Vốn nội “phản công”, cổ phiếu đảo chiều cả loạt

Bất ngờ là thanh khoản chiều nay không tăng, thậm chí yếu hơn buổi sáng, nhưng cổ phiếu lại đảo chiều tăng cả loạt. Độ rộng thay đổi là tín hiệu tích cực, trước khi một số cổ phiếu vốn hóa lớn đẩy bật VN-Index qua tham chiếu.

Thay đổi sớm nhất và rõ nhất xuất hiện ở rổ VN30 dù phải đến đợt ATC thì chỉ số VN30-Index mới tăng vượt tham chiếu. Các blue-chips tầm trung tăng trước, rồi đến khi GAS, VHM, BID, CTG... cùng mạnh lên, VN-Index từ 2h trở đi đã có màu xanh một cách chắc chắn.

Thanh khoản phiên chiều khá nhỏ, hai sàn niêm yết chỉ khớp thêm 4.072 tỷ đồng, thấp hơn phiên sáng khoảng 15%. Riêng HoSE giao dịch 3.679 tỷ đồng, cũng giảm 15% so với phiên sáng. Mức giao dịch này yếu nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại tiến triển tốt, cho thấy lực bán không đủ để chặn đà đi lên.

Thay đổi trên độ rộng thị trường là tín hiệu tích cực nhất. Cuối phiên sáng phía đỏ vẫn áp đảo với 284 mã giảm/131 mã tăng, chốt phiên chiều, số tăng đã là 222 mã, số giảm 201 mã. Thị trường từ trạng thái yếu chuyển sang cân bằng nhờ mức thanh khoản thấp là tín hiệu tốt.

Số liệu giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng vọt ở phía mua. Tuy vậy, đây không phải là động lực chính cho diễn biến giá tốt dần lên. Giao dịch mua ròng chủ đạo là KDC trị giá 619,6 tỷ đồng qua thỏa thuận. Cuối phiên sáng khối này mới mua ròng 197,8 tỷ đồng và cả ngày là 1.239,5 tỷ đồng. Như vậy trừ đi giao dịch thỏa thuận của KDC, khối ngoại giải ngân thêm khoảng 422 tỷ đồng trong buổi chiều.

Quy mô mua này cũng khá lớn nếu nhìn từ mức thanh khoản èo uột của HoSE chiều nay. MWG không được giải ngân thêm, vẫn giữ mức ròng 39,9 tỷ đồng từ sáng. LPB được tăng mua, mức ròng cả ngày đạt 28,6 tỷ. VNM, VIC, VCB được mua ròng nhẹ. Nổi bật là SSI được mua ròng mới hơn 25 tỷ đồng. Cổ phiếu này đảo chiều thành công từ khoảng 1h45 và kết phiên tăng 0,74%, tương đương tăng so với giá cuối phiên sáng tới 1,49%.

Cổ phiếu vốn hóa trung bình vẫn phục hồi tốt nhất hôm nay.

Hiện tượng đảo chiều giá là phổ biến trong nhóm VN30. Kết phiên sáng rổ này chỉ có 6 mã tăng/21 mã giảm thì hết ngày đã là 18 mã tăng/7 mã giảm. Chỉ trong buổi chiều, rổ này có tới 23 mã tăng giá so với cuối phiên sáng, chỉ 3 mã tụt giá là KDH, VIC và VNM. Cả 3 mã này đều tụt giá trong trạng thái tăng so với tham chiếu. Những mã đảo chiều ấn tượng nhất là BVH, tăng so với phiên sáng tới 6,32%, chốt phiên tăng 5,15% so với tham chiếu; CTG tăng 2,1% so với phiên sáng, đóng cửa tăng 1,69%; GVR tăng 2,9% so với phiên sáng, đóng cửa trên tham chiếu 1,54%; PLX, SSI, POW cũng cải thiện trên 1%. MSN tuy đóng cửa giảm 0,09% so với tham chiếu, nhưng cũng là tăng 1,29% so với giá phiên sáng.

Xét theo nhóm vốn hóa, các mã trung bình vẫn mạnh nhất. Chỉ số Midcap chốt phiên tăng 1,08%, Smallcap tăng 0,69% và VN30 tăng 0,08%. VND, DXG, LPB, DIG, GEX, HCM, HAG cũng nằm trong nhóm thanh khoản tốt nhất thị trường.

Diễn biến phục hồi giá đã có tín hiệu tốt từ sáng, nhưng chiều nay đà tăng trải rộng hơn và biên độ cũng mạnh hơn. 220 mã/378 mã có giao dịch ở HoSE ghi nhận mức đảo chiều trên 1% phiên này, trong đó 140 mã đảo chiều trên 2%. Nói cách khác, hôm nay là cơ hội tốt nếu nhà đầu tư dũng cảm bắt đáy.

VN-Index có được 5,97 điểm không phải là thay đổi lớn nhưng ít nhất cho thấy nhà đầu tư đã có quyết định khác. Xu hướng phục hồi dựa trên thanh khoản thấp vẫn là diên biến chủ đạo và điều kiện cần là áp lực bán yếu. Việc FED tăng lãi suất sẽ là chuyện đã rồi, vì không có điều gì ngăn cản, quan trọng là thị trường phản ứng với điều đó như thế nào.