Vùng biển Ninh Bình thức giấc, thu hút khách du lịch
Chu Minh Khôi
29/04/2026, 11:04
Sở hữu đường bờ biển gần 90 km cùng hệ sinh thái đa dạng từ rừng ngập mặn đến bãi tắm nguyên sơ, Ninh Bình đang nổi lên như điểm đến giàu tiềm năng du lịch biển. Sự kết hợp giữa di sản văn hóa, thiên nhiên và làng nghề truyền thống mở ra hướng phát triển du lịch bền vững, đa dạng trải nghiệm.
Tối 28/4/2026, tại Khu du lịch biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh,
tỉnh Ninh Bình), lễ khai mạc Mùa du lịch biển năm 2026 đã diễn ra trong không
khí trang trọng và sôi động. Với chủ đề “Ninh Bình - Từ Non thiêng đến Biển rộng”,
sự kiện không chỉ mở màn cho chuỗi hoạt động du lịch hè mà còn thể hiện tầm
nhìn chiến lược của địa phương trong việc phát triển du lịch theo hướng toàn diện,
đa dạng và bền vững.
KẾT NỐI “NON THIÊNG” VỚI “BIỂN RỘNG”
Chương trình khai mạc diễn ra đúng dịp cả nước kỷ niệm 51
năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), thu
hút sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, đại biểu, doanh nghiệp du lịch cùng đông đảo
người dân và du khách.
Mở đầu đêm lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc “Non
thiêng biển rộng - Đón sóng vươn xa”. Thông qua ngôn ngữ sân khấu hóa, chương
trình đã tái hiện hành trình lịch sử ngàn năm của vùng đất Cố đô linh thiêng, từ
thuở mở cõi đến thời kỳ hội nhập. Hình ảnh Ninh Bình hiện lên vừa trầm mặc với
vẻ đẹp của “vịnh Hạ Long trên cạn”, vừa mạnh mẽ vươn mình ra biển lớn, thể hiện
khát vọng phát triển và hội nhập. Không gian nghệ thuật cũng làm nổi bật sự
giao thoa giữa văn hóa Việt cổ, văn minh lúa nước châu thổ sông Hồng với tiềm
năng biển, tạo nên diện mạo mới đầy sức sống cho du lịch địa phương.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh: Ninh Bình là vùng đất hiếm có khi hội
tụ đầy đủ ba vùng địa hình gồm miền núi, đồng bằng và ven biển, với hơn 5.000
di tích lịch sử, văn hóa gắn liền với các triều đại Đinh - Tiền Lê - Lý - Trần.
Bên cạnh các danh thắng nổi tiếng như Vườn Quốc gia Cúc Phương nhiều năm được
vinh danh là hàng đầu châu Á; Vườn quốc gia Xuân Thủy là khu Ramsar đầu tiên của
Việt Nam và Vườn Di sản ASEAN; khu Ramsar Vân Long – khu bảo tồn đất ngập nước
lớn nhất châu thổ Bắc Bộ, tỉnh còn sở hữu đường bờ biển dài tạo tiềm năng lớn để
phát triển du lịch biển và nghỉ dưỡng.
Để đảm bảo mùa du lịch diễn ra an toàn, hiệu quả, lãnh đạo
tỉnh yêu cầu các địa phương ven biển, đơn vị quản lý khu, điểm du lịch và các
cơ sở kinh doanh dịch vụ nâng cao chất lượng phục vụ; chú trọng đảm bảo an ninh
trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và an toàn
bãi tắm. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, không để xảy ra tình trạng
chèo kéo, ép khách, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện. Tỉnh cũng
kêu gọi mỗi người dân trở thành một “đại sứ du lịch”, góp phần quảng bá hình ảnh
địa phương.
Ngay sau lễ khai mạc, chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần Du lịch
Ninh Bình 2026 sẽ diễn ra với nhiều nội dung phong phú như chương trình famtrip
giới thiệu điểm đến; không gian quảng bá sản phẩm OCOP và ẩm thực biển; trưng
bày cây cảnh; trình diễn nghệ thuật cà kheo; lễ hội thả diều và các hoạt động
văn hóa cộng đồng tại các xã ven biển.
TỪ QUẤT LÂM, THỊNH LONG ĐẾN RAMSAR XUÂN THUỶ
Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Ninh Bình nổi lên
như một địa phương giàu tiềm năng phát triển du lịch biển. Với đường bờ biển
dài gần 90km trải qua 16 xã ven biển, khu vực này không chỉ là nơi sinh sống của
khoảng 600.000 cư dân mà còn sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đặc
sắc. Hệ sinh thái rừng ngập mặn nguyên sinh, các bãi triều rộng lớn, đầm lầy
ven biển cùng hệ thống 5 cửa sông lớn đã tạo nên một không gian sinh thái đa dạng,
giàu giá trị kinh tế và du lịch.
Điểm nhấn nổi bật của vùng ven biển Ninh Bình chính là Vườn
quốc gia Xuân Thủy - khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam, đồng thời là vùng lõi của
Khu dự trữ sinh quyển thế giới đồng bằng sông Hồng. Nơi đây được ví như “lá phổi
xanh” của khu vực, là nơi cư trú của hàng trăm loài chim nước di cư, tạo nên một
“bảo tàng thiên nhiên sống động”, có sức hút lớn đối với du khách yêu thích
sinh thái và khám phá.
Bên cạnh đó, hai bãi biển nổi bật là Quất Lâm và Thịnh
Long được xác định là những điểm đến chủ lực trong chiến lược phát triển du lịch
biển. Với bãi cát rộng, không gian thoáng đãng và điều kiện môi trường nước đạt
chuẩn, hai khu du lịch này có nhiều tiềm năng để phát triển các sản phẩm nghỉ
dưỡng, vui chơi giải trí và du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay sản phẩm du
lịch vẫn còn đơn điệu, thiếu điểm nhấn, sức cạnh tranh chưa cao, đòi hỏi một
chiến lược phát triển bài bản và dài hạn.
Trong giai đoạn 2026-2030, Ninh Bình sẽ tập trung tái định
vị thương hiệu cho Quất Lâm và Thịnh Long, làm mới hình ảnh và nâng cao sức hấp
dẫn. Đồng thời, tỉnh thí điểm mô hình du lịch nghỉ dưỡng biển kết hợp trải nghiệm
cộng đồng tại các xã Hải Thịnh, Giao Ninh và Giao Minh, mang đến cho du khách
cơ hội khám phá đời sống, làng nghề ven biển đặc trưng.
Các hoạt động dịch vụ
du lịch sẽ gắn kết chặt chẽ giữa nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa bản địa, từ
đó đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du
khách. Cùng với đó, tỉnh ưu tiên thu hút
nhà đầu tư chiến lược, phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp, tổ hợp giải trí
hiện đại, đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, dịch vụ và lưu trú. Những
bước đi này được kỳ vọng sẽ “đánh thức” tiềm năng du lịch biển, đưa Ninh Bình
trở thành điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc trong tương lai.
