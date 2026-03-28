“Xương sống” hạt nhân Bulgaria trước nguy cơ sụp đổ, chính phủ phải nới lỏng trừng phạt với Nga

Trọng Thoan

28/03/2026, 10:38

Việc cho phép nhập khẩu linh kiện từ Nga cho Nhà máy điện hạt nhân Kozloduy cho thấy áp lực an ninh năng lượng đang buộc Bulgaria phải điều chỉnh chính sách, trong bối cảnh chưa có giải pháp thay thế khả thi cho hệ thống công nghệ hiện hữu...

Nhà máy điện hạt nhân hiện đại. Ảnh: PRAVDA.RU/Viktor Dementyev.

Một diễn biến đáng chú ý đang diễn ra trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân châu Âu khi Bulgaria bất ngờ điều chỉnh cách tiếp cận đối với các lệnh trừng phạt, cho phép nhập khẩu một số linh kiện từ Nga nhằm đảm bảo vận hành hệ thống điện quốc gia.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Nhà máy điện hạt nhân Kozloduy Nuclear Power Plant - nguồn cung cấp hơn một phần ba sản lượng điện của Bulgaria - đối mặt với nguy cơ gián đoạn hoạt động nếu thiếu phụ tùng thay thế thiết yếu. Nếu không có các linh kiện từ Nga, cơ sở này có thể trở thành một “di sản công nghiệp” hơn là một nguồn cung năng lượng vận hành hiệu quả.

Chính phủ Bulgaria đã chính thức loại trừ các linh kiện kỹ thuật quan trọng khỏi phạm vi áp dụng lệnh trừng phạt. Động thái này phản ánh thực tế rằng các cảnh báo về nguy cơ mất điện trên diện rộng đã vượt qua các cân nhắc mang tính chính trị.

LOGIC NĂNG LƯỢNG BUỘC SOFIA ĐIỀU CHỈNH

Nhà máy điện hạt nhân Kozloduy không chỉ là một cơ sở sản xuất điện mà còn được xem là “xương sống” của nền kinh tế Bulgaria. Với tỷ trọng hơn 33% sản lượng điện quốc gia, đây là nguồn tải nền có vai trò then chốt đối với ổn định hệ thống.

Theo giới chuyên gia, việc thay thế linh kiện Nga bằng các nguồn cung khác là thách thức rất lớn về mặt kỹ thuật. Các tổ máy được thiết kế theo công nghệ Liên Xô/Nga đòi hỏi những vật liệu và giải pháp kỹ thuật đặc thù. Việc sử dụng linh kiện từ hệ tiêu chuẩn khác có thể khả thi về lý thuyết, nhưng khó đảm bảo vận hành ổn định trong thực tế.

Đài Phát thanh Quốc gia Bulgaria thừa nhận hiện chưa có giải pháp thay thế tương đương cho các thành phần quan trọng phục vụ bảo trì. Điều này đồng nghĩa với việc các quyết định chính sách phải điều chỉnh theo yêu cầu vận hành thực tế.

Một số chuyên gia kinh tế cho rằng không thể tách rời chuỗi cung ứng khỏi nền tảng công nghệ đã được thiết lập trong nhiều thập kỷ, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng thiết yếu như năng lượng.

Trong bối cảnh châu Âu tìm cách giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, trường hợp của Bulgaria cho thấy những giới hạn của quá trình này, nhất là khi thiếu các chuỗi cung ứng thay thế ổn định.

AN TOÀN KỸ THUẬT TRỞ THÀNH ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU

Trong thông cáo chính thức, Chính phủ Bulgaria nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là “đảm bảo mức độ an toàn kỹ thuật và hạt nhân cao nhất”. Đây được xem là yếu tố mang tính quyết định trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, nơi mọi sai lệch kỹ thuật đều có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Giới phân tích cho rằng các lò phản ứng hạt nhân không phải là môi trường phù hợp để thử nghiệm các giải pháp thay thế chưa được kiểm chứng. Do đó, việc tiếp tục sử dụng linh kiện chính hãng hoặc tương thích cao là điều kiện cần thiết để đảm bảo vận hành an toàn.

Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cung cấp phụ tùng đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định của hệ thống điện. Trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động và rủi ro địa chính trị gia tăng, việc duy trì nguồn điện ổn định là yếu tố then chốt để bảo vệ hoạt động sản xuất công nghiệp.

Theo số liệu hiện có, Nhà máy điện hạt nhân Kozloduy duy trì vai trò nguồn tải nền của hệ thống điện Bulgaria. Công nghệ vận hành có nguồn gốc từ các thiết kế Liên Xô trước đây, khiến việc bảo trì phụ thuộc vào chuỗi cung ứng chuyên biệt.

CHÍNH SÁCH TRỪNG PHẠT ĐỐI MẶT SỨC ÉP THỰC TIỄN

Động thái của Bulgaria được xem là phản ánh xu hướng điều chỉnh linh hoạt trong chính sách trừng phạt của châu Âu, đặc biệt đối với các lĩnh vực thiết yếu liên quan đến an ninh năng lượng.

Khung pháp lý của EU hiện vẫn cho phép ngoại lệ đối với các hàng hóa có ý nghĩa quan trọng đối với an toàn và đời sống dân sinh, trong đó năng lượng hạt nhân là một trong những lĩnh vực được ưu tiên.

Liên quan đến khả năng thay thế nguồn cung từ Nga, các chuyên gia cho rằng những doanh nghiệp phương Tây như Westinghouse Electric Company hiện chưa thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của các lò phản ứng thế hệ cũ nếu không tiến hành nâng cấp quy mô lớn, tốn kém và kéo dài.

Do đó, việc nới lỏng một phần các hạn chế nhập khẩu được đánh giá là giải pháp mang tính thực dụng. Chính sách này nhiều khả năng sẽ được duy trì trong suốt vòng đời vận hành còn lại của nhà máy, trừ khi Bulgaria thực hiện những thay đổi căn bản trong cấu trúc hệ thống năng lượng.

Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu biến động và các điểm nóng địa chính trị gia tăng, trường hợp của Bulgaria cho thấy bài toán an ninh năng lượng tiếp tục đặt ra những thách thức lớn, buộc các quốc gia phải cân bằng giữa mục tiêu chính sách và yêu cầu vận hành thực tế.

Tăng cường công tác truyền thông về biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển

Tăng cường công tác truyền thông về biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển

Ngày 27/3/2026, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có buổi làm việc với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy nhằm tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về biển và hải đảo...

Công cụ chuẩn hóa cho công trình xanh Việt Nam

Công cụ chuẩn hóa cho công trình xanh Việt Nam

Phát thải tòa nhà chiếm khoảng 37% lượng phát thải toàn cầu, do đó, giảm phát thải trong lĩnh vực xây dựng và vận hành công trình thông qua công trình xanh, vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng là yếu tố quan trọng đóng góp vào mục tiêu NetZero của Việt Nam vào năm 2050...

Tham gia CORSIA, ngành hàng không hướng tới giảm phát thải

Tham gia CORSIA, ngành hàng không hướng tới giảm phát thải

Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực hàng không, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi giao thông điện tại các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh. Việc tham gia cơ chế CORSIA của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) cùng với phát triển hệ sinh thái xe điện được xem là bước đi quan trọng, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh và bền vững.

Gói chi tiêu khí hậu 8 tỷ Euro và ngã rẽ của danh tiếng "xanh" nước Đức

Gói chi tiêu khí hậu 8 tỷ Euro và ngã rẽ của danh tiếng “xanh” nước Đức

Chương trình chi tiêu khí hậu mới trị giá 8 tỷ Euro của Đức tập trung vào điện gió và phương tiện điện được kỳ vọng tạo cú hích cho chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng các biện pháp này chưa đủ mạnh để giúp nước này đạt mục tiêu phát thải đã đề ra...

Hà Nội ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường

Hà Nội ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường

Theo quyết định từ nay đến hết ngày 31/12/2028, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND cấp xã cấp giấy phép môi trường; Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; Cấp lại giấy phép môi trường; Cấp giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư của UBND cấp xã…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Kết nối doanh nghiệp Việt với "nhà thuốc của thế giới"

Doanh nghiệp

Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

Xây dựng hệ thống pháp luật, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng "hai con số"

Bridge Data Centres rót tới 5 tỷ SGD phát triển hạ tầng AI tại Singapore

Nga cấm xuất khẩu xăng từ 1/4 để ổn định thị trường nội địa

Ngoại trưởng Mỹ: Chiến sự Iran có thể kéo dài thêm 2-4 tuần

Đồng baht Thái Lan lao dốc khi giá xăng dầu tăng cao

