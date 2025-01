Xuất khẩu tiêu tiếp tục được giá cao trong năm 2025

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), tháng 12/2024, Việt Nam xuất khẩu được 15.265 tấn hồ tiêu, đem về 100,6 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng 12/2024 đạt 6.476 USD/tấn, tiêu trắng đạt 8.198 USD/tấn, giảm 0,6% đối với tiêu đen và 1,1% đối với tiêu trắng so với tháng 11/2024.

Tính chung cả năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 250.600 tấn hồ tiêu các loại, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,32 tỷ USD – đây là mốc kim ngạch cao kỷ lục từ trước tới nay.

HOA KỲ LÀ THỊ TRƯỜNG LỚN NHẤT

So với năm 2023, lượng tiêu xuất khẩu năm 2024 giảm 5,1%; tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu lại tăng đến 45,4%. Về chủng loại tiêu xuất khẩu trong năm 2024, tiêu đen đạt 220.269 tấn và 1,18 tỷ USD; tiêu trắng đạt 30.331 tấn và 200,6 triệu USD.

Về thị trường, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2024 với 72.311 tấn, chiếm 28,9% và tăng 33,2% so với năm 2023. Đây cũng là lượng xuất khẩu kỷ lục cao nhất từ trước tới nay, tăng 21,0% so với năm kỷ lục trước đó là 2021 đạt 59.778 tấn. Tiếp theo là các thị trường: UAE 16.391 tấn, tăng 35,1% chiếm 6,5%; Đức 14.580 tấn, tăng 58,2% chiếm 5,8%, Hà Lan 10.745 tấn, tăng 35,2% chiếm 4,3%; Ấn Độ 10.617 tấn, giảm 17,1%, chiếm 4,2%. Nhập khẩu của Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 6 đạt 10.549 tấn, giảm 82,4% và chiếm 4,2% thị phần.

"Giá tiêu xuất khẩu đã đạt đến mức cao kỷ lục từ trước tới nay, với giá xuất khẩu bình quân trong năm 2024 đạt 5.280 USD/tấn; trong đó tiêu đen đạt 5.154 USD/tấn, tăng 49,7% và tiêu trắng đạt 6.884 USD/tấn, tăng 38,9% so với năm 2023". Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam.

Riêng các thị trường nhập khẩu tiêu trắng hàng đầu bao gồm: Hoa Kỳ 4.121 tấn, Đức 4.013 tấn, Hà Lan 3.462 tấn, Thái Lan 2.827 tấn và Trung Quốc 1.982 tấn.

Theo thống kê của VPSA, cả nước hiện có khoảng 200 doanh nghiệp chế biến, kinh doanh hồ tiêu, trong đó có 15 doanh nghiệp hàng đầu, chiếm 70% lượng xuất khẩu cả nước. Toàn ngành hàng có 14 nhà máy chế biến sâu. Đặc biệt, có 5 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, chiếm gần 30% thị phần xuất khẩu. Công nghệ chế biến hồ tiêu Việt Nam đã tiếp cận được các tiêu chuẩn của thị trường thế giới nói chung. Các doanh nghiệp có nhà máy chế biến công nghệ cao theo tiêu chuẩn ASTA, ESA, JSSA đã tạo ra sản phẩm đa dạng: Tiêu đen, trắng nguyên hạt, tiêu nghiền bột, đóng gói nhỏ.

Olam Việt Nam là doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất trong năm 2024 đạt 27.800 tấn, chiếm 11,1% và so với năm 2023 xuất khẩu tăng 36,9%. Tiếp theo là các doanh nghiệp: Phúc Sinh 22.293 tấn, chiếm 8,9% tăng 41,1%; Nedspice Việt Nam 20.420 tấn, chiếm 8,1% tăng 6,4%; Haprosimex JSC 17.899 tấn, chiếm 7,1% tăng 63,8%; Trân Châu 16.210 tấn, chiếm 6,5% giảm 2,0% so với năm 2023.

Ngoài ra, cũng có một số doanh nghiệp khác có lượng xuất khẩu tăng đột biến như Simexco Đăk Lăk: 13.352 tấn, tăng 150,3%; Liên Thành 12.224 tấn, tăng 32,4%; Intimex Group 5.171 tấn, tăng 42,8%; Sinh Lộc Phát 4.119 tấn, tăng 50,7%; Hanfimex 3.426 tấn, tăng 68,2%. Các doanh nghiệp xuất khẩu tiêu trắng hàng đầu bao gồm: Nedspice Việt Nam 5.307 tấn, Olam Việt Nam 4.635 tấn, Phúc Sinh 2.400 tấn, Liên Thành 1.827 tấn và Trân Châu 1.266 tấn.

ĐẦU NĂM 2025: GIÁ TIÊU VẪN ĐỨNG Ở MỨC CAO

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 14/1, cho thấy giá tiêu trên thế giới vẫn ổn định ở mức cao.

Cụ thể, Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng 0.10% so với ngày 13/1/2025, đạt 7.162 USD/tấn vào ngày 15/1. Trong khi giá tiêu trắng Muntok tăng nhẹ, đạt 9.257 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang so với những ngày hôm trước, hiện ở mức 6.350 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định ở mức 8.700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang so với hôm qua đạt 11.100 USD/tấn.

Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam đi ngang trong những ngày giữa tháng 1/2025, hiện giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.350 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.650 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam vẫn ổn định ở mức cao, đạt 9.550 USD/tấn.

"Những tín hiệu ban đầu cho vụ mùa năm 2025 tại Việt Nam cho thấy rất tích cực, với tiềm năng hồ tiêu đạt năng suất cao nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Qua đó, kỳ vọng vừa được mùa, vừa được giá". Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam.

Như vậy, so với cuối tháng 12/2024, hiện tại giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam đã tăng tới 1.300 USD/tấn, tức là tăng 16%; trong khi giá tiêu đen chỉ tăng 174 USD/tấn, tương đương tăng 2,7%. So với giữa năm 2024, hiện tại giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tăng tới 2.660 USD/tấn, tương đương với tăng 38%; trong khi đó giá tiêu đen tăng thêm 1.490 USD/tấn, tương đương với tăng 29%.

Trong nước, theo các hệ thống khảo sát giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của Bộ Công Thương, giá tiêu ngày 15/1/2025 tại một số vùng trồng trọng điểm đồng loạt giảm nhẹ so với ngày 14/1/2025. Hiện mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 145.000 đồng/kg đến 147.000 đồng/kg. Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk và Giai Lai ngày 15/1/2025 đều ở mức 145.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với ngày 14/1. Giá tiêu tại Gia Lai ngày 15/1 ở mức 146.000 đồng/kg, giảm 1.200 đồng so với ngày 14/1.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay (ngày 15/1/2025) ở Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 147.000 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm trước, trong khi tại Đồng Nai và Bình Phước giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước, hiện ở mức 146.000/kg.

Như vậy, giá tiêu nội địa người dân bán ra tại các vườn trồng tiêu vẫn đang ở mức rất cao, ngang bằng với giá tiêu trong nước ngày 27/12/2024 ở mức 145.000 - 146.000 đồng/kg. So với mức gia tiêu nội địa vào cuối tháng 12/2023 chỉ ở mức 82-83 nghìn đồng/kg, thì hiện tại giá tiêu trong nước đã tăng tới 75%, tương đương với mức tăng 62-63 nghìn đồng/kg,

Theo VPSA, với giá hồ tiêu cao hiện nay, sẽ sẽ khuyến khích nông dân tăng cường nỗ lực canh tác, giúp nâng cao năng suất trên mỗi ha trong những năm tới. Tuy nhiên, các khu vực trồng mới sẽ cần thời gian để cho ra sản phẩm, do đó các quốc gia sản xuất như Việt Nam khó có thể phục hồi đáng kể trong thời gian ngắn. Dù vậy, những tín hiệu ban đầu cho vụ mùa năm 2025 tại Việt Nam khá tích cực, với tiềm năng đạt năng suất cao nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Qua đó, kỳ vọng vừa được mùa, vừa được giá.

Hướng tới năm 2025, VPSA cho hay ngành hạt tiêu và gia vị sẽ tập trung hỗ trợ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn thực phẩm. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế của hạt tiêu Việt Nam trên thị trường thế giới.

VPSA khuyến khích nông dân và doanh nghiệp ngành hàng tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm từ khâu trồng, các doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, chế biến sạch, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường nhằm thâm nhập sâu vào chuỗi cung ứng hạt tiêu toàn cầu.