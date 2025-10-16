VPBankS sẵn sàng tham gia thị trường tài sản số

Tổng Giám đốc VPBank cũng cho biết tới đây theo mở rộng chính sách của Nhà nước về tài sản số, VPBank cũng đã sẵn sàng triển khai sớm nhất khi được cho phép...

Chia sẻ tại sự kiện roadshow chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của CTCP Chứng khoán VPBankS (VPBankS) diễn ra chiều 15/10 tại TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đức Vinh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VPBank, cho biết quyết định đưa VPBankS IPO sau 3 năm thành lập là chiến lược dài hạn của VPBank và hệ sinh thái VPBank cùng các cổ đông, trong kế hoạch phát triển mô hình tập đoàn.

“Trong thời gian 32 năm vừa qua, VPBank đã có những bước phát triển và thăng trầm nhưng luôn kiên định tham vọng từ đầu xây dựng mô hình tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam. Nếu không ngồi chiếu trên, không cách gì hoạt động”, ông Nguyễn Đức Vinh phát biểu.

Theo Tổng Giám đốc VPBank, mục tiêu này được sự xác lập, đồng thuận của các cổ đông trong nước, chiến lược, nước ngoài, tất cả luôn xác định phải phát triển, tăng trưởng, tận dụng cơ hội thị trường. Cơ hội đó đến từ nền kinh tế, từ khu vực, từ thế giới.

Tăng trưởng giai đoạn qua rất quan trọng với các hoạt động, đã thể hiện VPBank luôn xác định phải trở thành ngân hàng dẫn đầu. Từ ngân hàng tầm trung thành ngân hàng dẫn đầu khu vực ngân hàng tư nhân, dẫn đầu tiêu dùng, tài trợ mua nhà, ô tô, thẻ tín dụng; chúng tôi mong muốn dẫn đầu ở các lĩnh vực khác như hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, kinh tế số, công nghệ số, AI…

Trong giai đoạn vừa qua, VPBank luôn đảm bảo tăng trưởng 2 chữ số, 3 năm gần nhất tăng trưởng hơn 30%/năm, 9 tháng 2025 tăng trưởng 20%. “Để có những kết quả đó, chúng tôi có rủi ro, khó khăn, thách thức nhưng kết quả thể hiện được rằng Ban lãnh đạo VPBank luôn nỗ thực hiện được các mục tiêu đề ra, tăng trưởng đi cùng đảm bảo an toàn”, ông Vinh cho biết.

Quyết định IPO VPBankS để tạo thêm hàng trăm triệu USD là nền tảng vốn không chỉ phục vụ tăng vốn cho CTCK mà cho cả tập đoàn, cho phép tiếp tục nhắm đến các mục tiêu phát triển chung của cả hệ sinh thái, ông Vinh cho biết.

Ông Vinh nhận định điều tạo nên khác biệt cho CTCK không chỉ nằm ở quy mô vốn. Dù VPBankS đã phát triển từ vốn điều lệ 36 tỷ đồng khi được mua lại, trở thành một trong 5 CTCK có vốn lớn nhất thị trường và sắp qua IPO này thành công để nâng vốn điều lệ lên gần 20.000 tỷ đồng; nhưng là người đi sau, công ty không thể đạt ngay kết quả giống những đối thủ đã đi trước 10–20 năm trong mảng môi giới hay mở rộng khách hàng.

Song thế mạnh của VPBankS nằm ở hệ sinh thái và tệp khách hàng riêng. Nền tảng của công ty dựa trên hai ngân hàng, công ty tài chính tiêu dùng, cùng hai nền tảng ngân hàng số VPBank NEO và Cake by VPBank đã bắt đầu có lãi trong năm nay sau 5 năm triển khai, trở thành ngân hàng đầu tiên đạt lợi nhuận từ digital bank. Ngoài ra, VPBankS còn tham gia bảo hiểm (OPES) và đang vươn lên dẫn đầu về cho vay margin, trái phiếu và phân phối trái phiếu.

Ngoài ra, CTCK sẽ khai thác tối ưu hệ sinh thái đầu tư, đi lại, giáo dục, health care (chăm sóc sức khỏe) với thu nhập của người Việt bình quân từ 5-10 nghìn USD. “Hệ sinh thái mở rộng khác biệt với nền tảng quản trị vững mạnh đáp ứng trọn vẹn nhu cầu khách hàng, đó là mục tiêu của chúng tôi”, ông Vinh cho biết.

Đồng thời, Tổng Giám đốc VPBank cũng cho biết tới đây theo mở rộng chính sách của Nhà nước về tài sản số, VPBank cũng đã sẵn sàng triển khai sớm nhất khi được cho phép để phục vụ nhu cầu đầu tư cho khách hàng của mình.

“Theo đó, tin rằng CTCK VPBankS sẽ bứt phá tham gia top đầu với hệ sinh thái tổng thể với thị trường vốn nợ (debt capital market), mở rộng cung ứng dịch vụ không chỉ ở thị trường Việt Nam còn khu vực và trên toàn thế giới”, ông Vinh kỳ vọng.

Ông Vinh cũng tiết lộ dự kiến VPBank sẽ vượt 10-15% kế hoạch lợi nhuận của năm nay với sự thuận lợi của sau 9 tháng đạt 20,4 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, và sẽ hướng đến không dưới 50% tăng trưởng lợi nhuận năm 2026.

“Tiềm lực và cam kết của ngân hàng mẹ, thế của đối tác SMBC là nền tảng đảm bảo cho thành công VPBankS tới đây, ngoài những yếu tố nội lực của chính công ty”, ông Nguyễn Đức Vinh nhận định.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Vũ Hữu Điền, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VPBankS, cho biết VPBankS đặt mục tiêu trở thành ngân hàng đầu tư hàng đầu, cá nhân hóa giải pháp tài chính cho mọi phân khúc khách hàng.

Trước đó, VPBankS cho biết đại diện của VPBankS cùng đối tác tư vấn Chứng khoán Vietcap đã có hơn 50 buổi gặp gỡ và làm việc với các quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế (bao gồm cả onshore và offshore).