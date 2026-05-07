VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng đem lại 65 triệu USD qua 9 mùa giải
Ngô Anh Văn
07/05/2026, 15:41
Sáng ngày 07/5, tuần lễ sự kiện thể thao đa môn lớn nhất Đông Nam Á đã chính thức khởi động với buổi Lễ khai mạc và Họp báo công bố Giải VNG IRONMAN Việt Nam 2026 cùng VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026...
Tuần lễ sự kiện thể thao đa môn lớn
nhất Đông Nam Á đã chính thức khởi động tại khách sạn Wyndham Soleil Danang, dự kiến chào đón hơn 4.700 vận động
viên, trong đó có khoảng 1.800 vận động viên quốc tế (tăng hơn 80% so với mùa
giải đầu tiên). Sự kiện góp phần củng cố vị thế của Đà Nẵng là điểm đến du lịch thể
thao hàng đầu châu Á.
Phát biểu tại buổi khai mạc lễ, ông
Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng,
nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của sự kiện: cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển ngành thể
thao và du lịch của thành phố.
Lần đầu tiên Đà Nẵng đăng cai giải VNG IRONMAN
Việt Nam cự ly toàn phần, đồng thời kỷ niệm hành trình 10 mùa giải của VNG
IRONMAN 70.3 Đà Nẵng. Thành tựu này khẳng định vị thế của ngành Thể thao Đà
Nẵng trong việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế tầm cỡ thế giới.
Theo Ban tổ chức Sunrise Events
Vietnam, sự kiện đã tạo ra giá trị kinh tế ước tính 65 triệu USD (khoảng 1.700
tỷ đồng) qua 9 mùa giải. Riêng năm 2025, tuần lễ sự kiện đã đóng góp hơn 9
triệu USD (tương đương 245 tỷ đồng), minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của mô hình
du lịch thể thao tại Đà Nẵng.
Theo kế hoạch, vào ngày 10/5, các
vận động viên sẽ tập trung tại Công viên Biển Đông để bắt đầu cuộc đua. Với lộ
trình được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, cả hai giải đấu sẽ đưa người tham
gia đi qua những cung đường ven biển mang tính biểu tượng, tôn vinh vẻ đẹp
thiên nhiên và cảnh quan đô thị của Đà Nẵng.
Ông Chris Morris, Giám đốc Vận hành
IRONMAN khu vực châu Á, bày tỏ sự tin tưởng vào thị trường Việt Nam: “Việc lần đầu tiên tổ chức giải VNG IRONMAN
Việt Nam cự ly toàn phần tại Đà Nẵng là minh chứng rõ nét cho niềm tin của
chúng tôi vào sự phát triển vượt bậc của phong trào ba môn phối hợp tại Việt
Nam".
"Cột mốc này đại diện cho một tầm cao mới về tham vọng và cơ hội, khơi gợi
cảm hứng để các vận động viên dám ước mơ lớn hơn và đặt ra những mục tiêu táo
bạo hơn. Chúng tôi tự hào khi thấy Việt Nam đóng vai trò ngày càng
quan trọng trong chiến lược phát triển của IRONMAN, nơi tinh thần ‘Anything is
Possible’ được hiện thực hóa với một nguồn năng lượng tuyệt vời”.
Tại sự kiện, ông Lê Hồng Minh, Nhà
sáng lập & Chủ tịch VNG, chia sẻ về tầm nhìn đồng hành dài hạn: "Đồng hành cùng IRONMAN từ năm 2015,
VNG đã chứng kiến phong trào ba môn phối hợp tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ cả
về quy mô lẫn chiều sâu.
Trong công nghệ, những bài toán khó nhất là những bài toán đáng giải nhất. Trong IRONMAN, cự ly khắc nghiệt nhất chính là cự ly mà người ta khát
vọng chinh phục nhất. Chúng tôi tin rằng với bất cứ ai từng bước vào IRONMAN,
tinh thần kỷ luật, bền bỉ và không bỏ cuộc sẽ trở thành một phần của con người
họ. Đó cũng là lý do chúng tôi kiên định đồng hành cùng IRONMAN suốt gần một
thập kỷ qua".
Sự kiện
năm nay tiếp tục chào đón hai huyền thoại của bộ môn ba môn phối hợp: Mark
Allen - nhà Vô địch Thế giới IRONMAN 6 lần; và Yee Sze Mun, vận động viên được
vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng IRONMAN - góp phần lan tỏa tinh thần bền bỉ, ý
chí vượt giới hạn và truyền cảm hứng cho cộng đồng trong nước và quốc tế.
Dàn tuyển
thủ quốc gia Việt Nam gồm Nguyễn Thị Ánh Viên và Lâm Quang Nhật sẽ dẫn đầu đội
hình cùng các gương mặt nổi bật trong cộng đồng như Đặng Quốc Tuấn, Lê Nhật
Tài, Hoàng Minh Quân và Nguyễn Thị Trà My... hứa hẹn đem đến một cuộc đua đầy kịch tính.
Du lịch miền Tây kỳ vọng bứt tốc từ thị trường TP. Hồ Chí Minh
07:35, 07/05/2026
Thác Ma Hao “bản hòa âm” giữa đại ngàn xứ Thanh
10:21, 03/05/2026
Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng lọt top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh
Mùa du lịch Thái Nguyên 2026: Tỏa sáng bản sắc “Hồ trên núi - Trà trong mây”
Mùa du lịch 2026 tại Thái Nguyên sẽ diễn ra từ giữa tháng 5/2026 với chủ đề “Hồ trên núi - Trà trong mây”. Sự kiện gồm chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, từ trình diễn nghệ thuật, drone, pháo hoa đến các trải nghiệm tại Hồ Núi Cốc, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách và lan tỏa hình ảnh điểm đến...
Các địa phương tăng tốc đón cao điểm du lịch hè
Theo ghi nhận từ nhiều doanh nghiệp lữ hành, năm 2026 chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt trong tiêu chí lựa chọn của du khách, đặc biệt trong các dịp cao điểm như nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè…
Du lịch miền Tây kỳ vọng bứt tốc từ thị trường TP. Hồ Chí Minh
Bước vào cao điểm hè 2026, thị trường du lịch nội địa đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng khả quan, trong đó TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò trung tâm phát sinh và phân phối khách lớn nhất khu vực phía Nam...
Ấn Độ trong nhóm các thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2025, Việt Nam đón khoảng 750.000 lượt khách Ấn Độ, tăng gần 50% so với năm trước và gấp hơn 4 lần so với năm 2019. Nhờ đó, Ấn Độ đã lọt vào nhóm 6 thị trường gửi khách lớn nhất…
Đà Nẵng - Top 2 điểm đến tuyệt vời nhất châu Á mùa hè
Giữa nhịp chuyển mình rực rỡ của mùa hè, Đà Nẵng một lần nữa được xướng tên trên bản đồ du lịch quốc tế, khi góp mặt trong danh sách những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á mùa hè do Lonely Planet công bố...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: