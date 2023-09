Xử phạt đối tượng thông báo khu vực tuần tra, kiểm soát cảnh sát giao thông lên Facebook

Mới nhất, tối 11/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Cần Thơ) cho biết, vừa xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với K.T.N (SN 1995, ngụ quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) về hành vi báo chốt làm nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Cần Thơ) đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP. Cần Thơ phát hiện N sử dụng điện thoại di động ghi lại hình ảnh Tổ Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Võ Văn Kiệt (phường An Hoà, quận Ninh Kiều), rồi đăng lên Facebook cá nhân trong nhóm tài xế Cần Thơ với nội dung: “Võ Văn Kiệt hướng về Rạch Ngỗng nhé anh em tôi ơi, bánh mì miễn phí ạ”.

Việc làm này của N nhằm nhắc tài xế trong nhóm có Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ để né kiểm tra, kiểm soát, xử lý. Qua làm việc, N thừa nhận hành vi của mình là sai trái và cam kết không tái phạm hoặc có hành vi tương tự.

Phòng An ninh mạng Công an TP. Cần Thơ quyết định xử phạt vi phạm hành chính N về hành vi “Thu thập, xử lý, sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) cũng phát hiện nhiều Fanpage, hội, nhóm kín trên các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook, Telegram…) có hành vi thông báo, chia sẻ thông tin liên quan đến vị trí, khu vực tuần tra, kiểm soát tốc độ, đo nồng độ cồn, thực thi nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng và nhiều địa phương khác nói chung, thu hút số lượng thành viên rất lớn từ 500-10.000 người như: “Hội Lái Xe Lâm Đồng”, “VOV. Lâm Đồng”, “VOV Đà Lạt.”…

Cơ quan Công an khuyến cáo, nhiều người cho rằng hành vi báo “chốt” Cảnh sát giao thông thông qua các nhóm kín trên mạng xã hội là hành vi đơn giản, vô hại. Nhưng chính những nhận thức phiến diện đó đã vô tình tiếp tay gây nguy hiểm cho xã hội, khiến người lái xe chủ quan, mất ý thức trong việc chấp hành luật giao thông. Trong đó, có nhiều người sau khi sử dụng rượu, bia vẫn lái xe, vi phạm các quy định về tốc, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông…

“Hành vi báo "chốt" Cảnh sát giao thông là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Hành vi này cũng vô tình tiếp tay, tạo điều kiện cho các đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng lậu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đối phó với sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xử lý quyết liệt hơn đối với các hành vi vi phạm tương tự”, Cơ quan công an cho biết thêm.