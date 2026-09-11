TP.HCM và UNFPA hợp tác phát triển kinh tế bạc

TP. Hồ Chí Minh và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) trao đổi, thúc đẩy định hướng hợp tác giai đoạn 2027 - 2031, trong đó tập trung vào 4 lĩnh vực trọng tâm nhằm đáp ứng những thay đổi về dân số và các yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới...

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi trao đổi - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Chiều 10/9/2026, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam, trao đổi về định hướng hợp tác giai đoạn 2027 - 2031.

ĐỀ XUẤT 4 LĨNH VỰC TRỌNG TÂM HỢP TÁC GIAI ĐOẠN 2027 - 2031

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Matthew David Jackson, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam, cho biết việc chuẩn bị Chương trình hợp tác quốc gia giai đoạn 2027 - 2031 thể hiện cam kết của UNFPA trong việc tiếp tục đồng hành với Chính phủ Việt Nam trong những năm tới.

UNFPA đang chuyển từ cách tiếp cận triển khai các chương trình riêng lẻ sang tăng cường quan hệ đối tác, cùng các cơ quan Việt Nam hướng tới những mục tiêu chung, gắn hoạt động hợp tác với các nghị quyết, chương trình và ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Trên cơ sở đó, UNFPA xác định 4 lĩnh vực có thể tiếp tục mở rộng hợp tác trong giai đoạn 2027 - 2031.

Thứ nhất là chăm sóc sức khỏe và phát triển “nền kinh tế bạc” trong bối cảnh già hóa dân số. UNFPA dự kiến tập trung vào “Nền kinh tế chăm sóc”, đồng thời thúc đẩy mô hình “Thành phố đang già hóa”, chú trọng kết nối các thế hệ. UNFPA mong muốn TP. Hồ Chí Minh là một trong những địa phương hưởng ứng, thử nghiệm và tạo bằng chứng cho mô hình này.

Thứ hai là mô hình đa bên trong phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. UNFPA tiếp tục thúc đẩy bình đẳng giới và mở rộng mô hình “Ngôi nhà Ánh Dương”, trong đó TP. Hồ Chí Minh hiện đã có một mô hình.

“Cách tiếp cận được nhấn mạnh là sự phối hợp giữa Y tế, Công an, Giáo dục và các cơ quan liên quan nhằm hỗ trợ toàn diện, hạn chế sang chấn và bảo vệ tốt hơn cho nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới”, ông Matthew David Jackson cho biết.

Thứ ba là tăng cường vai trò của thanh niên trong ứng phó với già hóa dân số và những thay đổi nhân khẩu học. UNFPA mong muốn hỗ trợ thanh niên chuẩn bị tốt hơn cho những thay đổi về dân số, đồng thời phát huy lợi tức dân số.

Theo UNFPA, nhiều thanh niên vẫn mong muốn lập gia đình và sinh con nhưng đang đối mặt với những lo ngại về việc làm, thu nhập, tài chính và điều kiện sống. Vì vậy, cần có chính sách và chương trình hỗ trợ phù hợp để thanh niên yên tâm đưa ra lựa chọn của mình.

Thứ tư là dân số và dữ liệu dân số học. UNFPA xác định dữ liệu là nền tảng quan trọng để theo dõi các biến động, chuyển đổi nhân khẩu học và phục vụ hoạch định chính sách.

UNFPA đang hỗ trợ các cơ quan Trung ương về hộ tịch, thu thập dữ liệu dân cư, đồng thời sẵn sàng chia sẻ thông tin và phân tích về xu hướng dân số với các đối tác.

Bên cạnh 4 lĩnh vực trên, UNFPA đề xuất tăng cường huy động nguồn lực đa phương, kết nối Nhà nước, doanh nghiệp và các đối tác để hỗ trợ các nhóm yếu thế như lao động di cư, thanh niên công nhân, người khuyết tật và thanh niên dân tộc thiểu số tiếp cận tốt hơn các dịch vụ sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục.

CAM KẾT TẠO ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hơn 30 năm giữa Trung ương Đoàn và UNFPA, đặc biệt trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, bình đẳng giới, bảo vệ và hỗ trợ thanh niên.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, tại TP. Hồ Chí Minh, sự phối hợp của UNFPA cùng các cơ quan Liên hợp quốc như UN Women, UNICEF, UNDP đã góp phần triển khai nhiều mô hình thiết thực, trong đó có mô hình “một cửa” hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực trên cơ sở giới; các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết sau khi mở rộng địa giới hành chính, Thành phố có quy mô dân số gần 14 triệu người, trong đó khoảng 3,5 triệu thanh niên. Đây là lực lượng quan trọng, vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng của quá trình phát triển.

Do đó, việc chăm lo toàn diện cho thanh niên, nhất là về sức khỏe, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, bình đẳng giới và hỗ trợ các nhóm thanh niên yếu thế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường hoàn toàn thống nhất với 4 nhóm vấn đề do UNFPA đề xuất, đồng thời cho rằng đây đều là những lĩnh vực phù hợp với yêu cầu phát triển của TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh già hóa dân số và những thay đổi nhanh chóng về nhân khẩu học.

Đặc biệt, Thành phố quan tâm đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phát triển “nền kinh tế bạc”, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ thanh niên thích ứng với già hóa dân số và tăng cường phân tích dữ liệu dân số.

Về vấn đề mức sinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết chỉ số sinh thay thế của Thành phố hiện đang ở mức thấp. Vì vậy, cần có những chương trình hỗ trợ thanh niên về kỹ năng, điều kiện sống và các yếu tố liên quan để giúp thanh niên chủ động đưa ra quyết định về hôn nhân và sinh con.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao kinh nghiệm quốc tế và kinh nghiệm lâu năm của UNFPA trong lĩnh vực dân số, đồng thời đề nghị sớm cụ thể hóa các nội dung hợp tác mà UNFPA và Trung ương Đoàn dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027 - 2031 thành các giải pháp phù hợp tại địa phương.

TP. Hồ Chí Minh mong muốn sẽ là một trong những địa phương trọng điểm để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp này. Thành phố cam kết chỉ đạo các cơ quan liên quan, trong đó có ngành Y tế, cơ quan Ngoại vụ và tổ chức Đoàn Thanh niên, tích cực phối hợp với Trung ương Đoàn, UNFPA và các đối tác để triển khai hiệu quả các chương trình trên địa bàn.