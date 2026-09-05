3 điều kiện chặn lọc thông tin nhằm ngăn chặn xung đột trên không gian mạng

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet sẽ thực hiện chặn lọc thông tin trên không gian mạng khi xác định được nguồn gốc xung đột, yêu cầu của bên bị xung đột là hợp lý hoặc có yêu cầu từ lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng...

Ảnh minh hoạ - NCA.

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định 343/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và ngăn chặn xung đột thông tin trên không gian mạng.

Theo quy định chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý xung đột thông tin trên không gian mạng và phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để ứng cứu sự cố và ngăn chặn xung đột thông tin trên không gian mạng.

Nghị định quy định chặn lọc thông tin được các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet thực hiện khi có một trong ba yếu tố sau.

Một là xác định được nguồn gốc xung đột thông tin trên không gian mạng gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Hai là khi xác định rõ tính hợp lý về yêu cầu của bên bị xung đột thông tin trên không gian mạng.

Ba là có yêu cầu bằng văn bản hoặc yêu cầu thông qua hệ thống kỹ thuật phục vụ chỉ huy, điều hành của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Việc chặn lọc thông tin phải bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nghị định quy định chủ quản hệ thống thông tin chịu trách nhiệm xây dựng phương án, tổ chức khắc phục xung đột thông tin trên không gian mạng thuộc phạm vi quản lý, đồng thời tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả xử lý cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ quản trong xử lý các xung đột thông tin liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia và cơ quan nhà nước.

Nghị định quy định biện pháp khắc phục xung đột thông tin được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau đây: Xác định có xung đột thông tin xảy ra; Xung đột thông tin gây ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Có yêu cầu hoặc chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền đối với vụ việc liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Các lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng chịu trách nhiệm loại trừ xung đột thông tin trên không gian mạng.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để loại trừ.

Loại trừ xung đột thông tin trên không gian mạng được thực hiện khi có các yếu tố: Xác định rõ nguồn gốc xung đột thông tin trên không gian mạng; Nhân lực, biện pháp công nghệ, kỹ thuật và đấu tranh ngoại giao có đủ khả năng để loại trừ xung đột thông tin trên không gian mạng; Thông báo trực tiếp hoặc gián tiếp qua điện thoại, email hoặc hệ thống thông tin đại chúng đến tổ chức, cá nhân có liên quan đối với nguồn thông tin gây xung đột thông tin trên không gian mạng.

Theo quy định, Bộ Quốc phòng chủ trì xử lý xung đột thông tin trên không gian mạng liên quan đến quốc phòng; Bộ Công an chủ trì xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp hướng dẫn, điều phối kỹ thuật và yêu cầu doanh nghiệp viễn thông, Internet thực hiện các biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp quản lý, chặn lọc, khắc phục và loại trừ thông tin xung đột trên báo chí, phát thanh, truyền hình và môi trường thông tin điện tử.

Chủ quản hệ thống thông tin và doanh nghiệp viễn thông, Internet có trách nhiệm phối hợp, thực hiện các biện pháp kỹ thuật, cung cấp thông tin, dữ liệu và xử lý xung đột theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.