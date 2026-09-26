VNVC ra mắt vaccine tay chân miệng đầu tiên tại Việt Nam

Đây là lần đầu tiên vaccine Envacgen có tại Việt Nam và Đông Nam Á, “vũ khí phòng tay chân miệng” được giới nhi khoa và hàng triệu gia đình có con nhỏ mong đợi suốt nhiều thập kỷ. Vaccine giúp phòng chủng virus EV71 gây hầu hết ca bệnh nặng do tay chân miệng và tử vong.
Trong ngày đầu triển khai tiêm vaccine tay chân miệng EV71 tại Việt Nam, Hệ thống Tiêm chủng VNVC ghi nhận nhiều gia đình tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và các địa phương đã đưa trẻ đến tiêm chủng.
Bên cạnh đó, VNVC cũng tiếp nhận hàng chục nghìn lượt đăng ký đặt giữ vaccine để tiêm cho con. Trong đó, trẻ dưới 3 tuổi - nhóm có nguy cơ mắc và diễn tiến nặng cao chiếm khoảng 70%, cho thấy nhu cầu bảo vệ trẻ sớm trước EV71 rất lớn.
Tại TP.HCM, chị Trần Thị Nga, phường Bình Đông, TP.HCM đưa con gái là bé Nguyễn Trần Thiên Ý, 6 tháng tuổi đến VNVC Quận 8 tiêm vaccine phòng tay chân miệng. Chị cho biết đã trông chờ vắc xin từ lâu và tranh thủ cho con tiêm sớm bởi bé đang ở độ tuổi có nguy cơ cao mắc bệnh.
Tương tự, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (56 tuổi, phường Phúc Lợi) đưa cháu gái Thảo Tiên (24 tháng tuổi) đến VNVC tiêm ngay trong ngày đầu triển khai. “Chị của Tiên từng mắc tay chân miệng, sốt, loét miệng không ăn uống được. Nhiều đêm cả gia đình phải thức để canh tình trạng của bé, sợ con chuyển nặng. Vì vậy, khi biết VNVC đã có vaccine, bố mẹ dặn tôi đưa cháu đi tiêm ngay để được bảo vệ sớm”, bà Nguyệt chia sẻ.
TS.BS Nguyễn An Nghĩa, Phó Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết trẻ mắc tay chân miệng có thể chuyển từ nhẹ sang nguy kịch chỉ trong 6-8 giờ. EV71 là tác nhân gây bệnh nặng nhất so với các chủng virus khác bởi đặc tính có thể gây tổn thương hệ thần kinh trung ương. Trong khi đó, một số trẻ ít biểu hiện ngoài da, niêm mạc nên dễ nhầm với bệnh thông thường.
“Có trẻ buổi sáng vẫn chơi bình thường nhưng vài giờ sau đã xuất hiện biến chứng thần kinh, tim mạch, phù phổi, thậm chí suy đa cơ quan; trẻ qua nguy kịch vẫn có thể để lại di chứng như yếu liệt, co giật, chậm phát triển…”, bác sĩ An Nghĩa chia sẻ.
BS Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, người từng tham gia biên soạn phác đồ điều trị tay chân miệng cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết vaccine EV71 là giải pháp được giới nhi khoa mong đợi nhiều năm, sau nhiều đợt dịch khiến trẻ nhập viện, chuyển nặng và gặp biến chứng nguy hiểm.
“Nhiều năm qua, rất nhiều phụ huynh hỏi tôi khi nào mới có vaccine tay chân miệng. Mỗi mùa bệnh, phụ huynh lo, bác sĩ cũng áp lực vì có những trẻ ban đầu vẫn tỉnh táo nhưng chỉ vài giờ sau đã chuyển nặng, cần nhiều nhân lực, thuốc men và thiết bị hồi sức. Khi dịch lớn, số trẻ nhập viện tăng nhanh càng gây áp lực lên hệ thống điều trị. Vì vậy, khi Việt Nam có vaccine phòng EV71 cho trẻ, tôi rất mừng”, bác sĩ Khanh chia sẻ.
BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc chuyên môn Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vaccine phòng tay chân miệng do EV71 được chỉ định cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi, với lịch tiêm từ 2 đến 3 mũi tùy theo độ tuổi bắt đầu tiêm. VNVC đã làm việc từ vài năm trước với đối tác để “giành quyền” đưa vaccine này sớm về Việt Nam. Hiện Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á triển khai vaccine Envacgen.
Vaccine là thành quả của quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm, với sự đóng góp của các nhà khoa học trên thế giới, tạo nên nguồn dữ liệu khoa học có giá trị, có dữ liệu bằng chứng tính an toàn và hiệu quả trên chính trẻ em Việt Nam. Trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III với hơn 3.000 trẻ, Việt Nam chiếm tới 82,9%, tương đương gần 2.500 trẻ.
Kết quả cho thấy vaccine đạt hiệu lực bảo vệ 96,8% đối với bệnh tay chân miệng do EV71 và không ghi nhận trường hợp mắc EV71 trong nhóm được tiêm. Vaccine cũng tạo đáp ứng miễn dịch cao trước nhiều kiểu gen phụ thuộc nhóm EV71, có ý nghĩa trong bối cảnh virus này có nhiều kiểu gen và chủng lưu hành có thể thay đổi theo thời gian.
“Chúng tôi mong các gia đình có con nhỏ sẽ nhanh chóng ưu tiên đưa trẻ đến tiêm vaccine tay chân miệng để chúng ta sẽ không còn phải hồi hộp chứng kiến những đợt bùng phát dịch hoặc đỉnh dịch rất khốc liệt như những năm trước đây”, BS Chính chia sẻ.
Luật Phát triển công nghiệp văn hóa được xây dựng nhằm hoàn thiện khung pháp lý, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo, phát triển thị trường và đưa công nghiệp văn hóa trở thành một động lực tăng trưởng của đất nước.
Việt Nam và Canada chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, xác lập 8 trụ cột hợp tác từ kinh tế, thương mại, công nghệ, năng lượng đến quốc phòng, giáo dục và giao lưu nhân dân, đồng thời nhất trí xây dựng Kế hoạch hành động để triển khai các mục tiêu mới.
Việt Nam và Canada cần sớm cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược bằng chương trình hành động với các ưu tiên, đầu mối thực hiện và lộ trình rõ ràng; khai thác hiệu quả CPTPP, thúc đẩy thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và kết nối chuỗi cung ứng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đưa hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Canada, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Canada mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư, khoa học - công nghệ, năng lượng, hạ tầng và chuỗi cung ứng, tạo thêm những động lực tăng trưởng mới cho quan hệ song phương.
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chỉ khoảng 105.000 đồng mỗi hộp, những sản phẩm An Cung giả được đưa qua nhiều tầng trung gian rồi bán đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng viên hoàn và nguyên liệu không rõ nguồn gốc để đóng gói, dán nhãn thành sản phẩm hàng ngoại.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...