Khối ngoại lại "quay xe" bán ròng 446 tỷ đồng

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 274,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 446,2 tỷ đồng.

Thị trường tiếp tục duy trì đà hồi phục tích cực, được hỗ trợ bởi kỳ vọng tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước và tín hiệu mặt bằng lãi suất đã có dấu hiệu tạo đỉnh. VN-Index kết phiên đầu tuần tăng 8,71 điểm, với độ rộng thị trường tích cực khi có tới 245 mã tăng, áp đảo 88 mã giảm.

Dòng tiền tập trung rõ nét vào nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ câu chuyện tái cấu trúc vốn doanh nghiệp Nhà nước sau Quyết định 40. Nhiều mã tăng kịch trần như GAS, GVR, BCM, trong khi BSR, VGI và nhiều cổ phiếu khác cũng duy trì sắc xanh mạnh. Diễn biến này cho thấy kỳ vọng chính sách đang nhanh chóng được phản ánh vào giá, đặc biệt tại những doanh nghiệp có khả năng hưởng lợi từ quá trình cơ cấu lại vốn Nhà nước.

Ngân hàng tiếp tục đóng vai trò đầu tàu, trở thành động lực quan trọng nhất giúp VN-Index duy trì đà tăng. TCB tăng mạnh 5,56%, VPB tăng 3,4%, trong khi ba ngân hàng vốn Nhà nước gồm VCB, BID và CTG cùng tăng trung bình 1%.

Đà tăng của ngân hàng cũng lan tỏa sang nhóm chứng khoán, với SSI, VND, VIX và VCI tăng trung bình trên 1%, cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển theo hiệu ứng dẫn dắt của nhóm tài chính. Sức hút dòng tiền cũng mở rộng sang tiêu dùng bán lẻ, dầu khí năng lượng, nguyên vật liệu và công nghệ thông tin, giúp mặt bằng thị trường duy trì trạng thái tích cực.

Tuy nhiên, họ Vin lại trở thành lực cản đáng kể. VIC giảm 3,02%, VHM giảm 1,92% và VPL giảm 0,63%, lấy đi hơn 13 điểm của VN-Index.

Nhìn tổng thể, thị trường đang hồi phục với độ rộng tốt và dòng tiền có dấu hiệu lan tỏa. Tuy nhiên, áp lực bán từ nhóm vốn hóa lớn và việc khối ngoại quay lại bán ròng cho thấy nhịp tăng hiện tại vẫn cần thêm sự xác nhận từ thanh khoản và dòng tiền để hình thành một xu hướng bền vững.

Thanh khoản chưa thực sự bùng nổ nhưng vẫn duy trì ở mức tương đối tích cực, với gần 19.000 tỷ đồng khớp lệnh trên cả ba sàn.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 274,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 446,2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: SHB, VNM, MBB, SSI, CTG, GAS, GMD, VPI, SAB, DPM.

Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: TCB, VHM, FPT, MSN, TCX, VPB, VIC, VCI, HDB.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 154,8 tỷ đồng, trong đó bán ròng khớp lệnh 84,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 5/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, TCB, FPT, ACB, TCX, TPB, VPB, MSN, VCB, VCI.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 13/18 ngành, chủ yếu là nhóm Du lịch và Giải trí, Bán lẻ. Top bán ròng gồm: VIC, MBB, VJC, GAS, CTG, MWG, VNM, VIX, VPI.

Tự doanh mua ròng 313,2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh, họ mua ròng 490,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng và Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong phiên hôm nay gồm: TCB, MWG, VPB, CTG, HPG, FPT, VIC, HDB, MBB, MSN.

Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: GMD, VNM, FUEBFVND, GEL, MSB, HHV, GVR, VTP, FRT, BMP.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 121,5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh, họ mua ròng 40,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành, trong đó giá trị bán ròng lớn nhất thuộc nhóm Ngân hàng. Top bán ròng gồm: ACB, MWG, VPB, FPT, SSI, SHB, GMD, HPG, LPB, POW.

Giá trị mua ròng lớn nhất thuộc nhóm Bất động sản. Top mua ròng gồm: VIC, TCB, VIX, VJC, VHM, GAS, MBB, BAF, PVT, NLG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.459,9 tỷ đồng, giảm 35,7%, chiếm 13,0% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở KDC với gần 6,2 triệu cổ phiếu, tương đương 319,4 tỷ đồng, trong đó cá nhân trong nước trao tay 220,3 tỷ đồng và cá nhân trong nước bán cho tổ chức trong nước 99,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cổ phiếu DMX có 2 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận, tương đương 176 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua thỏa thuận từ tổ chức trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Ngân hàng, Vận tải, Thiết bị điện, Bán lẻ, Thép, Xây dựng, Công nghệ Thông tin, Cao su và Khí đốt; trong khi giảm ở Bất động sản, Thực phẩm và đồ uống, Hóa chất, Dầu khí, Điện, Hàng cá nhân và Dệt may.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.