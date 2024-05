Vụ 777pay rửa tiền: Nhiều vấn đề chờ xử lý tiếp

Nhóm 14 bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Mặc Bình Hưng lĩnh mức án 18 năm tù, Lý Văn Khoa 12 năm, Mễ Thị Yến 15 năm tù… Các bị cáo còn lại ĩnh án từ 12 – 16 năm tù.

Nhóm 7 bị cáo phạm tội Rửa tiền gồm Đinh Văn Hùng lĩnh 11 năm tù, Lê Trần Việt Anh 10 năm tù, Nguyễn Văn Luận 7 năm tù… Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 6-9 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Minh tự nguyện bồi thường 8 tỷ đồng, một số bị cáo khác khắc phục cho bị hại. Các bị cáo còn lại phải bồi thường cho bị hại hơn 11 tỷ đồng.

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo khai nhận không biết Công ty Jinbian là tổ chức tội phạm; công việc không vất vả, được trả lương cao, nếu không hoàn thành sẽ bị cưỡng bức, đe dọa… Trong vụ án này, Bị cáo Minh tự nguyện bồi thường 8 tỷ đồng, một số bị cáo khác khắc phục cho bị hại.

Quá trình xét xử, phần lớn các luật sư nhất trí tội danh song cho rằng hành vi của các bị cáo là nhân viên làm thuê, nộp lại số tiền thu lời bất chính, vai trò “mờ nhạt”… nên đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Tòa án nhận định, bộ phận 777pay cấu kết chặt chẽ với nhóm đối tượng lừa đảo nên đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, các bị cáo đều thuộc độ tuổi lao động, giúp sức cho nhóm đối tượng lừa đảo… nên cần xử phạt công minh.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng xác định các bị cáo đều là làm công ăn lương, hưởng lương theo chức danh... Sau khi phân hóa tội phạm, tòa án xác định Hưng giữ vai trò cao nhất.

LÀM NHIỆM VỤ ONLINE MẤT GẦN 20 TỶ ĐỒNG

Theo cáo buộc, Công ty Jinbian (trụ sở ở Campuchia) là tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.

Công ty chia làm 8 bộ phận trong đó, Bộ phận 777pay chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam.

Bộ phận này gồm 79 người, chia làm 5 tổ làm việc, hoạt động bằng phương thức thành lập cổng trung gian thanh toán có địa chỉ website: mem.77777.org để chuyển và nhận tiền nhằm chuyển đổi “tiền bẩn” thành “tiền sạch”, tức là không thể truy xuất nguồn gốc tiền.

Các đối tượng lừa đảo có nhu cầu rửa tiền sẽ liên hệ với Bộ phận 777pay thỏa thuận về cách thức giao dịch và chi phí.

Từ ngày 25/8/2022 đến 30/8/2022, chị Nguyễn Thị L. (ở Hà Nội) đã bị các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook và Telegram là “Khánh Nhỏ”, “Thư ký Yến”, “Mr. Thắng Hướng dẫn” và “Premium – Pharmachiti” lừa đảo thông qua làm nhiệm vụ nhập đơn hàng trên mạng.

Chị L. đã chuyển gần 20 tỷ đồng đến 15 tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng lừa đảo cấu kết, thuê Bộ phận 777pay rửa tiền. Nhóm này đã cung cấp các tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo hướng dẫn chị L. chuyển tiền nhằm chiếm đoạt.

Bộ phận 777pay do Tan Zhi Bao (quốc tịch Trung Quốc, đang bỏ trốn) làm quản lý và nhân viên gồm Lý Văn Khoa, Ngô Trường Thành…

Sau khi chị L. chuyển tiền, nhân viên Tổ nhập khoản gồm Lý Văn Khoa, Phan Thị Qúy, Nguyễn Thanh Tùng… xác nhận và lên điểm trong hệ thống 777pay.

Ngoài ra, một số giao dịch do hệ thống tự động cung cấp tài khoản ngân hàng cho chị L. đã nhận 624 triệu đồng. Các tài khoản ngân hàng này do Tổ tài vụ phụ trách và trực tiếp giao cho Mễ Thị Yến quản lý.

Toàn bộ số tiền này tiếp tục được Mặc Bình Hưng, Vũ Xuân Huy… luân chuyển, chia nhỏ và chuyển tiếp đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Tiếp đó, Tổ tài vụ chuyển hơn 13,9 tỷ đồng cho nhóm Đinh Văn Hùng, Lê Trần Việt Anh và Nguyễn Văn Luận để mua tiền điện tử USDT. Nhóm của Đinh Văn Hùng đã chuyển hơn 13,3 tỷ đồng đến nhóm Kiều Cao Thành để mua 574.986 USDT, sau đó chuyển lại cho Bộ phận 777pay bằng 2 ví điện tử.

Nhóm lừa đảo đã yêu cầu rút tiền về 3 tài khoản ngân hàng và ví điện tử do các đối tượng chỉ định. Nhóm xuất tiền đã thực hiện rút tiền và USDT.

Các nhân viên trong nhóm xuất tiền gồm Cáy Cắm Phùng, Trần Tố Duyên… đã rút hơn 13,9 tỷ đồng về 3 tài khoản ngân hàng rổi tiếp tục luân chuyển đến các tài khoản khác.

Xác minh dòng tiền còn cho thấy, Bộ phận 777pay đã chuyển hơn 8,2 tỷ đồng cho nhóm Phan Văn Minh (giám đốc Công ty TNHH sản xuất gia công TMDV Minh Phúc) để “rửa tiền”.

NHIỀU VẤN ĐỀ CHỜ XÁC MINH

Theo cáo trạng, năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã quyết định tách vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền xảy ra năm 2022 tại địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, tách hành vi Rửa tiền của các đối tượng là nhân viên của Bộ phận 777pay, và hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng vn2323 sử dụng tài khoản Facebook “KháNh Nhỏ”, các tài khoản Telegram có thông tin: “Phạm Thị Niên”, “Thư ký Yến…”. Ngoài ra, còn hành vi của các đối tượng quản lý, sử dụng 02 tài khoản ngân hàng mang tên Trần Phương Nam và Tẩn A Ngoan để nhận tiền chiếm đoạt của chị L. (sau khi được “rửa”).

Hành vi của các đối tượng tên “Trang”, “Thanh” (đều chưa xác định nhân thân) đã đưa Đinh Văn Hùng, Cù Thị Quỳnh đi sang Campuchia trái phép.

Hành vi của các đối tượng mua, bán USDT với nhóm của Đinh Văn Hùng gồm: Hoàng Văn Tuấn, Hoàng Xuân Vũ, Hoàng Thị Phương, Hoàng Văn Thái; Kiều Cao Thành, Kiều Trọng, Vũ Trọng Nam và Trần Bảo Long.

Hành vi của nhóm nhân viên của Phan Văn Minh, gồm: Phạm Vũ Thu Hiền, Nguyễn Tuấn Kiệt, Phan Trần Xuân Thơ, Phan Phương Thảo, Vương Khải Hoàn, Trần Bá Vũ, Nguyễn Văn Tỉnh, Nguyễn Duy Tân và Phan Thanh Tiên.

Hành vi của Đinh Thị Khánh, Nguyễn Thị Thu Huyền, Đinh Quỳnh Như và Cấn Hải Yến.

Phần tài liệu liên quan đến kết quả sao kê, thông tin các tài khoản ngân hàng, ủy thác điều tra của Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quá trình điều tra vụ án, các bị can Ngô Trường Thành, Phan Thị Quý, Cáy Cắm Phùng, Mai Huy Cường, Wu Hai Ning và Tan Zhi Bao bỏ trốn khởi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã quyết định truy nã nhưng chưa bắt được các bị can trên nên đã Quyết định tách vụ án hình sự, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Thành, Quý, Phùng, Cường, Ninh và Bao, khi bắt được các bị can sẽ phục hồi điều tra và xử lý tiếp.