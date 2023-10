10 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng, du lịch Việt quyết tạo đột phá

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, tháng 10/2023, ngành du lịch đón 1,11 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 5,2 triệu lượt khách nội địa. Tính chung 10 tháng, toàn ngành đã đón 10 triệu lượt khách quốc tế. Ngoài ra, phục vụ 98,7 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 582,6 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, số liệu cho thấy, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10 năm 2023 tăng 5,5% so với tháng trước và gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính tổng cộng trong 10 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước, tạo ra sự hy vọng vững chắc về việc hoàn thành mục tiêu đón từ 12 - 13 triệu khách quốc tế cho năm 2023.

Cụ thể, việc lượng khách quốc tế đến Việt Nam chủ yếu thông qua đường hàng không đã tăng đáng kể, chiếm 87,5% tổng số lượng khách, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, lượng khách đến bằng đường bộ và đường biển cũng có sự tăng trưởng đáng kể, lần lượt chiếm 11,8% và 0,7% tổng lượng khách.

Bên cạnh đó, số liệu cũng cho thấy, lượng khách du lịch trong nước cũng đang có xu hướng tăng mạnh, đạt 5,2 triệu lượt trong tháng 10/2023, với hơn 3,7 triệu lượt khách có lưu trú. Tính tổng cộng trong 10 tháng đầu năm, lượng khách nội địa đã đạt con số 98,7 triệu lượt.

Kết quả kinh doanh cũng phản ánh sự phát triển tích cực của ngành du lịch Việt Nam, khi doanh thu từ khách du lịch trong 10 tháng đầu năm 2023 tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt 555,6 nghìn tỷ đồng, trong khi doanh thu từ du lịch lữ hành cũng tăng 47,6%, đạt 30,2 nghìn tỷ đồng, cho thấy sự đa dạng và phong phú trong các hoạt động kích cầu du lịch của địa phương.

Về quy mô thị trường, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 10 tháng đầu năm 2023 với 2,9 triệu lượt; thị trường Trung Quốc đạt 1,3 triệu lượt, xếp ở vị trí thứ 2. Tính riêng lượng khách từ 2 thị trường này chiếm 42% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Tiếp theo là Mỹ (thứ 3): 667 nghìn lượt; Đài Loan, Trung Quốc (thứ 4) 606 nghìn lượt; Nhật Bản (thứ 5): 469 nghìn lượt.

Xếp ở 3 vị trí tiếp theo trong tốp đầu là 3 thị trường khu vực Đông Nam Á, gồm có: Thái Lan (392 nghìn lượt); Malaysia (372 nghìn lượt); Campuchia (326 nghìn lượt). Tiếp theo là thị trường Úc và Ấn Độ cùng đạt 314 nghìn lượt. Ở châu Âu, 3 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam gồm có: Anh (206 nghìn lượt), Pháp (169 nghìn lượt) và Đức (159 nghìn lượt). Thị trường Nga đạt 98 nghìn lượt.

Trong tháng 10/2023, hầu hết các những thị trường lớn đều tăng trưởng, trong đó: Hàn Quốc (+3,4%), Mỹ (+8,9%), Trung Quốc (+6,8%) tăng nhẹ. Động lực lớn đến từ thị trường Thái Lan (+35,1%), Đài Loan, Trung Quốc (+18,7%), Úc (+17,2%), Ấn Độ (+15,5%). Các thị trường chính ở Châu Âu tiếp tục đạt mức tăng trưởng tốt so với tháng 9, gồm có: Anh (+12,9%), Pháp (+11,6%), Đức (+16,7%). Một số thị trường khác quy mô nhỏ nhưng có mức tăng khá cao như: Đan Mạch (61,7%), Thụy Sĩ (+54,1%), Phần Lan (+42,8%), Thụy Điển (+30,3%)...

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, với những nỗ lực vượt khó của toàn ngành trong thời gian qua triển khai các hoạt động phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, xúc tiến quảng bá…, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã vượt xa kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Căn cứ tình hình thực tế, vừa qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã điều chỉnh mục tiêu đón khách quốc tế năm 2023 từ 8 triệu lên khoảng 12 - 13 triệu lượt, nhằm tạo động lực mới góp phần đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển ngành du lịch hiệu quả, bền vững. Trước đó, ông Khánh cũng nhận định, việc ngành du lịch Việt Nam sẽ đón thêm khoảng 4 triệu lượt khách quốc tế trong 3 tháng cuối năm là hoàn toàn khả thi.

“Thời gian tới, ngành du lịch cùng sự phối hợp của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cần tăng tốc, quyết liệt hành động nhằm tạo ra đột phá trong phát triển du lịch. Trong quý 3/2023 trung bình mỗi tháng ngành du lịch đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, vì vậy trong những tháng còn lại của năm 2023, mỗi tháng ít nhất có thể đón 1,1 - 1,2 triệu lượt khách quốc tế, nhất là trong tháng 12, vào dịp Giáng sinh và năm mới 2024”, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phân tích.

Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, lĩnh vực dịch vụ, du lịch được coi là một điểm sáng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đất nước. Theo Báo cáo Kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023 của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), khu vực dịch vụ, du lịch tăng trưởng 6,24%, đóng góp 53,34% trong mức tăng trưởng chung của GDP nền kinh tế.

Tổng cục Thống kê đánh giá, các ngành thương mại, du lịch duy trì đà tăng trưởng cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ. Một số ngành có tỷ trọng đóng góp lớn trong tăng trưởng của nền kinh tế, trong đó có dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 13,17%, đóng góp 0,33 điểm phần trăm.

Việt Nam lần thứ 7 liên tiếp được vinh danh là Điểm đến Golf tốt nhất châu Á (2017 - 2023).

Trước đó, tại cuộc họp tổng kết quý 3/2023 của Bộ VHTTDL, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thuỷ khẳng định mục tiêu đón 12 -13 triệu lượt khách hoàn toàn khả thi, tạo tiền đề phấn đấu cho những năm sau. Ông đề cập đến những thuận lợi của ngành du lịch như chính sách visa cởi mở, cùng với các chính sách khác trong hợp tác song phương giữa Việt Nam với các nước. Các di sản của Việt Nam đều phát huy tiềm năng để phát triển du lịch, tạo nên nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, những điểm đến hấp dẫn đối với khách quốc tế.

Mới đây, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đã tổ chức Chương trình xúc tiến giới thiệu du lịch trong khuôn khổ Lễ hội Xúc tiến du lịch văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2023. Đây là hoạt động thường niên tại Hàn Quốc, thể hiện quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và văn hóa. Qua đó, Việt Nam giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống, quảng bá những điểm đến, sản phẩm du lịch hấp dẫn dành riêng cho khách du lịch Hàn Quốc.

Chương trình tạo cơ hội cho nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch Việt Nam- Hàn Quốc gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh; tăng cường trao đổi khách du lịch hai chiều. Khách du lịch Hàn Quốc luôn nằm trong Top 3 thị trường khách quốc tế hàng đầu đến Việt Nam. Khách du lịch Việt Nam cũng nằm trong Top 10 thị trường khách lớn đến Hàn Quốc…

Trong tháng 10 này, du lịch Việt Nam cũng đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín, như: lần thứ 7 liên tiếp được vinh danh là Điểm đến Golf tốt nhất châu Á (2017 - 2023); lần thứ 2 liên tiếp được bình chọn là Điểm đến Spa tốt nhất châu Á (2022 - 2023). Thành phố Hà Nội được bình chọn là Điểm đến thành phố golf tốt nhất thế giới năm 2023 và Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023. Làng du lịch Tân Hóa (Quảng Bình) đón nhận Giải thưởng Làng du lịch tốt nhất của UNWTO…