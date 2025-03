Xả hàng ào ạt, thanh khoản lên đỉnh 9 tháng, khối ngoại đột ngột mua ròng

Một đợt chốt lời dữ dội xuất hiện trong phiên chiều nay và thị trường may mắn còn có một số cổ phiếu lớn chống đỡ. VN-Index giảm không quá sốc nên tâm lý phần nào còn ổn định. Dù vậy với diễn biến giảm giá sâu đồng loạt và thanh khoản lên cao nhất kể từ tháng 7/2024, chắc chắn hôm nay là một phiên thay đổi quan điểm đáng chú ý.

VIC tăng 6,86%, VHM tăng 1,81%, MSN tăng 2,47%, VRE tăng 2,73%, GAS tăng 0,59% là những cổ phiếu đỡ tố 5,1 điểm cho VN-Index. Nhóm này nếu cũng bị đánh xuống hay thậm chí chỉ cần không tăng, chỉ số có thể bốc hơi hàng chục điểm, khi đó tâm lý thị trường sẽ rất khác.

Thực ra các cổ phiếu này cũng đã suy yếu một chút trong phiên chiều, cho thấy diễn biến chung có tác động nhất định. Trừ VIC vẫn kịch trần như giá từ sáng – đồng nghĩa với việc không thể kéo VN-Index lên thêm được – thì MSN đã tụt 0,14% so với giá chốt buổi sáng, VRE tụt 1,05%, VHM tụt 0,73%. Thống kê cho thấy cả rổ VN30 có tới 20 cổ phiếu suy yếu so với phiên sáng, chỉ 5 mã tăng lên.

SSI là cổ phiếu gây bất ngờ nhất chiều nay khi thu hút dòng tiền khổng lồ đổ vào và giá biến động mạnh. Chỉ riêng chiều nay SSI đã đạt thanh khoản tới 1.138,3 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với mức giao dịch buổi sáng. SSI trong 30 phút đầu tiên của phiên chiều xuất hiện nhịp tăng đột biến tới 3,2%, giá lúc cao nhất tăng 2,62% so với tham chiếu. Từ đỉnh cao này SSI lại đột ngột hình thành nhịp lao dốc giảm 2,74% so với mức đỉnh. Đóng cửa SSI tăng 0,94% so với tham chiếu với thanh khoản kỷ lục kể từ đầu năm 2024.

VN30-Index đóng cửa giảm 0,37% với 9 mã tăng/19 mã giảm, trong đó 11 mã giảm quá 1%. Rõ ràng là sức mạnh vốn hóa đã giúp cân bằng chỉ số, còn cổ phiếu thiệt hại khá nặng nề. Nhóm ngân hàng “bay màu” với biên độ lớn: HDB giảm 2,11%, TCB giảm 1,97%, STB giảm 1,89%, VPB giảm 1,79%, VCB giảm 1,8%, BID giảm 1,71%, MBB giảm 1,22%. Ngoài ra PLX, BCM, MWG, BVH cũng giảm cực mạnh. Nếu không nhờ VIC tăng hết biên độ, VHM, MSN, FPT, VRE, SSI còn xanh khá mạnh thì VN30-Index đã chịu ảnh hưởng lớn.

Dòng tiền chỉ có thể đỡ giá được số ít cổ phiếu hôm nay.

Phần còn lại của thị trường không được tốt như vậy. Độ rộng sàn HoSE lúc đóng cửa chỉ còn 121 mã tăng nhưng tới 366 mã giảm. Trong số này, 74 cổ phiếu giảm từ 2% trở lên và 81 mã khác giảm trong khoảng 1% tới 2%. Xét về mức độ thiệt hại ở cổ phiếu, hôm nay là ngày tệ nhất kể từ phiên ngày 3/2 vừa qua.

Với cả trăm cổ phiếu giảm ở biên độ rất lớn, nhà đầu tư khó tránh khỏi thiệt hại trong phiên hôm nay. Thêm nữa là mức thanh khoản cực cao cho thấy có tâm lý bán tống bán tháo cổ phiếu. Ví dụ đối với các cổ phiếu giảm từ 1% trở lên, có tới 30 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. Một số như STB, MBB, VCG, TCB, VIX, MWG, VCI khớp từ 400 tới trên 600 tỷ đồng.

Để tống ra một lượng cổ phiếu khổng lồ như vậy nhà đầu tư nhỏ lẻ khó mà làm được. Thêm nữa nhiều mã trong số giảm sâu hôm nay vừa trải qua một nhịp tăng ấn tượng. Có thể hôm nay là một đợt xả lớn nhất ở nhịp tăng kể từ giữa tháng 1/2025 tới nay. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn lên tới gần 24.270 tỷ đồng, cao kỷ lục kể từ tháng 7/2024. Nếu tính tổng cả thỏa thuận, 3 sàn đạt 26.703 tỷ đồng.

Những cổ phiếu đi ngược dòng hôm nay rất hiếm hoi. Dù độ rộng ghi nhận 121 mã vẫn xanh nhưng số có thanh khoản thì chỉ khoảng 70 mã. Trong số này trừ các trụ vẫn mạnh như VIC, VHM, VRE, MSN, còn lại lác đác vài cổ phiếu như TCM tăng 1,22% khớp 129,4 tỷ; KHG tăng 3,86% với 122,2 tỷ; NLG tăng 1,21% với 118,2 tỷ; FRT tăng 1,64% với 94 tỷ; PHR tăng 1,71% với 76,5 tỷ; ST8 tăng 6,91% với 24 tỷ.

Một bất ngờ trong đợt bán tháo chiều nay là nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng. Khối này giải ngân mới lên tới 1.626 tỷ đồng trên sàn HoSE, giá trị ròng tương ứng 385,7 tỷ. Phiên sáng khối này còn bán ròng 233 tỷ đồng. VIC được tăng mua ròng gấp đôi buổi sáng, đạt tổng cộng 266,1 tỷ đồng cả phiên. Ngoài ra là SSI +133,6 tỷ, CTG +89,2 tỷ, VHM +79,3 tỷ, MSN +69,9 tỷ, VRE +68,8 tỷ, VCI +56,1 tỷ, MWG +41,6 tỷ, HCM +40,2 tỷ, GVR +38,8 tỷ. Phía bán ròng có VCB -157,5 tỷ, VNM -143,5 tỷ, VPB -43,5 tỷ, HDB -61,3 tỷ, PNJ -58,2 tỷ, BCM -33,8 tỷ, DGC -33,7 tỷ, SAB -31,3 tỷ.