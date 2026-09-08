8 tháng năm 2026, Việt Nam đã đón hơn 1 triệu lượt khách Nga

Tính chung 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, hoàn thành gần 64% kế hoạch năm 2026. Trong đó, Trung Quốc và Hàn đón tổng cộng khoảng 6,3 triệu lượt khách, tương đương 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam...

Ảnh: RIA Novosti/Pavel Lvov

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, điểm đáng chú ý trong bức tranh du lịch năm nay là sự tăng trưởng đột biến của thị trường Nga. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách Nga, tăng 165,7% so với cùng kỳ năm trước, đưa Nga lên vị trí thứ 3 trong top 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam. Đây là sự thay đổi đáng kể so với năm 2025, khi Nga đứng thứ 7 trong nhóm các thị trường gửi khách lớn của Việt Nam.

Với triển vọng tăng trưởng hiện tại, dự kiến lượng khách Nga đến Việt Nam trong cả năm 2026 có thể đạt mức kỷ lục lịch sử là 1,5 triệu lượt người. Đó là dự báo của ông Nikita Kondratiev, Giám đốc Vụ Hợp tác kinh tế đa phương và các dự án đặc biệt, thuộc Bộ Phát triển kinh tế Nga, chia sẻ trên trang tin điện tử News.ru (Nga).

Theo ông Nikita Kondratiev, vào giai đoạn đỉnh điểm trước đại dịch là năm 2018 -2019, dòng khách Nga sang Việt Nam cũng chỉ duy trì ở mức khoảng 700.000 - 800.000 lượt. Đại diện Bộ Phát triển kinh tế đánh giá các yếu tố chính tạo nên sức hút lớn này gồm việc duy trì và mở rộng đường bay trực tiếp, cùng khả năng thanh toán thuận tiện cho du khách bằng mã QR và thẻ ngân hàng MIR tại một số điểm đến ở Việt Nam.

Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Trước đó, tháng 6/2026, báo cáo của Hiệp hội Các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR) cũng từng ghi nhận lượng khách Nga đến Việt Nam đạt hơn 742.000 lượt trong nửa đầu năm, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ. Ở góc độ doanh nghiệp, theo báo cáo của Intourist, hãng lữ hành hàng đầu tại Nga, doanh số các tour từ nguồn du khách Nga đến Việt Nam đã tăng gấp 10 lần trong năm ngoái và xu hướng này thậm chí sẽ còn mạnh hơn trong năm nay.

Trưởng bộ phận báo chí của dịch vụ lập kế hoạch du lịch OneTwoTrip Elena Shelekhova nhận định, nhờ đa dạng các chuyến bay, nhu cầu của khách hàng đối với Việt Nam đã tăng 25% trong năm nay, với thị phần hiện đạt 3,5%. Trong đó, Russian Express lưu ý một xu hướng toàn cầu khác ở Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng: đó là tăng cường đặt phòng trước. Theo đó, thời gian đặt phòng trước hiện mở rộng lên đến 7 - 8 tháng.

Điều này đặc biệt đúng với Đà Nẵng trong mùa Hè và Phú Quốc trong mùa du lịch 2026 - 2027. Intourist xác nhận bắt đầu nhận đặt phòng cho các tour đến Việt Nam cho dịp Tết Nguyên đán từ cuối tháng Tư vừa qua. Theo các doanh nghiệp, nhóm đối tượng khách du lịch chính đến Việt Nam là các gia đình Nga, thời gian lưu trú trung bình 10 đêm.

Lượng khách Nga đến Việt Nam trong cả năm 2026 có thể đạt mức kỷ lục lịch sử là 1,5 triệu lượt. Ảnh: VietOne Travel

Nha Trang, Khánh Hòa hiện được xem là một trong những “thủ phủ” nghỉ dưỡng của khách Nga tại Việt Nam. Thời tiết ấm áp quanh năm, hạ tầng du lịch phát triển và khả năng kết nối thuận tiện qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh giúp địa phương duy trì sức hút đối với thị trường này.

Từ đầu năm đến nay, Khánh Hòa đã đón hơn 750.000 lượt khách Nga, trong khi lượng khách đến từ các quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đạt khoảng 160.000 lượt, tăng 46% so với cùng kỳ. Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa ước tính các chuyến bay charter từ Nga và các nước CIS sẽ mang theo từ 1,2 - 1,5 triệu lượt khách đến Khánh Hòa trong giai đoạn 2026 - 2027.

Tại An Giang, riêng "đảo ngọc" Phú Quốc ước tính đã tiếp nhận khoảng 25% tổng lượng khách Nga đến Việt Nam thông qua chuỗi chuyến bay charter nối thẳng từ các thành phố lớn như Moscow, Ekaterinburg hay Novosibirsk. Trong khi đó, tại Lâm Đồng, vùng biển Mũi Né - Phan Thiết ghi nhận tỷ lệ lấp đầy phòng trung bình ở các resort 4 - 5 sao đạt từ 75 - 85% trong các tháng cao điểm tránh rét, trong đó du khách Nga đóng góp tới gần 40% thị phần khách quốc tế.

Nhờ xu hướng mở rộng đường bay và các sản phẩm trải nghiệm kết hợp, những trung tâm du lịch lớn như Đà Nẵng, Quảng Ninh hay vùng cao nguyên Lâm Đồng (Đà Lạt) cũng ghi nhận mức tăng trưởng từ 45 - 60% lượt khách Nga so với cùng kỳ 2025, cho thấy nhu cầu đa dạng hóa trải nghiệm từ nghỉ dưỡng biển sang khám phá văn hóa và thiên nhiên của tệp khách này.

Yếu tố chính tạo nên sức hút lớn này gồm việc duy trì và mở rộng đường bay trực tiếp, cùng khả năng thanh toán thuận tiện cho du khách. Ảnh: VietOne Travel

Theo các doanh nghiệp Việt, thay vì chủ yếu nghỉ dưỡng biển như trước, khách Nga ngày càng quan tâm tới các sản phẩm đa dạng hơn như du lịch mạo hiểm, tour du thuyền, chăm sóc sức khỏe, golf... Du lịch văn hóa và ẩm thực cũng ngày càng có sức hút. Đặc biệt, du khách Nga hiện có xu hướng tìm kiếm lịch trình linh hoạt, dịch vụ riêng tư và những trải nghiệm được cá nhân hóa. Họ sẵn sàng chi trả cao hơn nếu sản phẩm thực sự phù hợp với nhu cầu.

Ở chiều ngược lại, khách du lịch Việt Nam đến Nga cũng tăng mạnh, với mức tăng 21,4% chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026. Có thể nói, chính việc mở rộng kết nối hàng không giữa hai nước đã thúc đẩy du lịch phục hồi mạnh mẽ. Hiện Việt Nam và Nga đang phối hợp khai thác 31 chuyến bay trên 15 đường bay, kết nối nhiều thành phố của hai nước.

Đáng chú ý, trong năm 2026, mạng hàng không Việt Nam - Nga tiếp tục được mở rộng với các đường bay mới kết nối Đà Nẵng và Nha Trang với những thành phố lớn của Nga. Cùng với việc tăng tần suất đường bay Hà Nội - Moscow, Vietnam Airlines cũng đẩy mạnh các chuyến bay thẳng thuê chuyến tới nhiều trung tâm của Nga đã góp phần tạo nên một mạng kết nối đa dạng hơn giữa hai quốc gia.

Việc mở rộng kết nối hàng không giữa hai nước đã thúc đẩy du lịch phục hồi mạnh mẽ. Ảnh: Alamy

Theo Hiệp hội các nhà điều hành tour của Nga, nhu cầu của du khách Nga đối với các điểm đến châu Á không còn mang tính mùa vụ. Trong đó, Việt Nam là điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Sự tăng trưởng này càng được chú ý trong bối cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến 9/9/2026, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chuyến thăm được đánh giá sẽ giúp quan hệ Việt Nam - Nga tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, trong đó giao lưu nhân dân, du lịch và kết nối hàng không là những cầu nối quan trọng. Từ đó tạo tiền đề lưu thông thuận lợi cho các dòng chảy thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, góp phần đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Nga đi vào chiều sâu và thực chất.