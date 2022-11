Walmart dẫn đầu lượt tìm kiếm hàng giảm giá dịp Black Friday

Người mua sắm ở Mỹ vẫn tỏ ra kiên cường trong suốt giai đoạn đại dịch Covid-19 hoành hành. Họ thậm chí còn chi tiêu nhiều hơn dự kiến, ngay cả khi các cuộc khảo sát về tâm lý người tiêu dùng cho thấy trong tâm trạng đang khá u ám. Một phần lý do là nhờ khoản tiết kiệm cao bất thường của người tiêu dùng. Nhiều hộ gia đình đã gửi các khoản hỗ trợ tài chính trong mùa dịch của chính phủ vào ngân hàng khi hoạt động tiêu dùng tổng thể giảm do các hạn chế nghiêm ngặt để phòng Covid-19 .

Nhưng “theo hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's, các khoản tiết kiệm dư dôi của người dân Mỹ đã giảm xuống còn 1.700 tỷ USD trong quý 2/2023, sau khi đạt 2.500 tỷ USD vào giữa năm 2021. Cũng theo số liệu từ Moody’s, nhóm người tiêu dùng có thu nhập dưới 35.000 USD chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Khoản tiết kiệm của họ đã giảm gần 39% trong khoảng thời gian từ quý 4/2021 đến giữa năm 2022.

Đi kèm với sự sụt giảm tiết kiệm là tình trạng nợ thẻ tín dụng gia tăng. Điều này được thể hiện qua số liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như được đề cập ngẫu nhiên trong báo cáo của các chuỗi bán lẻ rằng số giao dịch được thực hiện bằng phiếu thực phẩm có xu hướng tăng.

Một cuộc khảo sát với gần 1.700 người tiêu dùng Mỹ do công ty cung cấp thông tin tài chính S&P Global Market Intelligence thực hiện cho thấy, 26% số người được hỏi muốn chi tiêu ít hơn trong mùa lễ này, 66% cho biết họ sẽ chi tiêu gần bằng số tiền năm ngoái. Chỉ 7% nói rằng họ sẽ chi tiêu nhiều hơn.

Walmart đã tăng cường tiếp thị cho kỳ nghỉ lễ, mua thêm không gian quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.

Do đó, từ hồi cuối tháng 10, Target, Macy's, Walmart và Best Buy đều cùng đưa ra nhận định rằng họ sẽ cần giảm giá sâu hơn cho các đợt lễ mua sắm tháng 11 và tháng 12 năm nay so với hai năm trước. Sự điều chỉnh này do người tiêu dùng trì hoãn việc mua hàng.

Như với Walmart, chuỗi bán lẻ đã tăng cường tiếp thị cho kỳ nghỉ lễ, mua thêm không gian quảng cáo trên các nền tảng Twitter, Instagram, trong các trận đấu của Giải bóng bầu dục quốc gia và trên các bảng quảng cáo gần Ga Penn của Thành phố New York. Với hoạt động này, Walmart hy vọng thu hút khách hàng mua sắm sớm và thường xuyên hơn trước Black Friday.

Dù vậy, xu hướng năm nay vẫn trái ngược với một năm trước. Khi đó người tiêu dùng mua sắm sớm vì sợ không mua được thứ họ cần trong bối cảnh mạng lưới cung ứng bị tắc nghẽn, các cửa hàng không phải giảm giá nhiều vì còn đang chật vật nhập hàng.

Năm nay, ông Rob Garf, Phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc bán lẻ tại Salesforce (công ty chuyên theo dõi doanh số bán hàng trực tuyến), nhận định: mua sắm sớm chỉ diễn ra nhỏ lẻ. Đa số mọi người chờ đến những ngày cuối của mùa mua sắm để săn đón những món hời tốt nhất. Điều này buộc các nhà bán lẻ phải đáp lại bằng nhiều ưu đãi trực tuyến hấp dẫn hơn sau khi chỉ đưa ra các đợt giảm giá mờ nhạt vào đầu mùa.

Vào dịp Black Friday, các nhà bán lẻ lớn bao đều đã đẩy mạnh giảm giá trên trang web của họ. Nhưng số lượng tìm kiếm hàng giảm giá hay chương trình khuyến mại tại Walmart đã tăng vọt. Theo CNBC, năm ngoái Amazon đã xếp hạng đầu tiên trong cuộc khảo sát của Captify về các nhà bán lẻ được tìm kiếm nhiều nhất vào dịp Black Friday. Năm nay, Gã thương mại điện tử lớn nhất thế giới xếp thứ 4, sau Target và Kohl’s.

Bên cạnh đó, theo tờ Wall Street Journal (WSJ), những nhà bán lẻ như Walmart đang thể hiện sự cứng rắn với nguồn cung ứng của mình trước tình hình lạm phát lên cao khiến chi phí nhập hàng ngày càng đắt đỏ.

Cụ thể, CEO Doug McMillion của Walmart mới đây đã tuyên bố sẽ đẩy lùi nỗ lực tăng giá của các nhà cung cấp hàng hóa cho họ. Việc giữ giá hàng hóa trong thời buổi lạm phát sẽ giúp các chuỗi bán lẻ gia tăng được doanh số thay vì chịu áp lực nâng giá như hiện nay. Hiện Walmart đang là chuỗi bán lẻ lớn nhất nước Mỹ với 4.700 chi nhánh trên cả nước và tổng doanh thu hàng năm vào khoảng 572,8 tỷ USD.

Các nhà bán lẻ buộc phải tung ra nhiều ưu đãi trực tuyến hấp dẫn hơn sau các đợt giảm giá mờ nhạt vào đầu mùa.

Năm nay, người dân Mỹ đã chi một khoản tiền lớn kỷ lục 9,12 tỷ USD vào các giao dịch mua sắm trực tuyến cho sự kiện mua sắm giảm giá Black Friday vừa qua. Tuy nhiên, do mưa rải rác ở một số vùng của đất nước, lượng khách đổ tới mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng và trung tâm thương mại đã vắng hơn bình thường.

Bên cạnh đó, Số liệu từ Adobe Analytics, bộ phận dữ liệu và thông tin chi tiết của công ty phần mềm Adobe Inc, cho hay chi tiêu của người dân Mỹ dự kiến sẽ lập kỷ lục 11,2 tỷ USD trong ngày khuyến mại Siêu Thứ Hai (Cyber Monday) năm nay, khi hàng loạt mặt hàng từ quần áo đến máy thu hình giảm giá mạnh thúc đẩy người tiêu dùng mua sắm, bất chấp tình hình lạm phát vẫn cao vẫn đang tiếp diễn.

Các nhà phân tích coi kỳ nghỉ Black Friday kéo dài 5 ngày, bao gồm cả Cyber Monday, là thước đo quan trọng về mức độ sẵn sàng chi tiêu của người mua sắm. Khoảng thời gian hai tháng giữa Lễ Tạ ơn và Giáng sinh này thông thường chiếm khoảng 20% doanh thu hàng năm của ngành bán lẻ Mỹ.