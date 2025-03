Xuất khẩu hàng hoá của Nghệ An tiếp tục tăng mạnh

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2025, tại đây theo thông tin từ Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2/2025 của tỉnh này ước tăng 13,85% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 2 tháng đầu năm IIP của Nghệ An ước tăng 9,73% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp khai khoáng bằng 98,44%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,36%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí bằng 96,49%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,17%.

Luỹ kế 2 tháng đầu năm, phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Nghệ An ước có mức tăng so với cùng kỳ: sữa chua 7,67 nghìn tấn, tăng 48,01%; bia đóng lon 17,7 triệu lít, tăng 9,81%; thức ăn gia súc 32,5 nghìn tấn, tăng 13,82%; phân bón NPK 12,1 nghìn tấn, tăng 28,63%...

Tiếp đến, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2025 của Nghệ An ước đạt hơn 14.064 tỷ đồng, tăng 21,49% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 2 tháng đầu năm của tỉnh này ước đạt hơn 29.200 tỷ đồng, tăng 52,23%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, luỹ kế 2 tháng đầu năm, một số sản phẩm công nghiệp của tỉnh này giảm so với cùng kỳ như: bia đóng chai 4,17 triệu lít, giảm 25,33%; đường 56,9 nghìn tấn, giảm 6,59%; bê tông tươi 48,4 nghìn m3, giảm 19,69%... Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 2 của Nghệ An mặc dù tăng hơn so với cùng kỳ năm 2024 nhưng giảm 7,67% so với tháng 1/2025, trong 12 nhóm hàng hoá chỉ có 3 nhóm tăng, 9 nhóm còn lại giảm từ 3-11%…

Đối với kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 2/2025 của Nghệ An ước đạt 273,6 triệu USD, tăng 56,43% so với cùng kỳ. Luỹ kế 2 tháng ước đạt 540,92 triệu USD, tăng 29,05%. Một số mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh như: Thiết bị, linh kiện điện tử tăng 31,5%; Hàng dệt may tăng 12,8%; Giày dép các loại tăng 92,7%, Viên nén gỗ tăng 27,8%; Dây điện và cáp điện tăng 14,9%...

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh này 2 tháng đầu năm ước thực hiện 4.814 tỷ đồng, đạt 27,2% dự toán, bằng 106,6% cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 4.608 tỷ đồng, đạt 28,8% dự toán và bằng 109,5% cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 192 tỷ đồng đạt 11,8% dự toán, bằng 63,5% cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương 2 tháng của Nghệ An ước thực hiện 8.714 tỷ đồng, đạt 20,8% dự toán.

Trong tháng 2/2025, tỉnh Nghệ An đã cấp mới cho 2 dự án với tổng vốn đầu tư 162,7 tỷ đồng; điều chỉnh 7 lượt dự án, trong đó có 2 lượt điều chỉnh vốn, tổng vốn điều chỉnh tăng 45,4 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh là 208,1 tỷ đồng.

Lũy kế trong 2 năm 2025, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án với tổng mức đầu tư 691,3 tỷ đồng; điều chỉnh 24 lượt dự án. Trong đó điều chỉnh vốn cho 7 lượt dự án với tổng mức đầu tư tăng 3.178,8 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 3.870,1 tỷ đồng.