VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng đem lại 65 triệu USD qua 9 mùa giải

Sáng ngày 07/5, tuần lễ sự kiện thể thao đa môn lớn nhất Đông Nam Á đã chính thức khởi động với buổi Lễ khai mạc và Họp báo công bố Giải VNG IRONMAN Việt Nam 2026 cùng VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026...

Tuần lễ sự kiện thể thao đa môn lớn nhất Đông Nam Á đã chính thức khởi động tại khách sạn Wyndham Soleil Danang, dự kiến chào đón hơn 4.700 vận động viên, trong đó có khoảng 1.800 vận động viên quốc tế (tăng hơn 80% so với mùa giải đầu tiên). Sự kiện góp phần củng cố vị thế của Đà Nẵng là điểm đến du lịch thể thao hàng đầu châu Á.

Phát biểu tại buổi khai mạc lễ, ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của sự kiện: cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển ngành thể thao và du lịch của thành phố.

Lần đầu tiên Đà Nẵng đăng cai giải VNG IRONMAN Việt Nam cự ly toàn phần, đồng thời kỷ niệm hành trình 10 mùa giải của VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng. Thành tựu này khẳng định vị thế của ngành Thể thao Đà Nẵng trong việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế tầm cỡ thế giới.

Theo Ban tổ chức Sunrise Events Vietnam, sự kiện đã tạo ra giá trị kinh tế ước tính 65 triệu USD (khoảng 1.700 tỷ đồng) qua 9 mùa giải. Riêng năm 2025, tuần lễ sự kiện đã đóng góp hơn 9 triệu USD (tương đương 245 tỷ đồng), minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của mô hình du lịch thể thao tại Đà Nẵng.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo kế hoạch, vào ngày 10/5, các vận động viên sẽ tập trung tại Công viên Biển Đông để bắt đầu cuộc đua. Với lộ trình được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, cả hai giải đấu sẽ đưa người tham gia đi qua những cung đường ven biển mang tính biểu tượng, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và cảnh quan đô thị của Đà Nẵng.

Ông Chris Morris, Giám đốc Vận hành IRONMAN khu vực châu Á, bày tỏ sự tin tưởng vào thị trường Việt Nam: “Việc lần đầu tiên tổ chức giải VNG IRONMAN Việt Nam cự ly toàn phần tại Đà Nẵng là minh chứng rõ nét cho niềm tin của chúng tôi vào sự phát triển vượt bậc của phong trào ba môn phối hợp tại Việt Nam".

"Cột mốc này đại diện cho một tầm cao mới về tham vọng và cơ hội, khơi gợi cảm hứng để các vận động viên dám ước mơ lớn hơn và đặt ra những mục tiêu táo bạo hơn. Chúng tôi tự hào khi thấy Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển của IRONMAN, nơi tinh thần ‘Anything is Possible’ được hiện thực hóa với một nguồn năng lượng tuyệt vời”.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự họp báo và khai mạc giải. Ảnh Ngô Anh Văn

Tại sự kiện, ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập & Chủ tịch VNG, chia sẻ về tầm nhìn đồng hành dài hạn: "Đồng hành cùng IRONMAN từ năm 2015, VNG đã chứng kiến phong trào ba môn phối hợp tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chiều sâu.

Trong công nghệ, những bài toán khó nhất là những bài toán đáng giải nhất. Trong IRONMAN, cự ly khắc nghiệt nhất chính là cự ly mà người ta khát vọng chinh phục nhất. Chúng tôi tin rằng với bất cứ ai từng bước vào IRONMAN, tinh thần kỷ luật, bền bỉ và không bỏ cuộc sẽ trở thành một phần của con người họ. Đó cũng là lý do chúng tôi kiên định đồng hành cùng IRONMAN suốt gần một thập kỷ qua".

Sự kiện năm nay tiếp tục chào đón hai huyền thoại của bộ môn ba môn phối hợp: Mark Allen - nhà Vô địch Thế giới IRONMAN 6 lần; và Yee Sze Mun, vận động viên được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng IRONMAN - góp phần lan tỏa tinh thần bền bỉ, ý chí vượt giới hạn và truyền cảm hứng cho cộng đồng trong nước và quốc tế.

Dàn tuyển thủ quốc gia Việt Nam gồm Nguyễn Thị Ánh Viên và Lâm Quang Nhật sẽ dẫn đầu đội hình cùng các gương mặt nổi bật trong cộng đồng như Đặng Quốc Tuấn, Lê Nhật Tài, Hoàng Minh Quân và Nguyễn Thị Trà My... hứa hẹn đem đến một cuộc đua đầy kịch tính.