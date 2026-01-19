Thứ Tư, 21/01/2026

Wardhaven Fund không còn là cổ đông lớn tại Chứng khoán Thiên Việt

Hà Anh

19/01/2026, 08:10

Theo dữ liệu trên HOSE, có 525.000 cổ phiếu TVS được giao dịch thỏa thuận với trị giá hơn 7,7 tỷ - tương ứng 14.700 đồng/cổ phiếu, bằng đúng giá cổ phiếu TVS đóng cửa cùng ngày.

Sơ đồ giá cổ phiếu TVS trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu TVS trên TradingView.

Wardhaven Vietnam Fund báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (mã TVS-HOSE).

Theo đó, Wardhaven Vietnam Fund (Cayman Island) thông báo đã bán ra 525.000 cổ phiếu TVS và giảm sở hữu từ hơn 11,7 triệu cổ phiếu, chiếm 5,22% xuống gần 11,2 triệu cổ phiếu, chiếm 4,99% và không còn là cổ đông lớn của TVS.

Được biết, TVS đã phát hành thành công hơn 24 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12% (100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới. Sau đợt phát hành tổng số cổ phiếu tăng lên gần 244,44 triệu cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ tăng từ hơn 2.003 tỷ lên hơn 2.244 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3/2025, TVS ghi nhận quý 3/2025, doanh thu hoạt động của công ty tăng 122,3% so với cùng kỳ năm trước trong khi chi phí hoạt động tăng 44,3% dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 của công ty lãi 180,82 tỷ đồng (tăng 273,3% so với cùng kỳ năm 2024). Nguvên nhân chủ yếu là do biến động của thị trường của kỳ này tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, TVS ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 779 tỷ đồng (cùng kỳ đạt gần 862 tỷ), lợi nhuận sau thuế đạt gần 277 tỷ (cùng kỳ đạt hơn 176 tỷ) và nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ hơn 642 tỷ lên hơn 905 tỷ đồng.

Theo giới thiệu, Wardhaven Vietnam Fund (WVF) là quỹ chuyên đầu tư vào các công ty đại chúng Việt Nam, được quản lý bởi Wardhaven Capital Limited (WCL), một công ty quản lý quỹ đầu tư độc lập, chuyên tập trung vào thị trường Việt Nam.

Công ty Wardhaven Capital Limited được Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông quản lý, còn Văn phòng Đại diện Tp.HCM được Ủy ban Chứng khoán Việt Nam quản lý.

Thêm quỹ ngoại "rời ghế" cổ đông lớn của HAX

08:33, 14/08/2025

Trước ngày trả cổ tức bằng tiền, cổ đông lớn TNC thoái sạch vốn

00:00, 09/08/2025

HDCapital chi hơn 400 tỷ đồng làm cổ đông lớn của PET

08:34, 05/08/2025

