Việt Nam sẵn sàng cùng Canada xây dựng Đối tác Chiến lược có chiều sâu

Việt Nam và Canada cần sớm cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược bằng chương trình hành động với các ưu tiên, đầu mối thực hiện và lộ trình rõ ràng; khai thác hiệu quả CPTPP, thúc đẩy thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và kết nối chuỗi cung ứng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿ phát biểu chính sách "Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều 24/9 (giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Canada ở thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chính sách với chủ đề “Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”.

Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand nhấn mạnh đây là thời điểm quan trọng đối với Việt Nam và Canada trong các cam kết đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, khi hai nước quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Canada, quan hệ hai nước không chỉ giới hạn trong thương mại mà còn mở rộng sang giáo dục, đào tạo, đổi mới sáng tạo, giao lưu nhân dân và nhiều lĩnh vực khác. Khuôn khổ mới sẽ tạo điều kiện để hai nước làm sâu sắc hơn sự gắn kết với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Canada mong muốn thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, cung cấp nguồn năng lượng đáng tin cậy và hỗ trợ công nghệ cho Việt Nam. Khuôn khổ Đối tác Chiến lược được kỳ vọng định hình các ưu tiên hợp tác về đầu tư, đổi mới sáng tạo và an ninh, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hai nước.

SỚM CỤ THỂ HÓA KHUÔN KHỔ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Phát biểu trước Nghị viện Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam kiên định đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hợp tác và cùng phát triển; bảo vệ chính nghĩa, công lý và lẽ phải trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Việt Nam đồng thời hướng tới trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ hệ sinh thái và sinh kế người dân ven biển; mong muốn tăng cường hợp tác về khoa học biển và đóng góp vào quản trị biển, đại dương toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách "Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, khi tri thức, công nghệ và nguồn lực của Canada kết hợp với thị trường, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao cùng nỗ lực vươn lên của Việt Nam, hai nước có thể cùng tạo ra những sản phẩm, dịch vụ và việc làm chất lượng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng việc Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược nhân chuyến thăm lần này là thành quả của hơn nửa thế kỷ hợp tác, hữu nghị và thể hiện cam kết cùng đầu tư cho tương lai.

Khuôn khổ mới cần giúp hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn, phối hợp hiệu quả hơn và tạo ra những kết quả thiết thực mà doanh nghiệp và người dân có thể cảm nhận được.

Về các phương hướng lớn thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai nước tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên, nhất là cấp cao; trao đổi sớm, thẳng thắn về những chuyển động tác động tới lợi ích của mỗi bên.

Hai nước cần sớm cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược bằng chương trình hành động với các ưu tiên, đầu mối thực hiện và lộ trình rõ ràng.

Hai bên cũng cần tăng cường trao đổi giữa các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị và nghị sĩ trẻ; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp trong quản trị trí tuệ nhân tạo, bảo vệ dữ liệu, quyền lợi người lao động và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hợp tác quốc phòng – an ninh cần tiếp tục đi vào chiều sâu, phù hợp với chính sách, nhu cầu và khả năng của mỗi bên, qua đó góp phần củng cố lòng tin giữa hai nước.

KHAI THÁC HIỆU QUẢ CPTPP, KẾT NỐI SÂU HƠN CHUỖI CUNG ỨNG

Trong hơn một thập kỷ qua, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai nước khai thác hiệu quả hơn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thị trường, đáp ứng các tiêu chuẩn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của nhau.

Các đại biểu tham dự buổi phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.Ảnh: TTXVN

Hai bên cần thúc đẩy thương mại tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích. Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội cho hàng hóa, dịch vụ và công nghệ Canada, nhất là nông sản, thực phẩm, công nghệ sạch và giáo dục; đồng thời ủng hộ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Canada theo hướng thực chất, công bằng và cùng có lợi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du lịch, học tập, nghiên cứu và giao lưu văn hóa, nghệ thuật; mở rộng liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên; thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục về công nhận tín chỉ, văn bằng theo quy định của mỗi nước; chú trọng đào tạo nghề và kết nối cựu du học sinh.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Việt Nam và Canada cùng có lợi ích trong duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn khi nhìn về Đông Nam Á, Canada coi Việt Nam là một đối tác tự nhiên, gần gũi và tin cậy; cùng xây dựng những kết nối bền chặt giữa Bắc Mỹ và Đông Nam Á, giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, giữa phát triển và đổi mới sáng tạo, hòa bình và thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Canada xây dựng quan hệ Đối tác Chiến lược có chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp cho cộng đồng quốc tế.