàn cầu tăng cao (từ mức 3,8% năm 2021 có thể lên 6% năm 2022).

TS. Cấn Văn Lực, Kinh tế trưởng BIDV tại buổi hội thảo công bố báo cáo.

Các yếu tố trên buộc nhiều quốc gia phải chính thức thu hẹp chính sách tài khóa, tiền tệ, tăng lãi suất, khiến đà phục hồi chậm lại và tạo áp lực rủi ro tài chính - tiền tệ lên các nước. Kéo theo đó, thị trường chứng khoán có thể điều chỉnh giảm điểm để tiến tới ổn định hơn. Thực tế, từ đầu năm đến nay, chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI ACWI đã giảm 13%.

Đối với Việt Nam, nhờ chiến lược thích ứng linh hoạt từ "zero covid" xoay sang “sống chung an toàn với Covid-19”, Chính phủ đã triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 2022-2023 trên diện rộng, đặt ra các mục tiêu rõ nét. Cùng đó, Chính phủ cũng đưa ra nhiều giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực từ chiến sự Nga – Ukraine và kiểm soát đà tăng giá cả, lạm phát.

Bởi vậy, giới phân tích dự báo năm 2023 so với năm 2022, kinh tế Việt Nam phục hồi tốt hơn, tăng trưởng có thể đạt 5,5-6% (kịch bản cơ sở), mức cao hơn năm trước.

Trong bối cảnh như vậy, TS.Cấn Văn Lực cho rằng, thị trường tài chính Việt Nam năm 2022 cũng sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi này nhưng sẽ có bước điều chỉnh giảm điểm cùng với đà chung của chứng khoán thế giới.

"Với tác động từ những chính sách, biện pháp chấn chỉnh thị trường của Chính phủ và các cơ quan chức năng, thị trường tài chính nói chung được kỳ vọng sẽ phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững hơn", ông Lực nói.

Theo ông Lực, lợi nhuận toàn ngành ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng bình quân khoảng 20%-25% so với năm 2021, tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt mức 14-15%. Vấn đề hoàn thiện thể chế (gồm cả cơ chế xử lý nợ xấu, quản lý mô hình kinh doanh mới...), phối hợp chính sách kiểm soát ổn định vĩ mô (lạm phát, tỷ giá, mặt bằng lãi suất...), tăng vốn, chuyển đổi số và thực hiện chương trình phục hồi của hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục được chú trọng.

Đối với thị trường chứng khoán, thị trường cổ phiếu dự báo sẽ có những điều chỉnh cần thiết, đi vào ổn định hơn, lành mạnh hơn, VNIndex có thể tăng nhẹ (+ 8% đạt 1.610 điểm, theo kịch bản tích cực) hoặc giảm nhẹ (-4% về mức 1.440 điểm, theo kịch bản tiêu cực). Khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ dự kiến không đổi so với 2021 do quy mô đáo hạn trái phiếu Chính phủ thấp hơn so với các năm trước, góp phần làm giảm áp lực phát hành thêm trái phiếu Chính phủ để cơ cấu lại nợ công.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp dự báo sẽ tiếp tục phát triển theo hướng minh bạch, lành mạnh hơn khi các quy định được ban hành theo hướng chặt chẽ hơn cùng với tăng cường quản lý, giám sát để giảm bớt rủi ro cho các chủ thể tham gia thị trường.

Đối với thị trường bảo hiểm được dự báo duy trì đà tăng trưởng, với doanh thu phí bảo hiểm tăng khoảng 18-20%, trong đó bảo hiểm nhân thọ đóng vai trò là động lực chính cho tăng trưởng. Cùng với đó, quá trình hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số, tài chính xanh được thúc đẩy; rủi ro hệ thống (nhất là tính lan tỏa giữa ngân hàng – chứng khoán – bảo hiểm – bất động sản) được quan tâm kiểm soát hơn, cũng là bước đi cần thiết nhằm ổn định, lành mạnh hóa thị trường.

Trước đó, vào năm 2021, thị trường tài chính Việt Nam cũng duy trì đà tăng tích cực. Lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết trên cả 3 sàn (HOSE, HNX, UPCOM) tăng 49,5%; lợi nhuận trước thuế của 29 ngân hàng thương mại, chiếm đến 80% thị phần tăng gần 32%; vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng 48,4%, thanh khoản thị trường tăng 253%; huy động vốn qua thị trường chứng khoán đạt 757 nghìn tỷ đồng (tăng 62%); lợi nhuận ròng của các công ty kinh doanh bảo hiểm niêm yết tăng 19%...