Thứ Năm, 07/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng đem lại 65 triệu USD qua 9 mùa giải

Ngô Anh Văn

07/05/2026, 15:41

Sáng ngày 07/5, tuần lễ sự kiện thể thao đa môn lớn nhất Đông Nam Á đã chính thức khởi động với buổi Lễ khai mạc và Họp báo công bố Giải VNG IRONMAN Việt Nam 2026 cùng VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026...

Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, phát biểu khai mạc giải. Ảnh Ngô Anh Văn
Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, phát biểu khai mạc giải. Ảnh Ngô Anh Văn

Tuần lễ sự kiện thể thao đa môn lớn nhất Đông Nam Á đã chính thức khởi động tại khách sạn Wyndham Soleil Danang, dự kiến chào đón hơn 4.700 vận động viên, trong đó có khoảng 1.800 vận động viên quốc tế (tăng hơn 80% so với mùa giải đầu tiên). Sự kiện góp phần củng cố vị thế của Đà Nẵng là điểm đến du lịch thể thao hàng đầu châu Á.

Phát biểu tại buổi khai mạc lễ, ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của sự kiện: cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển ngành thể thao và du lịch của thành phố.

Lần đầu tiên Đà Nẵng đăng cai giải VNG IRONMAN Việt Nam cự ly toàn phần, đồng thời kỷ niệm hành trình 10 mùa giải của VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng. Thành tựu này khẳng định vị thế của ngành Thể thao Đà Nẵng trong việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế tầm cỡ thế giới.

Theo Ban tổ chức Sunrise Events Vietnam, sự kiện đã tạo ra giá trị kinh tế ước tính 65 triệu USD (khoảng 1.700 tỷ đồng) qua 9 mùa giải. Riêng năm 2025, tuần lễ sự kiện đã đóng góp hơn 9 triệu USD (tương đương 245 tỷ đồng), minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của mô hình du lịch thể thao tại Đà Nẵng.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh Ngô Anh Văn
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo kế hoạch, vào ngày 10/5, các vận động viên sẽ tập trung tại Công viên Biển Đông để bắt đầu cuộc đua. Với lộ trình được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, cả hai giải đấu sẽ đưa người tham gia đi qua những cung đường ven biển mang tính biểu tượng, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và cảnh quan đô thị của Đà Nẵng.

Ông Chris Morris, Giám đốc Vận hành IRONMAN khu vực châu Á, bày tỏ sự tin tưởng vào thị trường Việt Nam: “Việc lần đầu tiên tổ chức giải VNG IRONMAN Việt Nam cự ly toàn phần tại Đà Nẵng là minh chứng rõ nét cho niềm tin của chúng tôi vào sự phát triển vượt bậc của phong trào ba môn phối hợp tại Việt Nam".

"Cột mốc này đại diện cho một tầm cao mới về tham vọng và cơ hội, khơi gợi cảm hứng để các vận động viên dám ước mơ lớn hơn và đặt ra những mục tiêu táo bạo hơn. Chúng tôi tự hào khi thấy Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển của IRONMAN, nơi tinh thần ‘Anything is Possible’ được hiện thực hóa với một nguồn năng lượng tuyệt vời”.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự họp báo và khai mạc giải. Ảnh Ngô Anh Văn
Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự họp báo và khai mạc giải. Ảnh Ngô Anh Văn

Tại sự kiện, ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập & Chủ tịch VNG, chia sẻ về tầm nhìn đồng hành dài hạn: "Đồng hành cùng IRONMAN từ năm 2015, VNG đã chứng kiến phong trào ba môn phối hợp tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chiều sâu.

Trong công nghệ, những bài toán khó nhất là những bài toán đáng giải nhất. Trong IRONMAN, cự ly khắc nghiệt nhất chính là cự ly mà người ta khát vọng chinh phục nhất. Chúng tôi tin rằng với bất cứ ai từng bước vào IRONMAN, tinh thần kỷ luật, bền bỉ và không bỏ cuộc sẽ trở thành một phần của con người họ. Đó cũng là lý do chúng tôi kiên định đồng hành cùng IRONMAN suốt gần một thập kỷ qua".

Sự kiện năm nay tiếp tục chào đón hai huyền thoại của bộ môn ba môn phối hợp: Mark Allen - nhà Vô địch Thế giới IRONMAN 6 lần; và Yee Sze Mun, vận động viên được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng IRONMAN - góp phần lan tỏa tinh thần bền bỉ, ý chí vượt giới hạn và truyền cảm hứng cho cộng đồng trong nước và quốc tế.

Dàn tuyển thủ quốc gia Việt Nam gồm Nguyễn Thị Ánh Viên và Lâm Quang Nhật sẽ dẫn đầu đội hình cùng các gương mặt nổi bật trong cộng đồng như Đặng Quốc Tuấn, Lê Nhật Tài, Hoàng Minh Quân và Nguyễn Thị Trà My... hứa hẹn đem đến một cuộc đua đầy kịch tính.

Du lịch miền Tây kỳ vọng bứt tốc từ thị trường TP. Hồ Chí Minh

07:35, 07/05/2026

Du lịch miền Tây kỳ vọng bứt tốc từ thị trường TP. Hồ Chí Minh

Thác Ma Hao “bản hòa âm” giữa đại ngàn xứ Thanh

10:21, 03/05/2026

Thác Ma Hao “bản hòa âm” giữa đại ngàn xứ Thanh

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng lọt top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh

09:12, 29/04/2026

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng lọt top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh

Từ khóa:

Đà Nẵng tổ chức VNG IRONMAN du lịch sự kiện thể thao Đông Nam Á Vneconomy VNG IRONMAN Việt Nam

Đọc thêm

Mùa du lịch Thái Nguyên 2026: Tỏa sáng bản sắc “Hồ trên núi - Trà trong mây”

Mùa du lịch Thái Nguyên 2026: Tỏa sáng bản sắc “Hồ trên núi - Trà trong mây”

Mùa du lịch 2026 tại Thái Nguyên sẽ diễn ra từ giữa tháng 5/2026 với chủ đề “Hồ trên núi - Trà trong mây”. Sự kiện gồm chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, từ trình diễn nghệ thuật, drone, pháo hoa đến các trải nghiệm tại Hồ Núi Cốc, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách và lan tỏa hình ảnh điểm đến...

Các địa phương tăng tốc đón cao điểm du lịch hè

Các địa phương tăng tốc đón cao điểm du lịch hè

Theo ghi nhận từ nhiều doanh nghiệp lữ hành, năm 2026 chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt trong tiêu chí lựa chọn của du khách, đặc biệt trong các dịp cao điểm như nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè…

Du lịch miền Tây kỳ vọng bứt tốc từ thị trường TP. Hồ Chí Minh

Du lịch miền Tây kỳ vọng bứt tốc từ thị trường TP. Hồ Chí Minh

Bước vào cao điểm hè 2026, thị trường du lịch nội địa đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng khả quan, trong đó TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò trung tâm phát sinh và phân phối khách lớn nhất khu vực phía Nam...

Ấn Độ trong nhóm các thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam

Ấn Độ trong nhóm các thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2025, Việt Nam đón khoảng 750.000 lượt khách Ấn Độ, tăng gần 50% so với năm trước và gấp hơn 4 lần so với năm 2019. Nhờ đó, Ấn Độ đã lọt vào nhóm 6 thị trường gửi khách lớn nhất…

Đà Nẵng - Top 2 điểm đến tuyệt vời nhất châu Á mùa hè

Đà Nẵng - Top 2 điểm đến tuyệt vời nhất châu Á mùa hè

Giữa nhịp chuyển mình rực rỡ của mùa hè, Đà Nẵng một lần nữa được xướng tên trên bản đồ du lịch quốc tế, khi góp mặt trong danh sách những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á mùa hè do Lonely Planet công bố...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong lĩnh vực phóng xạ và hạt nhân

Kinh tế số

2

Những thương hiệu trang sức gây ấn tượng tại Met Gala 2026

Đẹp +

3

Sản phẩm OCOP từng bước chinh phục “chợ số”

Thị trường

4

Mỹ xuất khẩu nhiên liệu nhiều kỷ lục

Thế giới

5

Thị trường tài chính Anh và đồng bảng 10 năm sau Brexit

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy