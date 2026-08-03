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Zalo và Google ra mắt Trung tâm an toàn số, ứng dụng AI chống lừa đảo trực tuyến

N Như Quỳnh

Một trong những tính năng đặc biệt là Xác thực ứng dụng Chính phủ, giúp người dùng nhận biết các ứng dụng giả mạo cơ quan nhà nước – một hình thức lừa đảo đang gia tăng tại khu vực Đông Nam Á...

Zalo và Google hợp tác ra mắt Trung tâm an toàn số bảo vệ người dùng Việt. Ảnh: Google Việt Nam
Zalo và Google hợp tác ra mắt Trung tâm an toàn số bảo vệ người dùng Việt. Ảnh: Google Việt Nam

Hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam 6/8, Zalo và Google vừa công bố chiến dịch "Chung tay phòng, chống lừa đảo trực tuyến", đồng thời ra mắt Trung tâm An toàn số – nền tảng cung cấp kiến thức, công cụ và hướng dẫn nhận diện các hình thức lừa đảo phổ biến dành cho người dùng Internet tại Việt Nam.

Trung tâm An toàn số hướng tới hơn 80 triệu người dùng Zalo, đóng vai trò như một "cẩm nang" trực tuyến về an toàn số với nội dung được thiết kế trực quan, dễ tiếp cận. Cụ thể, người dùng có thể tìm hiểu các kịch bản lừa đảo phổ biến như mạo danh cơ quan nhà nước, lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình cảm hay phát tán mã độc thông qua đường link và tệp tin giả mạo, đồng thời được hướng dẫn cách nhận diện và xử lý trong từng tình huống.

Ngoài ra, nền tảng còn khuyến nghị ba nguyên tắc bảo vệ cơ bản gồm: không chia sẻ thông tin cá nhân cho người lạ, thận trọng khi chuyển tiền trên các nền tảng chưa được xác thực và luôn kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức hoặc gọi video trực tiếp với người thân khi cần xác minh.

Google khuyến nghị khuyến nghị ba nguyên tắc bảo vệ cơ bản khi sử dụng Zalo. Ảnh: Google Việt Nam
Google khuyến nghị khuyến nghị ba nguyên tắc bảo vệ cơ bản khi sử dụng Zalo. Ảnh: Google Việt Nam

Bên cạnh việc nâng cao nhận thức, chương trình còn giới thiệu loạt giải pháp bảo mật được tích hợp ngay trên các nền tảng mà người dùng sử dụng hằng ngày. Google mang đến các công cụ phát hiện lừa đảo theo thời gian thực trên ứng dụng Điện thoại và Tin nhắn, công nghệ nhận diện rủi ro bằng Circle to Search, cùng các lớp bảo vệ như Safe Browsing và Google Play Protect nhằm phát hiện liên kết hoặc ứng dụng độc hại, kể cả các loại mã độc có khả năng "ẩn mình" sau khi cài đặt.

Một điểm mới khác là tính năng Xác thực ứng dụng Chính phủ, được Google phát triển nhằm giúp người dùng nhận biết các ứng dụng giả mạo cơ quan nhà nước – hình thức lừa đảo đang gia tăng tại khu vực Đông Nam Á. Hệ thống bảo vệ Gmail cũng được bổ sung hướng dẫn quản lý mật khẩu và quy trình thu hồi quyền truy cập trong trường hợp khẩn cấp.

Ở phía Zalo, các giải pháp bảo mật được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng nhắn tin, bao gồm tính năng Báo xấu/Lừa đảo, xác thực hai lớp (2FA) và các tùy chọn kiểm soát quyền riêng tư, cho phép người dùng quản lý việc tìm kiếm tài khoản, nhắn tin và chia sẻ thông tin cá nhân.

Theo ông Keane Nguyễn, Giám đốc Quan hệ Đối tác Chiến lược Google Việt Nam, việc xây dựng một hệ sinh thái số an toàn không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà cần đưa các giải pháp bảo mật vào chính những tương tác hằng ngày của người dùng.

Sự kết hợp giữa các công nghệ bảo mật ứng dụng AI của Google với nền tảng có độ phủ lớn như Zalo được kỳ vọng sẽ giúp hàng chục triệu người dùng Việt Nam chủ động hơn trong việc tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

Đại diện Zalo, bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Chuyển đổi số, cho rằng bên cạnh việc đầu tư vào các công nghệ bảo mật, việc nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ của người dùng cũng là yếu tố quyết định để giảm thiểu rủi ro lừa đảo trực tuyến. Theo bà, an toàn trên không gian mạng cần sự tham gia của toàn bộ hệ sinh thái, từ nền tảng công nghệ đến chính mỗi người dùng.

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