Wardhaven Fund không còn là cổ đông lớn tại Chứng khoán Thiên Việt

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 21/01/2026
Hà Anh
19/01/2026, 08:10
Theo dữ liệu trên HOSE, có 525.000 cổ phiếu TVS được giao dịch thỏa thuận với trị giá hơn 7,7 tỷ - tương ứng 14.700 đồng/cổ phiếu, bằng đúng giá cổ phiếu TVS đóng cửa cùng ngày.
Wardhaven Vietnam Fund báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (mã TVS-HOSE).
Theo đó, Wardhaven Vietnam Fund (Cayman Island) thông báo đã bán ra 525.000 cổ phiếu TVS và giảm sở hữu từ hơn 11,7 triệu cổ phiếu, chiếm 5,22% xuống gần 11,2 triệu cổ phiếu, chiếm 4,99% và không còn là cổ đông lớn của TVS.
Theo dữ liệu trên HOSE, có 525.000 cổ phiếu TVS được giao dịch thỏa thuận với trị giá hơn 7,7 tỷ - tương ứng 14.700 đồng/cổ phiếu, bằng đúng giá cổ phiếu TVS đóng cửa cùng ngày.
Được biết, TVS đã phát hành thành công hơn 24 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12% (100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới. Sau đợt phát hành tổng số cổ phiếu tăng lên gần 244,44 triệu cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ tăng từ hơn 2.003 tỷ lên hơn 2.244 tỷ đồng.
Kết thúc quý 3/2025, TVS ghi nhận quý 3/2025, doanh thu hoạt động của công ty tăng 122,3% so với cùng kỳ năm trước trong khi chi phí hoạt động tăng 44,3% dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 của công ty lãi 180,82 tỷ đồng (tăng 273,3% so với cùng kỳ năm 2024). Nguvên nhân chủ yếu là do biến động của thị trường của kỳ này tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 9 tháng năm 2025, TVS ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 779 tỷ đồng (cùng kỳ đạt gần 862 tỷ), lợi nhuận sau thuế đạt gần 277 tỷ (cùng kỳ đạt hơn 176 tỷ) và nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ hơn 642 tỷ lên hơn 905 tỷ đồng.
Theo giới thiệu, Wardhaven Vietnam Fund (WVF) là quỹ chuyên đầu tư vào các công ty đại chúng Việt Nam, được quản lý bởi Wardhaven Capital Limited (WCL), một công ty quản lý quỹ đầu tư độc lập, chuyên tập trung vào thị trường Việt Nam.
Công ty Wardhaven Capital Limited được Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông quản lý, còn Văn phòng Đại diện Tp.HCM được Ủy ban Chứng khoán Việt Nam quản lý.
Quý 4/2025, Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lãi trở lại sau khi lỗ cùng kỳ, đưa doanh thu năm 2025 đạt 1.054 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 284,8 tỷ đồng…
MBS dự báo backlog các doanh nghiệp xây dựng niêm yết, dự kiến tăng trưởng 24% so với cùng kỳ trong năm 2026 trong đó chủ yếu đóng góp từ các doanh nghiệp lớn.
Sau giao dịch, HAGL giảm tỷ lệ sở hữu từ 8,24% xuống 0% vốn tại HAGL Agrico và chính thức không còn là cổ đông tại doanh nghiệp này.
Bà Đào Thị Thu Hà, em gái của ông Đào Nam Hải - cựu tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã PLX-HOSE), vừa thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ trong tập đoàn.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: