Vụ khai thác titan trái phép: Lập sổ kế toán riêng, gây thiệt hại về thuế hơn 50 tỷ đồng

Trong vụ án khai thác quặng trái phép trị giá hơn 1.508 tỷ đồng, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố các bị can về hành lập sổ sách kế toán riêng, xuất hóa đơn với đơn giá thấp hơn giá bán thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng tiền thuế...

Như VnEconomy đưa tin, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án khai thác quặng titan trái phép trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.

Trong đó, bị can Phan Thành Muôn (chỉ đạo, điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) bị truy tố về các tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Nhóm tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng còn có bị can Vũ Đức Phương Linh (Phó Chánh văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Titanium Hưng Thịnh), Nguyễn Thị Hằng (nhân viên Tập đoàn Hưng Thịnh), Ngô Quang Anh (Giám đốc Công ty TNHH chế biến khoáng sản Thân Gia), Nguyễn Anh Tuấn (kế toán trưởng Công ty Cổ phần sản xuất Ziconium và Titanium Hưng Thịnh), Hậu Tú Doanh (nhân viên kinh doanh Tập đoàn Hưng Thịnh).

Bị can Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining) bị truy tố về tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Hưng Thịnh gồm 5 pháp nhân: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh, Công ty cổ phần sản xuất Ziconium và Titanium Hưng Thịnh (viết tắt là Công ty HTZT), Công ty Cổ phần Titanium Hưng Thịnh (viết tắt là Công ty HTTT), Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tú Doanh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Vũ.

Mặc dù hồ sơ không thể hiện bị can Phan Thành Muôn giữ các chức vụ quản lý các pháp nhân trên tuy nhiên, kết quả điều tra xác định bị can Muôn sở hữu toàn bộ cổ phần và điều hành hoạt động các công ty này.

Cáo trạng thể hiện từ năm 2020 – 2024, các bị can khai thác quặng vượt công suất được cấp phép hàng năm tổng cộng 459.981,024 tấn, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.

Quá trình bán quặng chế biến và quặng thô, bị can Phan Thành Muôn còn trực tiếp thỏa thuận, thống nhất với khách hàng xuất hóa đơn với đơn giá thấp hơn giá bán thực tế. Phần tiền chênh lệch được chuyển vào các tài khoản cá nhân chỉ định hoặc thanh toán bằng tiền mặt cho thủ quỹ Tập đoàn Hưng Thịnh.

Theo đó, từ năm 2021 – 2024, bị can Muôn chỉ đạo nhân viên bán 49.820,051 tấn quặng với giá hơn 247 tỷ đồng; chênh lệch hơn 173 tỷ đồng rồi thiết lập hệ thống sổ sách hạch toán riêng, không báo cáo nộp thuế cho Nhà nước, gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2021 – 2023, Công ty HTZT – đơn vị khai thác quặng của Tập đoàn Hưng Thịnh đã xuất 43 hóa đơn giá trị gia tăng, bán 28.500 tấn quặng titan nguyên khai trị giá hơn 31,3 tỷ đồng cho Công ty TNHH Chế biến khoáng sản Thân Gia. Trong khi đó, giá trị thực tế thanh toán là hơn 136 tỷ đồng. Công ty THZT không hạch toán, để ngoài sổ kế toán hơn 136 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 31,4 tỷ đồng về thuế.

Bên cạnh đó, từ năm 2022 – 2024, bị can Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ) trao đổi với bị can Phan Thành Muôn để mua quặng với giá xuất hóa đơn thấp hơn, gây thiệt hại về thuế hơn 1,2 tỷ đồng.

Tương tự, từ năm 2021 – 2022, Công ty HTTT thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh đã ký 3 hợp đồng mua bán quặng titan cho Công ty Cổ phần đầu tư Kim Tín, xuất 6 hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng 12,317.42 tấn, giá trị hơn 24,2 tỷ đồng; trong khi giá trị thực tế là hơn 83 tỷ đồng. Công ty HTTT không hạch toán, để ngoài sổ kế toán, gây thiệt hại về thuế hơn 15,9 tỷ đồng.