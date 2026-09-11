TP.HCM và UNFPA hợp tác phát triển kinh tế bạc

TP. Hồ Chí Minh và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) trao đổi, thúc đẩy định hướng hợp tác giai đoạn 2027 - 2031, trong đó tập trung vào 4 lĩnh vực trọng tâm nhằm đáp ứng những thay đổi về dân số và các yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới...
Chiều 10/9/2026, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường tiếp và làm
việc với Đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ Dân số Liên hợp
quốc (UNFPA) tại Việt Nam, trao đổi về định hướng hợp tác giai đoạn 2027 - 2031.
ĐỀ XUẤT 4 LĨNH VỰC TRỌNG TÂM HỢP TÁC GIAI ĐOẠN 2027 - 2031
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Matthew David Jackson, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam, cho biết việc chuẩn bị Chương trình hợp tác quốc gia giai đoạn
2027 - 2031 thể hiện cam kết của UNFPA trong việc tiếp tục đồng hành với Chính
phủ Việt Nam trong những năm tới.
UNFPA đang chuyển từ cách tiếp cận triển khai
các chương trình riêng lẻ sang tăng cường quan hệ đối tác, cùng các cơ quan
Việt Nam hướng tới những mục tiêu chung, gắn hoạt động hợp tác với các nghị
quyết, chương trình và ưu tiên phát triển của Việt Nam.
Trên cơ sở đó, UNFPA xác định 4 lĩnh vực có thể tiếp tục mở rộng hợp tác
trong giai đoạn 2027 - 2031.
Thứ nhất là chăm sóc sức khỏe và phát triển “nền kinh tế bạc” trong bối cảnh
già hóa dân số. UNFPA dự kiến tập trung vào “Nền kinh tế chăm sóc”, đồng thời
thúc đẩy mô hình “Thành phố đang già hóa”, chú trọng kết nối các thế hệ. UNFPA
mong muốn TP. Hồ Chí Minh là một trong những địa phương hưởng ứng, thử nghiệm
và tạo bằng chứng cho mô hình này.
Thứ hai là mô hình đa bên trong phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. UNFPA
tiếp tục thúc đẩy bình đẳng giới và mở rộng mô hình “Ngôi nhà Ánh Dương”, trong
đó TP. Hồ Chí Minh hiện đã có một mô hình.
“Cách tiếp cận được nhấn mạnh là sự phối hợp giữa Y tế, Công an, Giáo dục và
các cơ quan liên quan nhằm hỗ trợ toàn diện, hạn chế sang chấn và bảo vệ tốt
hơn cho nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới”, ông Matthew David Jackson cho biết.
Thứ ba là tăng cường vai trò của thanh niên trong ứng phó với già hóa dân số
và những thay đổi nhân khẩu học. UNFPA mong muốn hỗ trợ thanh niên chuẩn bị tốt
hơn cho những thay đổi về dân số, đồng thời phát huy lợi tức dân số.
Theo UNFPA, nhiều thanh niên vẫn mong muốn lập gia đình và sinh con nhưng
đang đối mặt với những lo ngại về việc làm, thu nhập, tài chính và điều kiện
sống. Vì vậy, cần có chính sách và chương trình hỗ trợ phù hợp để thanh niên
yên tâm đưa ra lựa chọn của mình.
Thứ tư là dân số và dữ liệu dân số học. UNFPA xác định dữ liệu là nền tảng
quan trọng để theo dõi các biến động, chuyển đổi nhân khẩu học và phục vụ hoạch
định chính sách.
UNFPA đang hỗ trợ các cơ quan Trung ương về hộ tịch, thu thập dữ liệu dân
cư, đồng thời sẵn sàng chia sẻ thông tin và phân tích về xu hướng dân số với
các đối tác.
Bên cạnh 4 lĩnh vực trên, UNFPA đề xuất tăng cường huy động nguồn lực đa
phương, kết nối Nhà nước, doanh nghiệp và các đối tác để hỗ trợ các nhóm yếu
thế như lao động di cư, thanh niên công nhân, người khuyết tật và thanh niên
dân tộc thiểu số tiếp cận tốt hơn các dịch vụ sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình
dục.
CAM KẾT TẠO ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh
Cường đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hơn 30 năm giữa Trung ương Đoàn và
UNFPA, đặc biệt trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình
dục, bình đẳng giới, bảo vệ và hỗ trợ thanh niên.
Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, tại TP. Hồ Chí Minh, sự phối hợp của UNFPA cùng
các cơ quan Liên hợp quốc như UN Women, UNICEF, UNDP đã góp phần triển khai
nhiều mô hình thiết thực, trong đó có mô hình “một cửa” hỗ trợ phụ nữ và trẻ em
bị bạo lực trên cơ sở giới; các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản cho
thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân tại các khu chế xuất, khu công
nghiệp.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết sau khi mở rộng địa giới hành
chính, Thành phố có quy mô dân số gần 14 triệu người, trong đó khoảng 3,5 triệu
thanh niên. Đây là lực lượng quan trọng, vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ
hưởng của quá trình phát triển.
Do đó, việc chăm lo toàn diện cho thanh niên, nhất là về sức khỏe, sức khỏe
sinh sản, sức khỏe tình dục, bình đẳng giới và hỗ trợ các nhóm thanh niên yếu
thế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Ông Nguyễn Mạnh Cường hoàn toàn thống nhất với 4 nhóm vấn đề do UNFPA đề
xuất, đồng thời cho rằng đây đều là những lĩnh vực phù hợp với yêu cầu phát
triển của TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh già hóa dân số và những thay đổi nhanh
chóng về nhân khẩu học.
Đặc biệt, Thành phố quan tâm đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe người cao
tuổi, phát triển “nền kinh tế bạc”, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, hỗ
trợ thanh niên thích ứng với già hóa dân số và tăng cường phân tích dữ liệu dân
số.
Về vấn đề mức sinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết chỉ số sinh
thay thế của Thành phố hiện đang ở mức thấp. Vì vậy, cần có những chương trình
hỗ trợ thanh niên về kỹ năng, điều kiện sống và các yếu tố liên quan để giúp
thanh niên chủ động đưa ra quyết định về hôn nhân và sinh con.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao kinh nghiệm
quốc tế và kinh nghiệm lâu năm của UNFPA trong lĩnh vực dân số, đồng thời đề
nghị sớm cụ thể hóa các nội dung hợp tác mà UNFPA và Trung ương Đoàn dự kiến
triển khai trong giai đoạn 2027 - 2031 thành các giải pháp phù hợp tại địa
phương.
TP. Hồ Chí Minh mong muốn sẽ là một trong những địa phương trọng điểm để
triển khai các nhiệm vụ, giải pháp này. Thành phố cam kết chỉ đạo các cơ quan liên quan, trong đó có ngành Y tế, cơ
quan Ngoại vụ và tổ chức Đoàn Thanh niên, tích cực phối hợp với Trung ương
Đoàn, UNFPA và các đối tác để triển khai hiệu quả các chương trình trên địa
bàn.
LẤY THANH NIÊN LÀM TRUNG TÂM TRONG HỢP TÁC GIAI ĐOẠN MỚI
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên cho
biết hơn 30 năm hợp tác giữa Trung ương Đoàn và UNFPA đã đạt nhiều kết quả
trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, bình đẳng giới, dân số và
phát triển; đồng thời thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào xây dựng chính
sách.
Định hướng hợp tác giai đoạn 2027–2031, Trung ương Đoàn đề nghị chuyển từ
cách tiếp cận “thực hiện hoạt động” sang “tạo ra kết quả chính sách”, lấy thanh
niên làm trung tâm trong xây dựng, thực hiện, giám sát và phản biện chính sách;
ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương như thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên
di cư và thanh niên khuyết tật.
Đối với TP. Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn mong muốn phối hợp với Thành phố và
UNFPA nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình, sáng kiến về sức khỏe sinh sản, bình
đẳng giới, thanh niên yếu thế, thanh niên di cư và thích ứng với những thay đổi
về dân số, qua đó tạo bằng chứng thực tiễn để nhân rộng.
Bên cạnh việc chuẩn bị cho thanh niên thích ứng với tốc độ già hóa dân số,
Trung ương Đoàn đề xuất quan tâm khai thác lợi thế của thời kỳ dân số vàng,
nhất là trong bối cảnh khoa học - công nghệ và chuyển đổi số phát triển nhanh.
Theo đó, UNFPA và Trung ương Đoàn có thể nghiên cứu các giải pháp giúp thanh
niên phát huy vai trò, năng lực và lợi thế nhân khẩu học, góp phần thực hiện
mục tiêu phát triển Việt Nam đến năm 2045.
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