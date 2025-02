Vốn đầu tư tiếp tục "chảy mạnh" vào Nghệ An ngay từ đầu năm

Tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2025, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập 5 Tổ công tác để chỉ đạo, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực nhằm thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch, triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2025.

Vì vậy, trong tháng 1/2025, dù số ngày làm việc ít hơn cùng kỳ khi kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, song tình hình kinh tế của tỉnh này tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Cụ thể, đối thu hút đầu tư, tính đến ngày 23/1, Nghệ An đã cấp mới cho 1 dự án với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng; điều chỉnh cho 12 lượt dự án. Trong đó, điều chỉnh vốn cho 3 lượt dự án, với tổng mức đầu tư tăng 3.123,4 tỷ đồng, với các dự án điều chỉnh vốn lớn như: Nhà máy Điện rác Nghệ An tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc của Công ty CP Galax có tổng mức đầu tư tăng hơn 2.928 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất gia công giày, dép xuất khẩu tại KCN WHA của Công ty TNHH Giầy Cypress Việt Nam tăng 7,8 triệu USD (tương đương 189,5 tỷ đồng).

Như vậy, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm của tỉnh này hơn là 3.223,5 tỷ đồng, tăng 47,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Toàn cảnh phiên họp

Trước đó, năm 2024, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã cấp mới cho 88 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 43.919,7 tỷ đồng; điều chỉnh 188 lượt dự án, trong đó, điều chỉnh tổng vốn đầu tư 45 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư tăng 22.962,6 tỷ đồng.

Theo báo cáo tại phiên họp, thu ngân sách Nhà nước tháng 1/2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An ước thực hiện hơn 3.100 tỷ đồng. Năm 2025, dự toán thu ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An giao là 17.726 tỷ đồng. Trước đó, năm 2024, Nghệ An lần đầu tiên thu ngân sách vượt mốc 25.000 tỷ đồng, với số thu đạt 25.517 tỷ đồng, bằng 160,4% dự toán và bằng 118,6% so với thực hiện năm 2023.