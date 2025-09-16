Xuất khẩu cá tra trên đà phục hồi dù thị trường nhiều biến động
Chu Khôi
16/09/2025, 22:40
Theo số liệu mới nhất từ Cục Hải quan, tháng 8/2025, xuất khẩu cá tra của Việt Nam đạt 200 triệu USD, tăng 5% so với tháng 8/2024. Lũy kế 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này khẳng định ngành cá tra đang duy trì đà phục hồi vững chắc, dù từng thị trường có sự phân hóa rõ rệt…
Phân tích về thị trường xuất khẩu cá tra Việt Nam trong 8 tháng của năm
2025, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) nhận định thị
trường có sự phân hóa, nhưng nhiều điểm sáng. Trong tháng 8/2025, ghi nhận một
số chuyển động quan trọng. Trong khi Trung Quốc và Hong Kong giảm nhẹ 4%, đạt 55
triệu USD, thì nhiều thị trường khác tiếp tục khởi sắc.
CÁ FILLET ĐÔNG LẠNH VẪN
CHỦ LỰC, CHẾ BIẾN SÂU TĂNG TỐC
Xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Mỹ trong 8 tháng đạt 234 triệu USD, tăng 3,7%. Dù tốc độ tăng trưởng khiêm tốn, Mỹ vẫn là thị trường trọng yếu nhờ giá trị cao, yêu cầu khắt khe và ảnh hưởng lan tỏa toàn cầu. Việc duy trì mức tăng trưởng dương trong bối cảnh chịu thuế quan và rào cản kỹ thuật, cho thấy cá tra Việt Nam đã dần củng cố vị thế trong phân khúc trung – cao cấp. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục tiêu chuẩn hóa và xây dựng thương hiệu lâu dài.
Đối với thị trường khối CPTPP, xuất khẩu cá tra của Việt Nam đem về 242
triệu USD trong 8 tháng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Nhật Bản, Canada và
Mexico là những thị trường quan trọng, với nhu cầu đa dạng từ phi lê đông lạnh
đến sản phẩm chế biến. Hiệu ứng ưu đãi thuế từ hiệp định và xu hướng tiêu dùng
hướng đến sản phẩm tiện lợi, an toàn mở ra dư địa tăng trưởng lớn. Vì vậy, thị trường khối CPTPP được đánh giá không chỉ là điểm sáng ngắn hạn, mà còn là khu vực chiến lược dài
hạn.
Khối ASEAN ngày càng
khẳng định vai trò quan trọng trong bản đồ thị trường xuất khẩu cá tra Việt
Nam. Trong 8 tháng, Thái Lan nhập khẩu 52 triệu USD, tăng 31%; Philippines đạt 26
triệu USD, tăng 31%; trong khi Malaysia và Singapore duy trì đà tăng ổn định.
Với lợi thế gần gũi về địa lý, chi phí logistics thấp và khẩu vị tương đồng,
ASEAN đang trở thành “vành đai an toàn” giúp cá tra Việt Nam giảm phụ thuộc vào
các thị trường xa và khó tính.
Với thị trường EU, xuất
khẩu cá tra Việt Nam trong 8 tháng đem về 120 triệu USD, tăng 6%. Dù tốc độ
tăng chưa cao, song EU vẫn là thị trường giá trị, có tác động lớn đến thương hiệu.
Nhu cầu ổn định đối với phi lê cá tra tiêu chuẩn cao tại Đức, Hà Lan, Tây Ban
Nha cho thấy dư địa củng cố dài hạn. Tuy nhiên, để khai thác tốt thị trường EU,
doanh nghiệp cần đáp ứng yêu cầu về chứng nhận bền vững, truy xuất nguồn gốc và
xu hướng tiêu dùng xanh.
Trong cơ cấu sản phẩm cá tra của Việt Nam xuất khẩu trong 8 tháng của năm
2025, fillet cá tra đông lạnh (mã HS0304) tiếp tục đóng vai trò chủ lực, với
giá trị xuất khẩu hơn 1,1 tỷ USD trong 8 tháng, tăng 11% so với cùng kỳ năm
ngoái. Bên cạnh đó, các sản phẩm cá tra khô và đông lạnh khác (mã HS03, trừ
HS0304) đạt 246 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, nhóm sản phẩm chế biến sâu (mã HS16, gồm cá tra đóng hộp, cá tra hun khói, tẩm ướp, hấp chín, đông lạnh
có gia vị, các loại surimi hoặc chế phẩm thực phẩm khác từ cá tra) – dù chiếm
tỷ trọng nhỏ – lại tăng trưởng mạnh.
Tính đến hết tháng 8, giá trị xuất khẩu cá
tra mã HS16 đạt 36 triệu USD, tăng tới 32% so với cùng kỳ năm trước. Đây là minh chứng cho sự
thích ứng nhanh của doanh nghiệp trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường về
tính tiện dụng, đa dạng và gia tăng giá trị.
GIÁ CÁ TRA PHỤC HỒI NHỜ
NGUỒN CUNG HẠN CHẾ
Một điểm đáng chú ý
khác là xu hướng giá cá tra đang phục hồi. Bước sang tháng 9/2025, giá cá tra
xuất khẩu đang tăng do nguồn cá nguyên liệu hạn chế và tỷ lệ sống của cá giống
thấp. Nhiều hộ nuôi có xu hướng giữ cá chờ giá tốt hơn.
Thời tiết bất lợi với mưa lớn, biến động nhiệt độ làm tăng chi phí nuôi, càng củng
cố đà tăng giá. Trong khi đó, nguồn cung cá giống khan hiếm khiến nông dân
không vội bán cá nhỏ, kéo theo tình trạng thiếu hụt đến hết tháng 8. Với giá hiện
đã cao hơn ba năm gần đây, dự báo khi các nhà máy chế biến sử dụng hết nguồn cá
dự trữ, giá thu mua từ nông dân sẽ tiếp tục tăng.
Theo nhận định của VASEP, bước
vào giai đoạn cuối năm, ngành cá tra Việt Nam đối diện cả cơ hội lẫn thách thức.
Tại thị trường Mỹ, từ tháng 8/2025, mức thuế đối ứng với cá tra nhập khẩu từ Việt
Nam được áp ở mức 20%. Hiện người mua tại
Mỹ vẫn thận trọng, ưu tiên giải phóng hàng tồn kho, khiến nhu cầu chưa thực sự
bật mạnh. Chính sách thuế mới vì vậy vẫn còn nhiều ẩn số.
Đối với thị trường
Trung Quốc trong 4 tháng cuối năm, sức mua có dấu hiệu chậm lại, nhất là đối với
cá tra nguyên con và phi lê đông lạnh. Dù giá trung bình cải thiện nhẹ, biến động
tồn kho khiến thị trường này cần được theo dõi sát sao.
Tại thị trường EU và
CPTPP, dự báo sẽ duy trì vai trò trụ cột nhờ ưu đãi thuế quan và nhu cầu ổn định.
Giá xuất khẩu cá tra sang EU có thể đã chạm đáy vào cuối tháng 8 và sẽ phục hồi
từ tháng 9 do nguồn cung thắt chặt. Trong khi đó, thị trường ASEAN sẽ tiếp tục
là khu vực tiềm năng nhờ sức tiêu thụ đều đặn, lợi thế địa lý và chi phí
logistics thấp. Thị trường Nam Mỹ và Trung Đông được coi là hướng mở giúp giảm
phụ thuộc vào Mỹ và Trung Quốc.
Tuy nhiên, VASEP cho rằng cơ hội vẫn rộng mở nếu doanh nghiệp biết tận dụng các
hiệp định thương mại tự do với EU, CPTPP, đồng thời đẩy mạnh khai thác các thị
trường tiềm năng như ASEAN, Nam Mỹ và Trung Đông. Việc đa dạng hóa thị trường, gia
tăng chế biến sâu và củng cố thương hiệu ở các phân khúc giá trị cao được xem
là chìa khóa giúp ngành duy trì đà tăng trưởng. Nếu tận dụng tốt xu hướng giá
đang phục hồi, ngành cá tra hoàn toàn có cơ sở để đạt lợi nhuận cao hơn, hướng
tới mục tiêu xuất khẩu năm 2025 vượt 2 tỷ USD.
