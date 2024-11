10 tháng, Hải Phòng thu ngân sách hơn 96.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tháng 10 và 10 tháng năm 2024 tiếp tục tăng trưởng ổn định và phát triển.

Một số chỉ tiêu kinh tế tiếp tục có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tình hình chính trị, xã hội được ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; khu vực biên giới, biển đảo được giữ vững.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố Hải Phòng tăng trên 14% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu ngân sách đạt gần 96.200 tỷ đồng, tăng trên 29% so với cùng kỳ năm 2023, bằng trên 90% dự toán HĐND thành phố giao.

Trong đó, thu nội địa đạt gần 41.500 tỷ đồng (tăng 59%), thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 53.600 tỷ đồng (tăng 14%) so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt trên 145 triệu tấn, tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2023, bằng 76% kế hoạch năm.

Về thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài, trong 10 tháng năm 2024, thành phố Hải Phòng đã thu hút được 1,8 tỷ USD, giảm gần 41% so với cùng kỳ năm trước, bằng trên 94% kế hoạch năm.

Đối với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tính đến ngày 20/10/2024, thành phố đã giải ngân được 9.447,348 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (17.019,2 tỷ đồng), bằng 47,3% kế hoạch thành phố giao (19.972,7 tỷ đồng).

Theo thống kê của Sở Du lịch Hải Phòng, 10 tháng năm 2024, thành phố ước đón và phục vụ trên 7,8 triệu lượt khách (tăng 14,1% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế là khoảng 832 nghìn lượt. Doanh thu du lịch 10 tháng năm 2024 ước đạt trên 9.400 tỷ đồng.

Báo cáo của Sở Công thương Hải Phòng cho thấy thị trường hàng hóa trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm 2024 diễn biến ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào, đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng của nhân dân.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng năm 2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ước đạt 185.559,8 tỷ đồng, tăng 13,45% so với cùng kỳ, đạt 83,4% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 154.280,7 tỷ đồng, tăng 14,05% so với cùng kỳ; doanh thu khách sạn nhà hàng ước đạt 21.877,1 tỷ đồng, tăng 13,14% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 254,0 tỷ đồng, tăng 10,43% so với cùng kỳ; dịch vụ khác ước đạt 9.147,9 tỷ đồng, tăng 4,89% so với cùng kỳ.

Dự kiến, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2024 vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2024 ước đạt 222.550 tỷ đồng).

Về công tác bình ổn thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hải Phòng, ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng, cho biết thời gian qua, Sở Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, các Sở, ngành, địa phương chủ động nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; thường xuyên theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa để chủ động có phương án hoặc đề xuất các cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường...

Thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố, 9 tháng vừa qua, Sở Công Thương Hải Phòng đã phối hợp với Cảnh sát biển Vùng 1 kiểm tra và phát hiện, xử lý 4 vụ vận chuyển cát trái phép (khối lượng 3.280 m3); bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép hơn 30.000 lít dầu tại các vùng biển trên địa phận Hải Phòng.

Sở Công Thương Hải Phòng đã tiến hành 20 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực: rượu, điện, mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài, hoạt động kinh doanh siêu thị, thương mại điện tử… Qua đó, phát hiện 40 đơn vị vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh; xử phạt vi phạm hành chính hơn 1 tỷ đồng.

Những kết quả của hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn Hải Phòng 9 tháng đầu năm 2024 đã góp phần giúp tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục ổn định và phát triển.