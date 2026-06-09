WWDC 2026: Apple thiết lập loạt tính năng mới để trao quyền kiểm soát trẻ em cho phụ huynh

Tại sự kiện Hội nghị Các nhà phát triển Toàn cầu (WWDC 2026), đang diễn ra tại California, Mỹ, Apple đã công bố hàng loạt công cụ mới nhằm giúp phụ huynh quản lý cách con em mình sử dụng iPhone...

Các tính năng cho phép cha mẹ quyết định trẻ được liên lạc với những ai, sử dụng những ứng dụng nào, có được truy cập các trang web cụ thể hay không. Bên cạnh đó, hệ thống còn bổ sung nhiều công cụ hỗ trợ như chặn nội dung nhắn tin không phù hợp, quản lý thời gian sử dụng thiết bị, gợi ý các ứng dụng phù hợp với từng độ tuổi và nhiều tính năng bảo vệ khác.

Phiên bản mới của bộ công cụ thời gian sử dụng (Screen Time) được Apple thiết kế lại toàn diện, kế thừa những nền tảng kiểm soát đã có trước đây nhưng mở rộng đáng kể khả năng quản lý với các tùy chọn chi tiết và linh hoạt hơn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại về tác động của công nghệ đối với sức khỏe tinh thần và sự phát triển của trẻ em, đồng thời nhiều quốc gia cũng đang thúc đẩy các quy định nhằm hạn chế trẻ em tiếp cận quá sớm với thiết bị số và mạng xã hội.

Khi tạo tài khoản trẻ em trên một thiết bị mới, hệ thống sẽ tự động áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp với độ tuổi. Theo đó, các trang web dành cho người lớn sẽ bị chặn, nội dung giải trí được giới hạn ở mức phù hợp với lứa tuổi, đồng thời App Store cũng áp dụng các hạn chế tương ứng đối với việc tải và sử dụng ứng dụng. Phụ huynh vẫn có thể tùy chỉnh các thiết lập này theo nhu cầu, nhưng nay sẽ có thêm nhiều công cụ để quản lý sâu sát hơn.

Apple cho biết phụ huynh có thể bắt đầu bằng việc chỉ cho phép trẻ tiếp cận những nội dung thiết yếu và an toàn, sau đó từng bước mở rộng quyền truy cập khi cảm thấy phù hợp. Trong quá trình thiết lập thiết bị, hệ thống sẽ đưa ra các gợi ý thông minh về ứng dụng, cho phép cha mẹ lựa chọn giữa việc chỉ cung cấp những công cụ cơ bản hoặc tự quyết định từng ứng dụng mà con được phép sử dụng.

Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích đối với những trẻ lần đầu sở hữu iPhone. Thay vì ngay lập tức tiếp xúc với toàn bộ hệ sinh thái số và các trải nghiệm mang tính xã hội trên điện thoại thông minh, các em có thể được tiếp cận công nghệ theo từng giai đoạn, dưới sự giám sát và định hướng của gia đình. Điều đó giúp phụ huynh kiểm soát tốt hơn môi trường số của con, đồng thời tạo điều kiện để trẻ hình thành thói quen sử dụng công nghệ một cách lành mạnh và phù hợp với độ tuổi.

Ảnh: Apple.

Apple cũng bổ sung khả năng quản lý việc truy cập web của trẻ em. Trong thực tế, không ít trẻ đã tìm cách vượt qua các giới hạn mà cha mẹ đặt ra đối với một số ứng dụng, đặc biệt là mạng xã hội, bằng cách truy cập trực tiếp các dịch vụ này thông qua trình duyệt web.

Để giải quyết vấn đề đó, Apple giới thiệu tính năng “Ask to Browse” (Xin phép để duyệt web), cho phép phụ huynh kiểm soát các trang web mà con được phép truy cập. Tính năng này hoạt động trên iPhone, iPad và máy Mac thông qua trình duyệt Safari. Theo Apple, “Ask to Browse” sẽ được kích hoạt mặc định đối với trẻ em dưới 13 tuổi, tương tự cơ chế “Ask to Buy” (Xin phép mua) vốn yêu cầu phụ huynh phê duyệt trước khi trẻ tải xuống ứng dụng hoặc trò chơi.

Apple cũng mở rộng quyền kiểm soát của phụ huynh đối với các mối quan hệ trực tuyến của trẻ. Cha mẹ có thể quyết định những liên hệ nào được phép xuất hiện trong danh bạ của con, đồng thời có thể chặn các nội dung đa phương tiện gửi qua tin nhắn nếu chúng chứa hình ảnh bạo lực hoặc cảnh máu me. Trước đó, Apple đã triển khai tính năng phát hiện và hạn chế nội dung khỏa thân nhằm giảm thiểu các rủi ro liên quan đến việc chia sẻ hình ảnh nhạy cảm giữa trẻ vị thành niên.

Ảnh: Apple.

Bộ công cụ Thời gian sử dụng (Screen Time) hiện nay đã cho phép phụ huynh thiết lập lịch trình sử dụng thiết bị, quy định ứng dụng nào được phép hoạt động vào từng khung giờ hoặc từng ngày cụ thể. Nhờ đó, cha mẹ có thể hạn chế việc sử dụng mạng xã hội trong giờ học nhưng vẫn cho phép truy cập vào cuối tuần hoặc trong các khoảng thời gian phù hợp.

Điểm mới đáng chú ý là Apple bắt đầu tích hợp các khuyến nghị dựa trên tư vấn của chuyên gia nhằm hỗ trợ phụ huynh thiết lập giới hạn sử dụng thiết bị ngay từ đầu. Những đề xuất này được xây dựng dựa trên độ tuổi của trẻ và từng nhóm ứng dụng cụ thể. Apple cho biết hãng đã tham khảo ý kiến của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (American Academy of Pediatrics) cùng nhiều chuyên gia khác trong quá trình phát triển tính năng.

Theo Apple, nhiều ứng dụng mạng xã hội hiện không được khuyến nghị dành cho trẻ dưới 13 tuổi. Vì vậy, hệ thống có thể chủ động đề xuất phụ huynh vô hiệu hóa hoàn toàn nhóm ứng dụng này đối với trẻ nhỏ, thay vì để các em tiếp cận quá sớm với môi trường mạng xã hội.

Theo kế hoạch, toàn bộ các tính năng kiểm soát dành cho phụ huynh nói trên sẽ được Apple triển khai tới người dùng cùng đợt phát hành iOS 27 vào mùa thu năm nay.