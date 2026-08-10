VN-Index sẽ chưa thể đột phá vùng 1750 - 1800 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/8/2026.

Theo VCBS, ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của VN-Index đang là vùng 1750 - 1760 điểm và cũng là cận dưới vùng dao động tích lũy hiện tại của chỉ số.

Kết phiên ngày 10/8, VN-Index tăng 8,71 điểm, tương đương 0,49% lên mốc 1776,77 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 5,76 điểm, tương đương 1,96% xuống mốc 287,68 điểm.

Thị trường đang trong pha dao động giằng co nhằm hấp thụ áp lực cung

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Với bối cảnh thị trường đang trong pha dao động giằng co nhằm hấp thụ áp lực cung, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đòn bẩy trong giai đoạn này.

Chiến lược giao dịch phù hợp nhất hiện tại là kiên nhẫn, hạn chế trạng thái mua đuổi khi VN-Index tiến lên sát vùng kháng cự 1780 - 1785 điểm. Thay vào đó, nhà đầu tư có thể tận dụng những nhịp rung lắc, lùi về kiểm định lại vùng hỗ trợ 1760 - 1765 điểm để mở vị thế giải ngân thăm dò, ưu tiên tập trung vào các nhóm cổ phiếu đang giữ được nền giá tích lũy vững chắc hoặc có dấu hiệu thu hút dòng tiền tốt”.

Trong phiên tới, thị trường nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục nhịp kiểm định quanh vùng SMA200

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng gần 9 điểm trong phiên hôm nay và đóng cửa kết phiên tại mức 1776,77 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 16/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Hóa chất tăng điểm mạnh nhất, theo sau là nhóm ngành Điện, nước, xăng dầu, khí đốt và ngành Bán lẻ. Ở chiều ngược lại chỉ có 2 nhóm ngành giảm điểm là ngành Bất động sản và ngành Du lịch và Giải trí.

Về giao dịch khối ngoại, khối này bán ròng trên HSX và mua ròng nhẹ trên HNX, và Upcom. Nhịp tăng trong phiên hôm nay lan tỏa khá tốt giữa các nhóm ngành, tuy nhiên xuất hiện cây Doji quanh ngưỡng kháng cự SMA200 trong phiên hôm nay cho thấy tâm lý lưỡng lự vẫn đang chiếm ưu thế. Trong phiên tới, thị trường nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục nhịp kiểm định quanh vùng SMA200”.

Xu hướng VN-Index chỉ có thể cải thiện tích cực khi vượt lên kháng cự quanh 1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau giai đoạn phục hồi tốt, VN-Index đang chuyển sang giai đoạn tích lũy. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1750 điểm dưới ảnh hưởng của nhóm VinGroup. Trong đó VHM, VIC… đang chuyển sang giai đoạn điều chỉnh, tích lũy kéo dài sau giai đoạn tăng giá rất mạnh từ tháng 3/2025. Xu hướng VN-Index chỉ có thể cải thiện tích cực khi vượt lên kháng cự quanh 1.800 điểm, tương ứng đường xu hướng giảm giá nối các vùng đỉnh tháng 5 và tháng 6, 7/2026.

Các cổ phiếu có vốn nhà nước tiếp tục có phản ứng tích cực và là động lực dẫn dắt thị trường, VN-Index hướng đến vùng giá 1800 điểm. Chúng tôi duy trì thận trọng khi VN-Index hướng đến vùng giá 1800 điểm. Tuy nhiên chất lượng thị trường vẫn đang cải thiện khá tốt. Nhà đầu tư vẫn có thể đánh giá, xem xét các cơ hội đầu tư tốt, tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành trong các nhóm ngành đang tăng trưởng tốt hơn thị trường chung là tài chính, năng lượng, bảo hiểm, viễn thông... Quý nhà đầu tư có thể xem xét thêm các phân tích, đánh giá chi tiết về vĩ mô, thị trường, nhóm ngành và triển vọng trong báo cáo chiến lược tháng 8/2026 đã công bố trong tuần qua.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index sẽ chưa thể tăng mạnh và tiếp tục giao dịch trong vùng 1750 - 1800 điểm trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 8,7 điểm (+0,9%), đóng cửa tại mức 1776,8 điểm. Thị trường giảm mạnh ở đầu phiên sáng với áp lực bán từ nhóm cổ phiếu Vingroup nhưng nhanh chóng tăng điểm trở lại và giao dịch trong vùng 1770 - 1780 đến hết phiên nhờ lực kéo tốt từ nhóm cổ phiếu có sở hữu Nhà nước (GAS và GVR) và nhóm Ngân hàng (TCB và VPB). Thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với phiên hôm qua với GTGD đạt 17,866 tỷ VND.

Với diễn biến thị trường hôm nay, chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ chưa thể tăng mạnh và tiếp tục giao dịch trong vùng 1750 - 1800 điểm trong các phiên tới. Áp lực điều chỉnh từ nhóm Vingroup cân bằng với đà tăng từ nhóm các doanh nghiệp có vốn Nhà nước. Bên cạnh đó, nhóm nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng với lực bán tăng dần cũng làm tăng áp lực điều chỉnh lên chỉ số.

Về kỹ thuật, VN-Index đã đóng cửa trên MA200 ngày, tuy nhiên chỉ số đang tiến sát vùng kháng cự mạnh tạo bởi MA50 và MA100 ngày và có thể chịu thêm áp lực bán tại đây. Vì vậy, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 50% và không nên mua đuổi nếu thị trường tăng mạnh”.

Chỉ số VN-Index có thể tiếp tục kiểm định vùng 1780-1790 điểm trong ngắn hạn

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index có diễn biến hồi phục trong phiên giao dịch gần nhất nhưng đồ thị giá vẫn đang lưỡng lự bên dưới vùng 1780-1790 điểm đang hội tụ của nhiều chỉ báo kỹ thuật như MA100 và đáy cũ tháng 06/2026 và Fibo Retracement 61.8%. Chỉ báo tâm lý đang cải thiện cho thấy chỉ số có thể tiếp tục kiểm định vùng 1780-1790 điểm trong ngắn hạn. Đồng thời, nhà đầu tư cũng cần quản trị rủi ro nếu chỉ số vẫn đánh mất vùng hỗ trợ ngắn hạn 1756-1760 điểm thì chỉ số có thể điều chỉnh về 1710 điểm. Xu hướng ngắn hạn của chỉ số duy trì mức Trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể chú ý tới xu hướng của từng nhóm cổ phiếu có chất xúc tác ngắn hạn như nhóm có vốn nhà nước, nhóm cổ phiếu trong rổ nâng hạng FTSE để giao dịch”.

VN-Index nhiều khả năng cần thêm thời gian tích lũy để củng cố động lực trước khi có thể ghi nhận xu hướng tăng tiếp theo

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Doji và tiếp tục vận động tích lũy trong vùng 1750 - 1790 điểm.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo nhìn chung đều đang đi ngang ở gần vùng trung tính, cho thấy VN-Index nhiều khả năng cần thêm thời gian tích lũy để củng cố động lực trước khi có thể ghi nhận xu hướng tăng tiếp theo.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số đang có dấu hiệu rung lắc tại vùng biên trên của dải Bollinger Band. Đồng thời chỉ báo RSI đảo chiều bẻ xuống, phản ánh xu hướng chốt lời gia tăng trong ngắn hạn, do đó cần lưu ý khả năng rung lắc có thể tiếp tục xuất hiện trong phiên tới. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của VN-Index đang là vùng 1750 - 1760 điểm và cũng là cận dưới vùng dao động tích lũy hiện tại của chỉ số.

Diễn biến giằng co trong phiên hôm nay là thường thấy sau khi chỉ số đã có một nhịp hồi phục sau đà giảm mạnh. Đồng thời, dòng tiền có sự phân hóa rõ nét, tập trung vào các nhóm cổ phiếu chưa có đà tăng mạnh trong thời gian qua hoặc có phần chiết khấu sâu. Trước diễn biến hiện tại của thị trường chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên chiến lược đầu tư ngắn hạn trong giai đoạn này, tập trung tìm kiếm và chọn lọc cổ phiếu củng cố nền giá/vùng hỗ trợ dài hạn thuyết phục với tín hiệu tham gia tích cực của lực cầu và canh giải ngân từng phần tại những nhịp rung lắc của thị trường. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm ngân hàng - chứng khoán, dầu khí, bất động sản và vận tải biển”.

Thị trường diễn biến tích cực phiên đầu tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, nhịp tăng giúp VN-Index tiếp cận lại khu vực trên 1770 điểm, quanh đường MA200, qua đó củng cố quán tính tăng với mục tiêu kế tiếp tại vùng 1800 điểm. Hỗ trợ trong phiên 11/08 nằm quanh 1770 điểm, ngưỡng 1.740 điểm là hỗ trợ quan trọng cho tín hiệu tăng hiện tại”.

VN-Index tiếp diễn trạng thái giằng co, rung lắc và đóng cửa dừng quanh vùng 1774 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp diễn trạng thái giằng co, rung lắc và đóng cửa dừng quanh vùng MA200 ngày (quanh 1774 điểm). Vận động ngắn hạn của chỉ số vẫn được nâng đỡ trên vùng 1950 – 1960, với mục tiêu dự kiến tại 1810 – 1820”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.