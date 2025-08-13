Xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh lĩnh vực giao thông vận tải

TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông – giai đoạn 1, tham mưu để Thành phố ban hành lộ trình chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh...

Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận của lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh sau cuộc họp mới đây về chính sách chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh và tình hình thực hiện một số nhiệm vụ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, hệ thống lại toàn bộ các đề án đã ban hành và đang trong quá trình xây dựng có nội dung, mục tiêu nghiên cứu liên quan đến việc kiểm soát phát thải trong lĩnh vực giao thông vận tải. Các đơn vị đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện trong thời gian tới về đấu thầu chuyển đổi xe buýt điện, năng lượng xanh, phát triển hệ thống trạm sạc...

Sở Xây dựng được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông - giai đoạn 1, tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định về lộ trình chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh. UBND Thành phố yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/8 để tham mưu, trình UBND phố báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố.

Ảnh minh họa

Đối với giai đoạn 2 của Đề án, các đơn vị khẩn trương tham mưu UBND Thành phố thực hiện quy trình đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định về lộ trình chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông còn lại sử dụng điện, năng lượng xanh, đảm bảo tiến độ hoàn thành Đề án trong quý 4/2025.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn chỉnh các chính sách, công cụ quản lý (các bộ định mức, đơn giá cho xe buýt điện; hệ thống vé điện tử liên thông...); hoàn thiện chuyên đề chuyển đổi giao thông xanh tại đặc khu Côn Đảo, huyện Cần Giờ (cũ) trong tháng 9/2025; rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc mạng lưới xe buýt trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (mới).

Về Đề án “Chuyển đổi xe hai bánh từ xăng sang điện cho toàn bộ tài xế công nghệ và giao hàng tại TP. Hồ Chí Minh”, UBND Thành phố giao Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố khẩn trương cùng các đơn vị tổ chức hội thảo chuyên đề lắng nghe ý kiến góp ý của chuyên gia, nhà khoa học... “Trong quá trình thực hiện cần làm rõ cơ sở pháp lý, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện đối với từng chính sách cụ thể, hoàn chỉnh báo cáo, tham mưu UBND Thành phố trong tháng 9/2025”.

Trước đó, ngày 8/8, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức buổi họp nghe báo cáo giải pháp chuyển đổi giao thông xanh tại Côn Đảo, Cần Giờ và Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn. Đơn vị tư vấn đề xuất hạn chế một số phương tiện gây ô nhiễm vào vùng phát thải thấp (LEZ), với lộ trình triển khai từng bước từ năm 2026 đến năm 2032.

Cụ thể, từ 1/1/2026, triển khai hạn chế phương tiện gây ô nhiễm cao lưu thông vào khu vực LEZ gồm tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh và Cần Giờ; hạn chế xe công nghệ, xe thương mại không đạt chuẩn khí thải đi vào khu vực LEZ. Từ 1/1/2027, bắt đầu kiểm định khí thải bắt buộc đối với xe máy, mở rộng hạn chế xe máy không đạt chuẩn khí thải đi vào khu vực LEZ. Đến cuối năm 2028, hoàn thành 100% xe máy công nghệ chuyển sang xe điện.

Tháng 12/2029, cấm hoàn toàn xe máy xăng tham gia dịch vụ gọi xe công nghệ. Đến hết năm 2030 hoàn thành 100% xe buýt là xe điện, năng lượng xanh; đồng thời áp dụng LEZ cho tất cả phương tiện cá nhân tại khu vực trung tâm. Từ 1/1/2032, yêu cầu các xe máy trong thành phố phải đạt tiêu chuẩn mức 2 trở lên. Sau 2032 xem xét mở rộng LEZ ra khu vực Vành đai 1 (khu vực rộng hơn).

Để triển khai thực hiện, có một số chính sách hỗ trợ tài chính cũng được đưa ra, đồng thời tư vấn đề xuất xây dựng 750 - 1.338 trạm sạc công cộng giai đoạn 2025 - 2030, mở mới 72 tuyến xe buýt, đầu tư hơn 1.100 xe buýt điện mới; lắp đặt hệ thống công nghệ giám sát và thực thi như camera nhận diện biển số tự động tại lối ra vào của vùng LEZ…

Hiện nay, hai đề án kiểm soát khí thải tại TP. Hồ Chí Minh đang thu hút sự quan tâm của người dân là “Chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện cho toàn bộ tài xế công nghệ tại Thành phố và đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông.