Quận Hải An - “cứ điểm” mới của nhà đầu tư bất động sản tại Hải Phòng

HẢI PHÒNG LÀ ĐIỂM ĐẾN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Giữ vai trò là thành phố cảng quan trọng nhất khu vực phía Bắc, Hải Phòng không chỉ là trung tâm kinh tế và giao thương quốc tế mà còn có sức hút lớn trên thị trường bất động sản. Với lợi thế vượt trội về hạ tầng giao thông hiện đại, tiềm năng kinh tế dồi dào cùng vị trí chiến lược, Hải Phòng đang trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư bất động sản. Thành phố không chỉ nổi bật với hệ thống giao thông kết nối linh hoạt, từ cảng biển quốc tế, đường cao tốc đến sân bay hiện đại, mà còn sở hữu nhiều khu công nghiệp (KCN) và đô thị mới đang phát triển mạnh mẽ.

Hải Phòng sở hữu nhiều khu công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ. Ảnh - Khu công nghiệp Nam Đình Vũ.

Theo quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hải Phòng được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế, trọng tâm là dịch vụ cảng biển, logistics và du lịch biển. Là trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong tương lai phát triển của Hải Phòng là dự báo dân số đến năm 2030 sẽ đạt từ 2,8 - 3 triệu người, trong đó dân số đô thị dao động từ 2 đến 2,2 triệu người, với tỷ lệ đô thị hóa ấn tượng từ 74% - 76%. Khi nhìn xa hơn, vào năm 2040, dự báo dân số sẽ tăng vọt lên từ 3,7 - 3,9 triệu người, với dân số đô thị từ 3,2 - 4 triệu người và tỷ lệ đô thị hóa có thể đạt từ 80% - 86%.

Những con số này không chỉ đơn thuần là dữ liệu thống kê, mà chúng còn vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về sự phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng. Đồng thời, hé lộ tiềm năng to lớn cho thị trường bất động sản nhà ở tại Thành phố Cảng. Với sự gia tăng dân số và đô thị hóa, nhu cầu về nhà ở sẽ ngày càng bùng nổ, tạo ra cơ hội vàng cho các nhà đầu tư bất động sản.

Theo ông Nguyễn Quang Văn, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Hải Phòng, Hải Phòng có nhiều lợi thế như quỹ đất rộng và nguồn lao động nhập cư dồi dào tại các khu công nghiệp; mặt bằng giá bất động sản hiện còn thấp và tăng chậm. Bên cạnh đó, những điều chỉnh quy hoạch Hải Phòng đang làm tăng tính hấp dẫn của thị trường bất động sản nơi đây. Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ đầu tư công chắc chắn có tác động tích cực đến thị trường bất động sản.

Bất động sản công nghiệp Hải Phòng đã lọt vào “mắt xanh” của nhiều nhà đầu tư nước ngoài, giúp việc thu hút FDI vào Hải Phòng luôn đạt cao trong nhiều năm qua. Trong tương lai gần, Hải Phòng chắc chắn sẽ là thị trường bất động sản sôi động, hấp dẫn giới đầu tư từ khắp cả nước.

CỨ ĐIỂM MỚI - QUẬN HẢI AN

Với quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, quận Hải An đã được định vị là trung tâm thương mại, tài chính quốc tế tầm cỡ khu vực. Đây là tiền đề để thu hút dòng tiền đầu tư vào thị trường bất động sản nơi đây.

Quận Hải An là địa bàn thuộc một trong 3 trung tâm đô thị mới của Hải Phòng (gồm Trung tâm đô thị lịch sử và đô thị hành chính mới Bắc sông Cấm, Trung tâm thương mại, tài chính quốc tế ở Hải An và Dương Kinh và Khu đô thị sân bay Tiên Lãng). Quận Hải An được thành lập năm 2002. Đây là quận không chỉ có vị trí chiến lược mà còn là địa bàn duy nhất của Hải Phòng hội tụ cả 5 phương thức vận tải.

Trong đó hệ thống 18 cảng biển (gồm 4 cảng nội địa và 14 cảng quốc tế) và cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã đưa Hải An trở thành đầu mối giao thông kết nối quan trọng nhất của Thành phố. Qua đó, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và người mua nhờ hạ tầng hiện đại và tiềm năng kinh tế lớn.

Và khi Cảng hàng không quốc tế Cát Bi được nâng cấp và mở rộng, đạt công suất phục vụ 18 triệu hành khách và 500.000 tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2050, sẽ tạo ra một động lực phát triển mạnh mẽ cho toàn khu vực, kéo theo nhu cầu về bất động sản tăng cao.

Bà Nguyễn Thị Thu, Bí thư Quận ủy Hải An cho biết, với vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, quận Hải An sở hữu tiềm năng tăng trưởng vượt trội. Quận được bao quanh bởi sông Lạch Tray và sông Cấm, với Quốc lộ 5 nối Hà Nội - Hải Phòng chạy qua.

Quận Hải An còn có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng, với nhiều khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về hạ tầng. Có thể kể đến với công trình cầu Bạch Đằng, đường và cầu Tân Vũ - Lạch Huyện kết nối Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đường Bùi Viện.

Và đặc biệt tuyến đường Vành Đai 2 (phấn đấu khởi công vào cuối năm 2024) chạy qua sang phường Tràng Cát, đấu nối với đường cao tốc và cầu Tân Vũ lạch Huyện, tạo thành cửa ngõ giao thông quan trọng của quận Hải An. Ngoài các khu đô thị mới tập trung ở dọc trục các tuyến đường Lê Hồng Phong, Bùi Viện, quận còn quy hoạch mới 3 khu đô thị hướng biển.

Quận Hải An có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng, với nhiều khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về hạ tầng. Ảnh - Phan Tuấn.

Hải An còn là địa phương có các khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp Nam Đình Vũ, khu công nghiệp MP Đình Vũ, Tổ hợp khu công nghiệp DEEP C Hải Phòng, khu công nghiệp - Đô thị Tràng Cát. Sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp tại đây đã thu hút một lượng lớn lao động đến sinh sống và làm việc.

Điều này kéo theo nhu cầu về nhà ở, văn phòng và các dịch vụ khác tăng cao, do đó các loại hình bất động sản cũng phát triển đa dạng từ trung cấp đến cao cấp, các dự án tái định cư, phù hợp với nhu cầu của nhiều người. Chính điều này đã tạo động lực lớn cho thị trường bất động sản nơi đây.

Dự án Khu đô thị Eco Sky Park Hải An của Tập đoàn Ecopark tại phường Tràng Cát - vị trí trung tâm quận Hải An. Từ dự án này dân cư dễ dàng kết nối đến các quận, huyện và các tiện ích như trường học, sân bay, đường cao tốc, siêu thị... với quy hoạch bài bản, chủ đầu tư uy tín, trong tương lai dự án sẽ mang lại vị thế mới cho quận Hải An.

Dự án Eco Sky Park Hải An có quy hoạch bài bản, chủ đầu tư uy tín, trong tương lai dự án sẽ mang lại vị thế mới cho quận Hải An. Ảnh - Tập đoàn Ecopark.

Theo www.batdongsan.com.vn tháng 9/2024, giá bán bất động sản (bao gồm đất nền, nhà riêng) tại quận Hải An dao động trong khoảng từ 18 - 143 triệu đồng/m2.

Có thể khẳng định, quận Hải An đang là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất cho các nhà đầu tư tại thị trường bất động sản Hải Phòng và là một nơi sống lý tưởng cho cư dân với sự phát triển bền vững và chất lượng cao. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn, các nhà đầu tư cần tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về thị trường, tính pháp lý.

Bên cạnh đó, việc theo dõi sát sao các diễn biến của thị trường và cập nhật những thông tin về các dự án mới là vô cùng quan trọng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhà đầu tư hoàn toàn có thể nắm bắt được những cơ hội đầu tư hấp dẫn tại quận Hải An.