Xu hướng tăng giá của các đồng tiền châu Á giữa chiến tranh thương mại

Kết quả một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters mới đây cho thấy vị thế đặt cược vào sự tăng giá của đồng đôla Đài Loan đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2020, và đặt cược vào sự tăng giá của đồng won Hàn Quốc đang cao nhất gần 2 năm rưỡi. Đặt cược vào sự tăng giá của đồng nhân dân tệ Trung Quốc cũng đang tăng lên, đạt cao nhất từ tháng 10 năm ngoái.

Mối quan tâm của các nhà đầu tư trong tuần vừa rồi chủ yếu tập trung vào cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, với kết quả là một thỏa thuận khung nhằm giảm căng thẳng và thúc đẩy thực thi nội dung thỏa thuận hoà hoãn thuế quan đạt được ở Geneva hồi tháng 5. Một phần quan trọng của thỏa thuận khung này là Mỹ tiếp tục cấp visa cho du học sinh Trung Quốc và nới lỏng hạn chế đối với việc bán công nghệ cho Trung Quốc, đổi lại Trung Quốc nới lỏng hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Thỏa thuận này là một bước xuống thang căng thẳng, nhưng thị trường vẫn còn thận trọng vì thỏa thuận còn thiếu chi tiết và nhà đầu tư vẫn hoài nghi về việc các nội dung đồng thuận sẽ được thực thi ra sao.

Cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump đã gây áp lực giảm giá mạnh lên đồng USD trong năm nay. Chỉ số Dollar Index đã giảm gần 10% từ đầu năm và được dự báo sẽ tiếp tục giảm sâu hơn trong những tháng tới, mang lại lợi thế cho các đồng tiền của khu vực châu Á.

“Trong một môi trường mà kinh tế Mỹ được dự báo sẽ giảm tốc, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải cắt giảm lãi suất và chính quyền ông Trump đang theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ, các yếu tố mang tính chu kỳ và các yếu tố mang tính cấu trung đang đồng thời gây áp lực giảm giá lên đồng USD”, chiến lược gia cấp cao Fiona Lim của ngân hàng Maybank nhận định.

Đồng won Hàn Quốc đã tăng giá hơn 8% trong năm nay, và đà tăng càng tăng mạnh hơn sau khi ông Lee Jae-myung trở thành tân Tổng thống của nước này sau cuộc bầu cử vào đầu tháng 6.

Đồng đôla Đài Loan đã tăng giá 10% trong năm nay, với phần lớn thành qua tăng này chủ yếu được ghi nhận trong vòng 1 tháng qua. Đang có nhiều đồn đoán rằng Đài Bắc sẽ cho phép đồng tiền của mình tăng giá để làm dịu mối quan hệ thương mại với Mỹ, nhưng nhà chức trách Đài Loan phủ nhận điều này.

Cũng trong cuộc khảo sát của Reuters, các nhà quản lý quỹ và nhà phân tích được hỏi tỏ ra kém lạc quan hơn về triển vọng tăng giá của đồng đôla Singapore và đồng peso Philippines. Vị thế đầu cơ giá lên vào các đồng tiền này đã được cắt giảm nhẹ.

Riêng đối với đồng rupee Ấn Độ, đặt cược đã dịch chuyển về phía giá xuống lần đầu tiên trong vòng 5 tháng trở lại đây, một phần do Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm, mạnh hơn dự báo, vào hôm thứ Sáu tuần trước.

Cuộc khảo sát của Reuters bao trùm các đồng nhân dân tệ Trung Quốc, won Hàn Quốc, đôla Singapore, rupiah Indonesia, đôla Đài Loan, rupee Ấn Độ, peso Philippines, ringgit Malaysia và baht Thái Lan.

Về đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, nhiều nhà phân tích dự báo đồng tiền này sẽ tăng giá so với USD, nhưng sẽ mất giá so với đồng tiền của các đối tác thương mại chủ chốt khác của Trung Quốc.

Ngân hàng OCBC cho rằng nhân dân tệ sẽ giảm giá tới 3% trong ngắn hạn so với một rổ tiền tệ có tên CFETS RMB Index. Đây là chỉ số đo sức mạnh của nhân dân tệ so với đồng tiền của 25 đối tác thương mại chính của Trung Quốc, gồm đồng USD. Trong tháng 6 này, chỉ số đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Ngân hàng đầu tư TD Securities dự báo nhân dân tệ sẽ giảm gần 4% so với rổ tiền tệ này trong ngắn hạn.

“Nhân dân tệ giảm giá mạnh so với rổ CFETS chủ yếu do nhân dân tệ mất giá mạnh so với đồng rúp, euro và won Hàn Quốc”, chiến lược gia Alex Loo của TD Securities nhận định. “Chỉ số CFETS RMB Index có thể tiếp tục giảm, về ngưỡng thấp nhất kể từ năm 2019-2020 vì Trung Quốc có thể cho phép nhân dân tệ giảm gia so với các đồng tiền này nhằm mục đích thúc đẩy xuất khẩu”.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cũng thận trọng về khả năng nhân dân tệ tiếp tục giảm giá so với rổ tiền tệ nói trên, bởi các đối tác thương mại ngoài Mỹ có thể lên tiếng bày tỏ lo ngại về sự tràn ngập của hàng hóa Trung Quốc giá rẻ ở thị trường các quốc gia này.

“Trung Quốc còn có một mục tiêu dài hạn là quốc tế hóa đồng nhân dân tệ”, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc và Bắc Á của ngân hàng Standard Chartered, ông Ding Shuang, nói với hãng tin Bloomberg. Ông cho rằng nhân dân tệ mất giá có thể dẫn tới việc các quốc gia khác giảm giá đồng tiền theo, và rốt cục sẽ không có ai được lợi.