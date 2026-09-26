VNVC ra mắt vaccine tay chân miệng đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 25/9, VNVC chính thức tiêm vaccine tay chân miệng Envacgen cho trẻ, giải pháp mong đợi giúp phòng ngừa virus EV71 gây bệnh nặng.

Đây là lần đầu tiên vaccine Envacgen có tại Việt Nam và Đông Nam Á, “vũ khí phòng tay chân miệng” được giới nhi khoa và hàng triệu gia đình có con nhỏ mong đợi suốt nhiều thập kỷ. Vaccine giúp phòng chủng virus EV71 gây hầu hết ca bệnh nặng do tay chân miệng và tử vong.

TIÊM SỚM ĐỂ YÊN TÂM CHO CON ĐẾN LỚP

Trong ngày đầu triển khai tiêm vaccine tay chân miệng EV71 tại Việt Nam, Hệ thống Tiêm chủng VNVC ghi nhận nhiều gia đình tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và các địa phương đã đưa trẻ đến tiêm chủng.

VNVC đã chuẩn bị đầy đủ và đồng bộ các điều kiện về nhân lực, chuyên môn, quy trình tiêm chủng, bảo quản và vận chuyển vắc xin để triển khai vắc xin tay chân miệng tại Việt Nam. Ảnh: Mộc Thảo.

Bên cạnh đó, VNVC cũng tiếp nhận hàng chục nghìn lượt đăng ký đặt giữ vaccine để tiêm cho con. Trong đó, trẻ dưới 3 tuổi - nhóm có nguy cơ mắc và diễn tiến nặng cao chiếm khoảng 70%, cho thấy nhu cầu bảo vệ trẻ sớm trước EV71 rất lớn.

Tại TP.HCM, chị Trần Thị Nga, phường Bình Đông, TP.HCM đưa con gái là bé Nguyễn Trần Thiên Ý, 6 tháng tuổi đến VNVC Quận 8 tiêm vaccine phòng tay chân miệng. Chị cho biết đã trông chờ vắc xin từ lâu và tranh thủ cho con tiêm sớm bởi bé đang ở độ tuổi có nguy cơ cao mắc bệnh.

Tương tự, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (56 tuổi, phường Phúc Lợi) đưa cháu gái Thảo Tiên (24 tháng tuổi) đến VNVC tiêm ngay trong ngày đầu triển khai. “Chị của Tiên từng mắc tay chân miệng, sốt, loét miệng không ăn uống được. Nhiều đêm cả gia đình phải thức để canh tình trạng của bé, sợ con chuyển nặng. Vì vậy, khi biết VNVC đã có vaccine, bố mẹ dặn tôi đưa cháu đi tiêm ngay để được bảo vệ sớm”, bà Nguyệt chia sẻ.

MONG MỎI CỦA GIỚI NHI KHOA VÀ HÀNG TRIỆU GIA ĐÌNH THÀNH SỰ THẬT

TS.BS Nguyễn An Nghĩa, Phó Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết trẻ mắc tay chân miệng có thể chuyển từ nhẹ sang nguy kịch chỉ trong 6-8 giờ. EV71 là tác nhân gây bệnh nặng nhất so với các chủng virus khác bởi đặc tính có thể gây tổn thương hệ thần kinh trung ương. Trong khi đó, một số trẻ ít biểu hiện ngoài da, niêm mạc nên dễ nhầm với bệnh thông thường.

“Có trẻ buổi sáng vẫn chơi bình thường nhưng vài giờ sau đã xuất hiện biến chứng thần kinh, tim mạch, phù phổi, thậm chí suy đa cơ quan; trẻ qua nguy kịch vẫn có thể để lại di chứng như yếu liệt, co giật, chậm phát triển…”, bác sĩ An Nghĩa chia sẻ.

BS Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, người từng tham gia biên soạn phác đồ điều trị tay chân miệng cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết vaccine EV71 là giải pháp được giới nhi khoa mong đợi nhiều năm, sau nhiều đợt dịch khiến trẻ nhập viện, chuyển nặng và gặp biến chứng nguy hiểm.

“Nhiều năm qua, rất nhiều phụ huynh hỏi tôi khi nào mới có vaccine tay chân miệng. Mỗi mùa bệnh, phụ huynh lo, bác sĩ cũng áp lực vì có những trẻ ban đầu vẫn tỉnh táo nhưng chỉ vài giờ sau đã chuyển nặng, cần nhiều nhân lực, thuốc men và thiết bị hồi sức. Khi dịch lớn, số trẻ nhập viện tăng nhanh càng gây áp lực lên hệ thống điều trị. Vì vậy, khi Việt Nam có vaccine phòng EV71 cho trẻ, tôi rất mừng”, bác sĩ Khanh chia sẻ.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc chuyên môn Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vaccine phòng tay chân miệng do EV71 được chỉ định cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi, với lịch tiêm từ 2 đến 3 mũi tùy theo độ tuổi bắt đầu tiêm. VNVC đã làm việc từ vài năm trước với đối tác để “giành quyền” đưa vaccine này sớm về Việt Nam. Hiện Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á triển khai vaccine Envacgen.

Sáng 25/9 Hệ thống Tiêm chủng VNVC chính thức ra mắt và triển khai tiêm vaccine phòng tay chân miệng cho trẻ từ 2 tháng tại gần 300 trung tâm trên toàn quốc. Ảnh: Nhân Lê.

Vaccine là thành quả của quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm, với sự đóng góp của các nhà khoa học trên thế giới, tạo nên nguồn dữ liệu khoa học có giá trị, có dữ liệu bằng chứng tính an toàn và hiệu quả trên chính trẻ em Việt Nam. Trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III với hơn 3.000 trẻ, Việt Nam chiếm tới 82,9%, tương đương gần 2.500 trẻ.

Kết quả cho thấy vaccine đạt hiệu lực bảo vệ 96,8% đối với bệnh tay chân miệng do EV71 và không ghi nhận trường hợp mắc EV71 trong nhóm được tiêm. Vaccine cũng tạo đáp ứng miễn dịch cao trước nhiều kiểu gen phụ thuộc nhóm EV71, có ý nghĩa trong bối cảnh virus này có nhiều kiểu gen và chủng lưu hành có thể thay đổi theo thời gian.

“Chúng tôi mong các gia đình có con nhỏ sẽ nhanh chóng ưu tiên đưa trẻ đến tiêm vaccine tay chân miệng để chúng ta sẽ không còn phải hồi hộp chứng kiến những đợt bùng phát dịch hoặc đỉnh dịch rất khốc liệt như những năm trước đây”, BS Chính chia sẻ.