Vốn ngoại đảo chiều mua mạnh, blue-chips tăng đồng loạt

Thị trường mạnh lên đáng kể trong phiên chiều khi hầu hết các cổ phiếu lớn giảm buổi sáng đều phục hồi. Trong khi đó nhóm trụ sẵn có lại đồng loạt mạnh thêm. Sự cộng hưởng tích cực đã đem về cho VN-Index hơn 14 điểm, lấy lại một phần mức giảm trên 26 điểm phiên trước.

Động lực quan trọng trong phiên chiều là sức mua từ nhà đầu tư nước ngoài. Khối này có phiên mua ròng hiếm hoi, đặc biệt là mua nhiều blue-chips.

Cuối phiên sáng, mức mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài khoảng 134,6 tỷ đồng, chiều nay mua ròng thêm 348,1 tỷ đồng nữa. Tổng giá trị mua ròng ở HoSE đạt 482,7 tỷ. Sàn HNX chỉ bị bán ròng gần 10 tỷ đồng.

Lực mua này không đột biến ở cổ phiếu nào cụ thể, thậm chí tổng quan rổ VN30, mức vốn ròng chỉ khoảng 35 tỷ đồng. Tuy vậy các mã khối này xả nhiều thì giá vẫn mạnh, trong khi lực mua góp phần đẩy giá nhiều mã khác.

GAS bị bán ròng nhiều nhất với khoảng 85,9 tỷ đồng trong ngày hôm nay nhưng giá phiên chiều vẫn duy trì rất tốt. Thậm chí GAS vẫn đi cao thêm khoảng 0,53% so với cuối phiên sáng, đóng cửa tăng tổng cộng 5,67% so với tham chiếu. Gần 3 điểm VN-Index có được từ GAS và chỉ số VNEnergy của sàn HoSE tăng tới 4% trong phiên này.

HDB, GVR, KDH, VIC, PLX là những mã bị bán ròng đáng kể nhất, trong đó chỉ có HDB giảm nhẹ 0,2% lúc cuối phiên. GVR buổi sáng giảm, chiều nay tăng đáng kể 1,7% so với phiên sáng, vượt tham chiếu và đóng cửa tăng 0,56%. VIC đi thêm không nhiều, nhưng cũng vẫn tốt hơn, tăng chung cuộc 0,46%. Một số mã “ngấp nghé” cuối phiên sáng như VNM, BID, MWG, TCB... đều mạnh lên.

Rất tiếc là CTG vẫn giảm nhẹ 0,16%, SAB giảm 1,19% và VPB giảm 0,3% ảnh hưởng phần nào đến các chỉ số, nhất là VN30-Index. Tuy vậy độ rộng của rổ VN30 cuối ngày lên tới 24 mã tăng/4 mã giảm, tốt hơn rất nhiều so với phiên sáng. VN30-Index đóng cửa trên tham chiếu 0,83%, đuối hơn so với mức tăng 1,08% của VN-Index, chủ yếu do GAS không kéo được nhiều điểm bằng.

Nhóm blue-chips quay đầu tăng đồng loạt chiều nay đã khiến thị trường sôi động hơn đáng kể. Đà tăng lan tỏa rộng rãi. Rổ VNSmallcap quay đầu tăng 1,42% dù cuối phiên sáng vẫn giảm giảm 0,17%. Midcap từ mức tăng nhẹ 0,3% đã mở rộng thành 1,75%.

Blue-chips dẫn dắt thị trường tăng tốt chiều nay.

Các blue-chips, thậm chí là toàn thị trường, phiên chiều tăng vẫn không có thanh khoản đáng kể. VN30 chỉ giao dịch thêm 3.726 tỷ đồng và tổng cả phiên vẫn giảm khoảng 5% so với hôm qua. Mức thanh khoản này hôm nay đã là nhờ HPG tăng giao dịch mạnh 26%. HPG chiếm gần 26% cả rổ. Do đó nếu cùng không tính đến giao dịch của HPG thì 29 cổ phiếu còn lại trong rổ Vn30 giảm giao dịch tới 13% so với hôm qua, bất chấp gần như tất cả đều tăng giá.

Tổng giao dịch khớp lệnh hai sàn niêm yết chiều nay cũng chỉ bằng 74% so với phiên sáng, nghĩa là thanh khoản giảm chung ở các nhóm cổ phiếu. Mức khớp hai sàn cả phiên cũng giảm 15,7%, chỉ đạt 18.784 tỷ đồng, thấp nhất 22 phiên.

Thay đổi lớn trong phiên hôm nay là dòng vốn ngoại bất ngờ đảo chiều mua ròng với quy mô khá lớn. Liên tục các tháng bán ròng gần đây khiến nhà đầu tư trong nước phải tốn khá nhiều tiền để hấp thụ. Phiên này khối ngoại mua tốt ở nhiều mã tầm trung như HCM, KBC, VHC, DIG, HSG, DXG, NLG, GMD, NKG... Dù vậy mới có một phiên đảo chiều thì cũng không phải là tín hiệu chắc chắn, vì suốt cả năm nay, vài lần dòng vốn này đảo chiều như vậy, thậm chí có cả 1 tuần mua ròng, nhưng vẫn chưa để thay đổi xu hướng.