Xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh lĩnh vực giao thông vận tải
Hoàng Anh
13/08/2025, 10:02
TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông – giai đoạn 1, tham mưu để Thành phố ban hành lộ trình chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh...
Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận của
lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh sau cuộc họp mới đây về chính sách chuyển đổi
phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng
xanh và tình hình thực hiện một số nhiệm vụ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao
thông vận tải.
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường
giao Sở Xây dựng phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển, Sở Nông nghiệp và Môi
trường rà soát, hệ thống lại toàn bộ các đề án đã ban hành và đang trong quá
trình xây dựng có nội dung, mục tiêu nghiên cứu liên quan đến việc kiểm soát
phát thải trong lĩnh vực giao thông vận tải. Các đơn vị đề xuất, kiến nghị các
nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện trong thời gian tới về đấu thầu chuyển
đổi xe buýt điện, năng lượng xanh, phát triển hệ thống trạm sạc...
Sở Xây dựng được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và
các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án kiểm soát khí thải phương tiện
giao thông - giai đoạn 1, tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành
Nghị quyết quy định về lộ trình chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi
phương tiện xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh. UBND Thành phố yêu cầu hoàn
thành trước ngày 15/8 để tham mưu, trình UBND phố báo cáo, xin ý kiến Ban Thường
vụ Đảng ủy UBND Thành phố.
Đối với giai đoạn 2 của Đề án, các đơn vị khẩn trương tham
mưu UBND Thành phố thực hiện quy trình đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND
Thành phố quy định về lộ trình chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi
phương tiện giao thông còn lại sử dụng điện, năng lượng xanh, đảm bảo tiến độ
hoàn thành Đề án trong quý 4/2025.
Sở Xây dựng có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn chỉnh
các chính sách, công cụ quản lý (các bộ định mức, đơn giá cho xe buýt điện; hệ
thống vé điện tử liên thông...); hoàn thiện chuyên đề chuyển đổi giao thông
xanh tại đặc khu Côn Đảo, huyện Cần Giờ (cũ) trong tháng 9/2025; rà soát, sắp xếp,
tái cấu trúc mạng lưới xe buýt trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (mới).
Về Đề án “Chuyển đổi xe hai bánh từ xăng sang điện cho toàn
bộ tài xế công nghệ và giao hàng tại TP. Hồ Chí Minh”, UBND Thành phố giao Viện
Nghiên cứu phát triển Thành phố khẩn trương cùng các đơn vị tổ chức hội thảo
chuyên đề lắng nghe ý kiến góp ý của chuyên gia, nhà khoa học... “Trong quá
trình thực hiện cần làm rõ cơ sở pháp lý, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm thực
hiện đối với từng chính sách cụ thể, hoàn chỉnh báo cáo, tham mưu UBND Thành phố
trong tháng 9/2025”.
Trước đó, ngày 8/8, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức
buổi họp nghe báo cáo giải pháp chuyển đổi giao thông xanh tại Côn Đảo, Cần Giờ
và Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn. Đơn vị tư vấn
đề xuất hạn chế một số phương tiện gây ô nhiễm vào vùng phát thải thấp (LEZ), với
lộ trình triển khai từng bước từ năm 2026 đến năm 2032.
Cụ thể, từ 1/1/2026, triển khai hạn chế phương tiện gây ô
nhiễm cao lưu thông vào khu vực LEZ gồm tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh và
Cần Giờ; hạn chế xe công nghệ, xe thương mại không đạt chuẩn khí thải đi vào
khu vực LEZ. Từ 1/1/2027, bắt đầu kiểm định khí thải bắt buộc đối với xe máy, mở
rộng hạn chế xe máy không đạt chuẩn khí thải đi vào khu vực LEZ. Đến cuối năm
2028, hoàn thành 100% xe máy công nghệ chuyển sang xe điện.
Tháng 12/2029, cấm hoàn toàn xe máy xăng tham gia dịch vụ gọi
xe công nghệ. Đến hết năm 2030 hoàn thành 100% xe buýt là xe điện, năng lượng
xanh; đồng thời áp dụng LEZ cho tất cả phương tiện cá nhân tại khu vực trung
tâm. Từ 1/1/2032, yêu cầu các xe máy trong thành phố phải đạt tiêu chuẩn mức 2
trở lên. Sau 2032 xem xét mở rộng LEZ ra khu vực Vành đai 1 (khu vực rộng hơn).
Để triển khai thực hiện, có một số chính sách hỗ trợ tài
chính cũng được đưa ra, đồng thời tư vấn đề xuất xây dựng 750 - 1.338 trạm sạc
công cộng giai đoạn 2025 - 2030, mở mới 72 tuyến xe buýt, đầu tư hơn 1.100 xe
buýt điện mới; lắp đặt hệ thống công nghệ giám sát và thực thi như camera nhận
diện biển số tự động tại lối ra vào của vùng LEZ…
Hiện nay, hai đề án kiểm soát khí thải tại TP. Hồ Chí Minh
đang thu hút sự quan tâm của người dân là “Chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy
điện cho toàn bộ tài xế công nghệ tại Thành phố và đề án kiểm soát khí thải
phương tiện giao thông.
TP.HCM ưu tiên vốn “xanh”, hút dòng vốn FDI thế hệ mới
Trong kỷ nguyên chuyển dịch toàn cầu sang mô hình phát triển bền vững, TP.HCM trong vai trò đầu tàu kinh tế, tài chính và thương mại của cả nước đang từng bước chuyển mình theo hướng “tăng trưởng xanh, lan tỏa toàn diện”. Bài toán đặt ra cho thành phố không còn là thu hút nhiều vốn FDI, mà là vốn FDI chất lượng cao, gắn liền với các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) - một cam kết trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế...
ADB và WB đầu tư hơn 12 tỷ USD để thúc đẩy lưới điện ASEAN và năng lượng tái tạo
Khoản đầu tư nằm trong Sáng kiến tài chính cho lưới điện ASEAN hướng tới việc kết nối lưới điện giữa các quốc gia thành viên ASEAN...
ADB hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng xanh
Bộ Công thương và ADB ký kết ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và điện lực. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng cho giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và ADB, hướng tới các mục tiêu cụ thể trong phát triển năng lượng xanh, sạch và bền vững...
“Ốc đảo” Việt Hải thành điểm du lịch cộng đồng
Làng chài cổ Việt Hải được cộng nhận là điểm du lịch cộng đồng thứ 13 của Hải Phòng với định hướng phát triển du lịch xanh…
Giải pháp nâng cao giá trị cho 3 loại cây trồng chủ lực tại Bắc Trung Bộ
Mới đây tại Nghệ An, Diễn đàn kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản Bắc Trung Bộ đã quy tụ đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp và nông dân, bàn giải pháp nâng tầm ba nhóm cây trồng chủ lực: dứa, chè và cây ăn quả có múi.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
