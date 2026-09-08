8 tháng năm 2026, Việt Nam đã đón hơn 1 triệu lượt khách Nga
TTường Bách
Chọn cỡ chữ
Tính chung 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, hoàn thành gần 64% kế hoạch năm 2026. Trong đó, Trung Quốc và Hàn đón tổng cộng khoảng 6,3 triệu lượt khách, tương đương 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam...
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, điểm đáng chú ý trong bức
tranh du lịch năm nay là sự tăng trưởng đột biến của thị trường Nga. Trong 8
tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách Nga, tăng 165,7% so với
cùng kỳ năm trước, đưa Nga lên vị trí thứ 3 trong top 10 thị trường khách quốc
tế lớn nhất của Việt Nam. Đây là sự thay đổi đáng kể so với năm 2025, khi Nga đứng
thứ 7 trong nhóm các thị trường gửi khách lớn của Việt Nam.
Với triển vọng tăng trưởng hiện tại, dự kiến lượng khách Nga
đến Việt Nam trong cả năm 2026 có thể đạt mức kỷ lục lịch sử là 1,5 triệu lượt
người. Đó là dự báo của ông Nikita Kondratiev, Giám đốc Vụ Hợp tác kinh tế đa
phương và các dự án đặc biệt, thuộc Bộ Phát triển kinh tế Nga, chia sẻ trên
trang tin điện tử News.ru (Nga).
Theo ông Nikita Kondratiev, vào giai đoạn đỉnh điểm trước đại
dịch là năm 2018 -2019, dòng khách Nga sang Việt Nam cũng chỉ duy trì ở mức khoảng
700.000 - 800.000 lượt. Đại diện Bộ Phát triển kinh tế đánh giá các yếu tố
chính tạo nên sức hút lớn này gồm việc duy trì và mở rộng đường bay trực tiếp,
cùng khả năng thanh toán thuận tiện cho du khách bằng mã QR và thẻ ngân hàng
MIR tại một số điểm đến ở Việt Nam.
Trước đó, tháng 6/2026, báo cáo của Hiệp hội Các nhà điều
hành tour du lịch Nga (ATOR) cũng từng ghi nhận lượng khách Nga đến Việt Nam đạt
hơn 742.000 lượt trong nửa đầu năm, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ. Ở góc độ
doanh nghiệp, theo báo cáo của Intourist, hãng lữ hành hàng đầu tại Nga, doanh
số các tour từ nguồn du khách Nga đến Việt Nam đã tăng gấp 10 lần trong năm
ngoái và xu hướng này thậm chí sẽ còn mạnh hơn trong năm nay.
Trưởng bộ phận báo chí của dịch vụ lập kế hoạch du lịch OneTwoTrip
Elena Shelekhova nhận định, nhờ đa dạng các chuyến bay, nhu cầu của khách hàng
đối với Việt Nam đã tăng 25% trong năm nay, với thị phần hiện đạt 3,5%. Trong đó,
Russian Express lưu ý một xu hướng toàn cầu khác ở Đông Nam Á nói chung và Việt
Nam nói riêng: đó là tăng cường đặt phòng trước. Theo đó, thời gian đặt phòng
trước hiện mở rộng lên đến 7 - 8 tháng.
Điều này đặc biệt đúng với Đà Nẵng trong mùa Hè và Phú Quốc
trong mùa du lịch 2026 - 2027. Intourist xác nhận bắt đầu nhận đặt phòng cho
các tour đến Việt Nam cho dịp Tết Nguyên đán từ cuối tháng Tư vừa qua. Theo các
doanh nghiệp, nhóm đối tượng khách du lịch chính đến Việt Nam là các gia đình
Nga, thời gian lưu trú trung bình 10 đêm.
Nha Trang, Khánh Hòa hiện được xem là một trong những “thủ
phủ” nghỉ dưỡng của khách Nga tại Việt Nam. Thời tiết ấm áp quanh năm, hạ tầng
du lịch phát triển và khả năng kết nối thuận tiện qua Cảng hàng không quốc tế
Cam Ranh giúp địa phương duy trì sức hút đối với thị trường này.
Từ đầu năm đến
nay, Khánh Hòa đã đón hơn 750.000 lượt khách Nga, trong khi lượng khách đến từ
các quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đạt khoảng 160.000 lượt,
tăng 46% so với cùng kỳ. Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa ước tính các chuyến bay
charter từ Nga và các nước CIS sẽ mang theo từ 1,2 - 1,5 triệu lượt khách đến
Khánh Hòa trong giai đoạn 2026 - 2027.
Tại An Giang, riêng "đảo ngọc" Phú Quốc ước tính
đã tiếp nhận khoảng 25% tổng lượng khách Nga đến Việt Nam thông qua chuỗi chuyến
bay charter nối thẳng từ các thành phố lớn như Moscow, Ekaterinburg hay
Novosibirsk. Trong khi đó, tại Lâm Đồng, vùng biển Mũi Né - Phan Thiết ghi nhận
tỷ lệ lấp đầy phòng trung bình ở các resort 4 - 5 sao đạt từ 75 - 85% trong các
tháng cao điểm tránh rét, trong đó du khách Nga đóng góp tới gần 40% thị phần
khách quốc tế.
Nhờ xu hướng mở rộng đường bay và các sản phẩm trải
nghiệm kết hợp, những trung tâm du lịch lớn như Đà Nẵng, Quảng Ninh hay vùng cao nguyên Lâm Đồng (Đà Lạt) cũng ghi nhận mức tăng trưởng từ 45
- 60% lượt khách Nga so với cùng kỳ 2025, cho thấy nhu cầu đa dạng hóa trải
nghiệm từ nghỉ dưỡng biển sang khám phá văn hóa và thiên nhiên của tệp khách
này.
Theo các doanh nghiệp Việt, thay vì chủ yếu nghỉ dưỡng biển
như trước, khách Nga ngày càng quan tâm tới các sản phẩm đa dạng hơn như du lịch
mạo hiểm, tour du thuyền, chăm sóc sức khỏe, golf... Du lịch văn hóa và ẩm
thực cũng ngày càng có sức hút. Đặc biệt, du khách Nga hiện có xu hướng tìm kiếm
lịch trình linh hoạt, dịch vụ riêng tư và những trải nghiệm được cá nhân hóa. Họ sẵn sàng chi trả cao hơn nếu sản phẩm thực sự phù hợp với
nhu cầu.
Ở chiều ngược lại, khách du lịch Việt Nam đến Nga cũng tăng
mạnh, với mức tăng 21,4% chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026. Có thể nói, chính việc
mở rộng kết nối hàng không giữa hai nước đã thúc đẩy du lịch phục hồi mạnh mẽ.
Hiện Việt Nam và Nga đang phối hợp khai thác 31 chuyến bay trên 15 đường bay, kết
nối nhiều thành phố của hai nước.
Đáng chú ý, trong năm 2026, mạng hàng không Việt Nam - Nga
tiếp tục được mở rộng với các đường bay mới kết nối Đà Nẵng và Nha Trang với những
thành phố lớn của Nga. Cùng với việc tăng tần suất đường bay Hà Nội - Moscow,
Vietnam Airlines cũng đẩy mạnh các chuyến bay thẳng thuê chuyến tới nhiều trung
tâm của Nga đã góp phần tạo nên một mạng kết nối đa dạng hơn giữa hai quốc gia.
Theo Hiệp hội các nhà điều hành tour của Nga, nhu cầu của du
khách Nga đối với các điểm đến châu Á không còn mang tính mùa vụ. Trong đó, Việt
Nam là điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Sự tăng trưởng này càng được
chú ý trong bối cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại
biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến
9/9/2026, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Chuyến thăm được đánh giá sẽ giúp quan hệ Việt Nam - Nga tiếp
tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, trong đó giao lưu nhân dân, du lịch và kết
nối hàng không là những cầu nối quan trọng. Từ đó tạo tiền đề lưu thông thuận lợi
cho các dòng chảy thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, góp phần đưa quan hệ hợp
tác Việt Nam - Nga đi vào chiều sâu và thực chất.
Mới đây, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có văn bản gửi cơ
quan quản lý du lịch các địa phương cùng doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hàng
không và dịch vụ du lịch, mời đăng ký tham dự “Meet Global MICE Congress”. Sự
kiện dự kiến diễn ra trong hai ngày 16 và 17/12/2026 tại Trung tâm Hội nghị
World Trade Center, thành phố Moscow, Liên bang Nga.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đây là dịp để các cơ
quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước khảo sát thị trường, quảng bá sản phẩm,
tìm kiếm đối tác và mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, nhất là tại thị trường
Liên bang Nga.
Marathon đang dần vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi thể thao. Tại nhiều điểm đến, những giải chạy lớn trở thành một phần của “kinh tế sự kiện”, góp phần thu hút du khách và tạo thêm động lực cho các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, vận tải, du lịch…
Trung tâm Xúc tiến du lịch TP.HCM cho hay sau 3 ngày hoạt động sôi nổi, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) đã khép lại với những kết quả tăng trưởng nổi bật về quy mô, mức độ quốc tế hóa và hiệu quả kết nối du lịch...
Ngành du lịch thiên văn toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong thập niên tới do quá trình đô thị hóa và nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với những trải nghiệm ngắm bầu trời đêm đích thực.
Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9/2026, TP. Hồ Chí Minh đón hơn 1,71 triệu lượt khách du lịch, đạt tổng thu từ khách du lịch ước khoảng 4.900 tỷ đồng. Lượng khách được phân bổ trên không gian du lịch mở rộng, từ khu vực trung tâm đến Bình Dương, Vũng Tàu và Côn Đảo...
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?