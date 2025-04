10 điểm đến du khách Việt quan tâm nhất dịp 30/4 đều thuộc châu Á

Theo các doanh nghiệp lữ hành, dự kiến, giá tour du lịch năm nay sẽ tăng khoảng 10% do chi phí dịch vụ điểm đến và giá vé máy bay điều chỉnh tăng. Giá vé máy bay tăng cao cũng khiến nhiều du khách Việt chuyển hướng sang du lịch tự túc, lựa chọn các điểm đến trong nước hoặc các tour du lịch nước ngoài cự ly gần để tiết kiệm chi phí.

Với 41% du khách Việt chia sẻ rằng họ có kế hoạch đi du lịch trong các kỳ nghỉ lễ năm nay, Booking.com mới đây đã công bố danh sách những điểm đến được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong khoảng thời gian từ ngày 30/4 đến 4/5/2025. Từ những bãi biển thanh bình phù hợp cho việc nghỉ dưỡng đến các thành phố giàu bản sắc văn hóa, du khách Việt những thay đổi trong xu hướng dịch chuyển.

DU LỊCH QUỐC TẾ: CÁC ĐIỂM ĐẾN LÂN CẬN

Sự đa dạng trong văn hóa và cảnh sắc thiên nhiên khác biệt của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với du khách Việt. Tất cả 10 thành phố quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất đều ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy các điểm đến gần Việt Nam vẫn có độ phủ sóng rất tốt.

Bangkok (Thái Lan), Seoul (Hàn Quốc) và Tokyo (Nhật Bản) là ba cái tên dẫn đầu danh sách các điểm đến cho kỳ nghỉ dài này. Đáng chú ý, Thượng Hải lần đầu tiên góp mặt trong top 10, chứng minh cho sự quan tâm ngày càng tăng đối với các điểm đến giàu văn hóa và có thể dễ dàng di chuyển trong khu vực.

Top 10 điểm đến quốc tế được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong kỳ nghỉ 30/4 - 4/5/2025 là: Bangkok, Seoul, Tokyo, Singapore, Kuala Lumpur, Taipei, Hong Kong, Osaka, Shanghai Sydney.

Theo Xu hướng Du lịch 2025 của Booking.com, 42% du khách Việt Nam nói rằng họ dự định sẽ du lịch một mình ra nước ngoài trong năm nay. Xu hướng này được phản ánh qua mức tăng trưởng (so với cùng kỳ năm ngoái) trong lượt tìm kiếm của nhóm du khách thích đi du lịch một mình trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 này. Bangkok đứng đầu danh sách những điểm đến được săn đón nhất, tiếp theo là Tokyo và Seoul.

Với nhóm khách du lịch cặp đôi, các điểm đến gần, phù hợp để trải nghiệm cùng nhau được quan tâm. Bangkok, Seoul, Tokyo, Singapore và Kuala Lumpur dẫn đầu trong danh sách ưu tiên của các cặp đôi. Những thành phố này đều nổi tiếng với bầu không khí lãng mạn, các trung tâm mua sắm sôi động và nền ẩm thực đặc sắc – hoàn hảo để các cặp đôi có kỷ niệm cùng nhau trong một chuyến đi nghỉ lễ.

Trong khi đó, các gia đình ưu tiên tiện nghi và các hoạt động giải trí cân bằng được niềm vui cho cả trẻ em và người lớn. Bangkok, Tokyo và Singapore là những lựa chọn hàng đầu cho các gia đình trong kỳ nghỉ dài này.

Về phía các doanh nghiệp lữ hành, khảo sát chung cho thấy ngay từ cuối tháng 3, nhiều tour xuất ngoại đã được bán hết. Ông Bùi Thanh Tú, giám đốc marketing BestPrice, cho biết trong kỳ nghỉ này lượng khách đăng ký tour quốc tế tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay kéo dài 5 ngày, thuận lợi cho các tour dài ngày. Tiếp đó là yếu tố giá cả, một số điểm đến quốc tế trong năm nay có giá tour dịp lễ khá mềm, không chênh lệch nhiều so với tour trong nước.

Thay vì chỉ tập trung các tour đi Trung Quốc như mùa hè năm ngoái, dịp lễ năm nay các điểm đến được khách Việt yêu thích cũng đa dạng hơn. Các tour đến Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản đang có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào lợi thế đường bay thuận tiện, chính sách visa linh hoạt và sự đa dạng trong trải nghiệm.

Lữ hành Vietluxtour đã phải tăng cường thêm vé cho các tuyến Thái Lan và Đài Loan để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Nhờ hoạt động quảng bá sớm, nhiều khách hàng đã chủ động đặt hẹn đến Vietluxtour để "săn" các tour giá tốt, với mức giảm tối đa từ 2 - 3 triệu đồng/khách tùy tuyến. Các chương trình ưu đãi áp dụng mạnh cho nhóm tour lễ 30/4, tạo đòn bẩy kích cầu trước kỳ nghỉ dài ngày.

DU LỊCH NỘI ĐỊA: NGHỈ DƯỠNG VEN BIỂN

Theo dữ liệu từ Báo cáo Xu hướng Du lịch năm 2025 của Booking.com, 65% du khách Việt ưu tiên những nơi có thời tiết đẹp khi lên kế hoạch du lịch. Con số này phần nào lý giải sức hút của Đà Nẵng và Đà Lạt, vốn nổi tiếng với khí hậu dễ chịu. Các điểm đến ven biển như Đà Nẵng, Vũng Tàu và Nha Trang cũng tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho những du khách tìm kiếm một kỳ nghỉ thư giãn bên các bãi biển.

Theo đó, top 10 điểm đến trong nước được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong kỳ nghỉ 30/4 - 4/5/2025 lần lượt là: Đà Nẵng, Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang, TP.HCM, Huế, Phú Quốc, Hạ Long, Hà Nội, Hội An.

Cụ thể hơn, những du khách Việt Nam lựa chọn du lịch một mình trong dịp này có xu hướng ưu tiên các thành phố quen thuộc, thuận tiện và dễ di chuyển. Đà Nẵng dẫn đầu danh sách, theo sau là TP.HCM, Hà Nội, Nha Trang và Đà Lạt.

Trong khi đó, những điểm đến lãng mạn như Đà Lạt, Đà Nẵng và Vũng Tàu thu hút nhiều cặp đôi. Còn vvới những du khách đang lên kế hoạch cho các chuyến đi cùng gia đình, những điểm đến như Đà Nẵng, Đà Lạt và Nha Trang phổ biến hơn cả nhờ kết hợp được sự thuận tiện, nghỉ dưỡng và nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cho nhiều độ tuổi.

Ông Varun Grover, Giám đốc Quốc gia của Booking.com tại Việt Nam nhận định: “Du khách Việt Nam ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm du lịch đa dạng hơn. Dù là những chuyến đi một mình đến các thành phố quốc tế sôi động, những kỳ nghỉ lãng mạn mà chẳng mất nhiều thời gian di chuyển, hay những chuyến đi gia đình nhiều tiện nghi, chúng tôi nhận thấy xu hướng dịch chuyển đáng quan tâm đến việc du lịch có trách nhiệm – khi du khách ưu tiên kết nối sâu sắc với văn hóa, thiên nhiên và cộng đồng tại địa phương”.

Tại Ngày hội Du lịch TP.HCM vừa qua, một số công ty du lịch đã giới thiệu bộ tour du lịch xanh dành cho khách hàng doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp còn đề xuất kết hợp hình thức tour lễ 30/4 với du lịch từ thiện, du lịch trách nhiệm với môi trường, du lịch Net Zero… nhằm nâng cao nhận thức về phát triển bền vững. Đơn cử, Vietluxtour cho biết đã có khoảng 35% khách hàng doanh nghiệp quan tâm và tìm hiểu sâu về dịch vụ này.

Theo các công ty du lịch, bên cạnh các tour trọn gói, các tour option (thiết kế theo nhu cầu riêng) và tour Free & Easy (F&E) cũng thu hút sự chú ý của đông đảo du khách. Các tuyến F&E được quan tâm nhiều là Phú Quốc, Phú Yên, Đà Nẵng, Thái Lan, Singapore… Nhiều đơn vị lữ hành cũng đã thiết kế riêng các gói tour lễ 30/4 dạng F&E, vừa tiết kiệm chi phí vừa linh hoạt trải nghiệm, đáp ứng xu hướng mới của giới trẻ.