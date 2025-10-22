Vợ Chủ tịch NVL đăng ký bán hơn 17,2 triệu cổ phiếu

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Bà Cao Thị Ngọc Sương - vợ ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị NVL đăng ký bán hơn 17,2 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 28/10 đến ngày 26/11 theo phương pháp khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
Bà Cao Thị Ngọc Sương thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE).
Theo đó, bà Cao Thị Ngọc Sương - vợ ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị NVL đăng ký bán hơn 17,2 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 28/10 đến ngày 26/11 theo phương pháp khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
Nếu thành công, bà Sương sẽ giảm sở hữu từ gần 50,5 triệu cổ phiếu còn hơn 33,2 triệu cổ phiếu, chiếm 1,6% vốn tại NVL.
Hiện, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT đang nắm giữ hơn 96,7 triệu cổ phiếu, chiếm 4,762% vốn tại NVL.
Trước đó, Công ty Cổ phần Diamond Properties, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch công ty cũng đăng ký bán ra 2,15 triệu cổ phiếu, từ ngày 17/10/2025 đến ngày 31/10/2025, nhằm cân đối danh mục đầu tư.
Nếu giao dịch thành công, Diamond Properties cũng sẽ giảm sở hữu cổ phiếu NVL từ hơn 165,4 triệu cổ phiếu xuống còn gần 163,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 8,079% xuống còn 7,974% vốn tại Novaland.
Trên thị trường, sau khi Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận Thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của 67 tổ chức phát hành, giai đoạn 01/01/2015 – 30/06/2023, trong đó có đề cập đến nhóm Tập đoàn Novaland và các công ty con, thì giá cổ phiếu NVL có hai phiên giảm sàn, NVL tiếp tục giảm 2,78% trong phiên ngày 22/10 về 14.00 đồng/cổ phiếu, tương đương giảm hơn 15% sau 2 tháng qua.
Được biết, VCSC đưa cổ phiếu NVL trở lại danh mục theo dõi với khuyến nghị "mua" và giá mục tiêu 20.000 đồng/cổ phiếu.
NVL từng là một trong những chủ đầu tư bất động sản hàng đầu miền Nam với các dự án căn hộ được mở bán tại trung tâm TP.HCM (2015–2016) và sau đó mở rộng ra các khu đô thị và bất động sản nghỉ dưỡng tại khu vực Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu (2019), NVL đã bước vào giai đoạn tái cơ cấu trúc vào cuối năm 2022 đến từ tỷ lệ đòn bẩy cao, biến động thị trường và các vấn đề pháp lý dự án cần tháo gỡ đang chờ giải quyết. Kể từ quý 2/2025, những nỗ lực tái cơ cấu trúc của NVL đã đạt được những kết quả tích cực rõ rệt về pháp lý dự án trọng điểm.
Trong thời gian còn lại của năm 2025, VCSC kỳ vọng NVL sẽ tập trung giải quyết các vấn đề pháp lý còn lại và đẩy nhanh tiến độ xây dựng để bàn giao các sản phẩm đã bán hàng và VCSC dự phóng doanh số bán bất động sản năm 2025 sẽ vẫn ở mức khiêm tốn do công ty tập trung vào việc thực hiện dự án, trong khi thanh khoản thị trường thứ cấp được kỳ vọng sẽ cải thiện trong nửa cuối năm 2025. Những yếu tố này sẽ tạo tiền đề cho sự phục hồi hoạt động bán bất động sản từ năm 2026 trở đi. VCSC dự phóng tổng doanh số bán bất động sản giai đoạn 2026-2027 đạt 42,6 nghìn tỷ đồng, được thúc đẩy bởi việc dự kiến khôi phục hoạt động bán mới cho các sản phẩm chưa bán còn lại tại Aqua City, NovaWorld Phan Thiết, và NovaWorld Hồ Tràm.
Ngoài ra, VCSC dự báo tỷ lệ đòn bẩy của NVL sẽ duy trì ở mức cao trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2025–2027 khi các khoản vay ngân hàng tăng lên để tài trợ cho hoạt động xây dựng. Mặc dù năm 2027 là năm cao điểm của các khoản trái phiếu đáo hạn, VCSC kỳ vọng NVL sẽ quản lý được áp lực này, nhờ vào: (1) tiến độ thu tiền từ hoạt động bán hàng được đẩy nhanh từ năm 2027, hỗ trợ thanh khoản; và (2) triển vọng tái cấu trúc kinh doanh được cải thiện, điều này sẽ hỗ trợ các kế hoạch huy động vốn.
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE), tổng số tiền phạt là 240 triệu đồng.
VPBankS vừa công bố huy động thành công khoản vay hợp vốn kỷ lục 200 triệu USD do SMBC thu xếp - tiếp nối thành công thương vụ 125 triệu USD hồi tháng 5.
Trong quý 3/2025, FPT ghi nhận doanh thu đạt 49.887 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,3% và 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kết thúc quý 3/2025, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.895 tỷ đồng - trong đó, doanh thu trái cây đạt 1.419 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ (880 tỷ đồng); doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa đạt gần 428 tỷ đồng tăng 49% so với cùng kỳ (gần 288 tỷ), nhưng doanh thu bán heo chỉ đạt gần 40 tỷ, giảm 83% so với cùng kỳ (233,8 tỷ đồng)
